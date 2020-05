Magyarországon 1300-ra csökkent az aktív koronavírusos esetek száma, az elmúlt 24 órában újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést, nyolcan elhunytak. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt is bejelentette, hogy nemzeti konzultáció készül a koronavírus elleni védekezésről. Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján ismerteti a napi adatokat.

Cikkünk folyamatosan bővül.

Újabb 25 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3841 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt nyolc újabb beteg, ezzel már 517 főre emelkedett a koronavírus miatt elhunytak száma az országban. Jó hír viszont, hogy az aktív fertőzöttek száma 1300-ra csökkent.

Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában azt is bejelentette, hogy újabb nemzeti konzultációt indítanak, amelyben a koronavírus elleni védekezésről is szó lesz.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóját Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatásért felelős államtitkára kezdte, aki a munkaerőpiaci intézkedésekről számolt be. Megismételte, hogy ezekkel a családoknak, a munkavállalóknak és a munkáltatóknak akar segíteni a kormány.

A munkahelyvédelmi bértámogatást külön említette, aminek az a lényege, hogy a munkavállalók csökkentett munkaidőben tudnak dolgozni, a kiesett bért pedig a kormány biztosítja. Eddig 10 500 cég pályázott, 137 ezer munkavállalót értek el.

A programot augusztus 31-ig meghosszabbítják.

Az igények 98 százalékát tudták pozitívan elbírálni, a maradéknál adminisztrációs problémák vannak, amiket lehet orvosolni - tette hozzá.

A gazdasági helyzet alakulását látva munkahelyteremtő programba is belekezdett a kormány, közel 70 ezer új munkahelyet tudnak ezzel teremteni 80 milliárd forintból - mondta Bodó. A költségeket hat hónapon keresztül az állam, három hónapon keresztül pedig az munkaadó biztosítja. Ez a munkavállalóknak egy főre vetítve nettó 112 ezer forint bértámogatást jelent.

Eddig 3200 munkavállalóra adtak be a cégek, ami több mint 4 milliárd forint igény jelent. A pályázók több mint 90 százaléka kis-és középvállalkozás, főleg Hajdú-Bihar, Szabolcs és Békés megyéből. Az ágazatok többsége főleg a turisztikából, a kereskedelemből, szolgáltatóiparból és az építőiparból kerül ki.

Bodó egy szolgálati közleménnyel zárta:

aki a veszélyhelyzet alatt elsősegélynyújtó vizsga nélkül kapott jogosítványt, annak utólag nem kell bepótolnia a vizsgát.

Idősotthonban nincs új fertőzött

A sajtótájékoztatót Müller Cecília a napi adatok ismertetésével folytatta. Az országos tisztifőorvos a halálozással kapcsolatban kiemelte, hogy továbbra is az elhunytak 4 százalékának nem volt más krónikus betegsége. Kórházban jelenleg 384 főt ápolnak, 24 ember van lélegeztetőgépen.

A 100 ezer főre kivetített fertőzöttek száma a következő: Budapest (104), Zala megye (94), Fejér megye (89), Komárom-Esztergom (84), Pest megye (43.)

Az új fertőzéseket Budapesten kívül még hét megyében észlelték. A fővárosban 11 új fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában. Az elmúlt napokban idősotthonból, szociális intézményekből nem érkezett jelentés új fertőzöttről, amit Müller nagyon jó hírnek nevezett. Az új fertőzöttek többségét kontaktkutatás során, vagy szűréseken találják, ezért a hatóságok abban bíznak, hogy továbbra is alacsonyan marad az új fertőzöttek száma.

A 14 éven aluli fertőzöttek száma stabil, köztük már napok óta nincs új fertőzés. A járvány kezdete óta 50 fertőzöttet találtak a 14 év alatti korosztályban, a 19 éven aluliak között pedig 80 fertőzött van.

"Lecsengőben van a járvány" első hulláma Magyarországon - foglalta össze a tisztifőrorvos.

Megnyugodni azonban nem lehet, mert a világban továbbra is terjed a koronavírus-fertőzés, köztük olyan földrészeken is, ahol eddig még nem volt jellemző. Gyorsan növekszik az új fertőzöttek száma Brazíliában, az Egyesült Államokban, Oroszországban, Indiában és Peruban.

Müller ezután a dohányzásmentes világnapra tért ki, amit május 31-én tartanak. A tisztifőorvos mindenkit arra figyelmeztetett, hogy a dohányzás nemcsak a tüdőbetegségekért, hanem a szív-és érrendszeri betegségek nagy részéért is felelős. Egy dohányos embernek az egész szervezete veszélyben van, már több mint 4000 féle vegyi anyagot izoltáltak a dohányfüstből - mondta.

A dohányzás minden negyedik másodpercben megöl egy embert a világban - mondta.

A tisztifőorvos nagy sikernek nevezte, hogy Magyarországon 2012 óta nem lehet zárt terekben dohányozni, és ezt jellemzően be is tartják az emberek. Még a fiatalokat kell róla meggyőzni.

Müller a legújabb kutatási eredményekre hivatkozva arra is emlékeztetett, hogy az e-cigaretta is káros. Nem véletlenül tiltották be az ízesített anyagok használatát, vagy a mentolos cigarettát.

Kiss Róbert rendőr alezredes következik, aki eőször a magyar fejlesztésű lélegeztetőgépekről beszélt. A tervezett gyártási kapacitás napi tíz lélegeztetőgép lesz.

A Magyar Közönyben tegnap kihirdetett rendelet szerint mostantól a szlovén állampolgárok is beléphetnek Magyarország területére hatósági házi karantén nélkül, valamit fordítva. Kiss Róbert megismételte, hogy egy hétvégére az autós könnyűzenei koncertek megtarthatók, valamint a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezések is.

Jelenleg 10 763 ember van hatósági házi karanténban, rémhírterjesztés ügyében 110 büntetőeljárást indítottak - sorolta a számokat.

Az újságírói kérdések következnek:

A Ripost a gyermeknapok megtartásáról érdeklődik. Müller Cecília elmondta, szabadban már lehet menni rendezvényekre, nyugodtan töltsék ezt a napot együtt a családok, de csak azok, akik egy háztartásban élnek. Másoktól tartsunk távolságot, ha ez lehetséges. Ha valaki beteg, semmiképpen ne menjünk el otthonról, de akkor is legyen nálunk fertőtlenítő kendő, ha mindenki egészséges.

Az óvodákra is hasonló javaslatot adott a tisztifőorvos: csak egészséges gyermeket vigyünk óvodába, de őket nyugodtan. Ez a szülőre és a személyzetre is vonatkozik. Kerüljék a zsúfoltságot, egyszerre egy vagy két szülő legyen csak az átadóhelyiségben.