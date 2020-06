Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"Mérő László","category":"itthon","description":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","shortLead":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","id":"20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ee37f3-3483-4028-8bd8-d11764d6d928","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","timestamp":"2020. június. 01. 18:20","title":"Mérő László: Mi a kérdés, ha a válasz Hadházy Ákos cikke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sem Justin Trudeau kanadai, sem Boris Johnson brit vezető nem hívná meg Oroszországot a következő G7-csúcsra. Amerikai kollégájuk, Donald Trump más véleményen van. ","shortLead":"Sem Justin Trudeau kanadai, sem Boris Johnson brit vezető nem hívná meg Oroszországot a következő G7-csúcsra. Amerikai...","id":"20200602_Sem_Nagy_Britannia_sem_Kanada_nem_tamogatja_Putyin_meghivasat_a_G7re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe9f9e1-90e2-41cd-a0c2-1250eb8e8970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Sem_Nagy_Britannia_sem_Kanada_nem_tamogatja_Putyin_meghivasat_a_G7re","timestamp":"2020. június. 02. 14:48","title":"Sem Nagy-Britannia, sem Kanada nem támogatja Putyin meghívását a G7-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Google bejelentette, hogy az Egyesült Államokban kialakult feszült helyzet miatt elhalasztja az Android 11 bemutatóját, a Sony is lépett a PlayStation 5 háza táján.","shortLead":"Miután a Google bejelentette, hogy az Egyesült Államokban kialakult feszült helyzet miatt elhalasztja az Android 11...","id":"20200602_sony_playstation_5_ps5_jatekbemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00996717-03ae-4f25-a78e-aec0d8fb9c57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_sony_playstation_5_ps5_jatekbemutato","timestamp":"2020. június. 02. 09:33","title":"\"Ez nem az ünneplés ideje\" – visszalépett a Sony a PlayStation 5 játékbemutatójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","shortLead":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","id":"20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acab5da4-63f3-488e-a003-c52473910b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","timestamp":"2020. június. 02. 14:10","title":"2,5 helyett 9 milliárdért kap új tetőt a Nyugati pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8af324-4e28-4514-864b-cf2fead1e3d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több állomásos autós koncertet szervezett a NOX volt énekesnője is, amire minden készen állt, azonban betiltottak minden ilyen rendezvényt, kivéve a Tankcsapdáét.","shortLead":"Több állomásos autós koncertet szervezett a NOX volt énekesnője is, amire minden készen állt, azonban betiltottak...","id":"20200531_Peter_Szabo_Szilvia_Tankcsapda_autos_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8af324-4e28-4514-864b-cf2fead1e3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f2725-2862-4c36-b5f8-38d8bda7d754","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Peter_Szabo_Szilvia_Tankcsapda_autos_koncert","timestamp":"2020. május. 31. 17:46","title":"A Tankcsapda miért tarthat autós koncertet, más meg nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1694ab-f211-483e-92f8-c5151e2d9e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy AR Music nevű fejlesztésnek köszönhetően a korábbinál sokkal vibrálóbb bejegyzéseket hozhatnak majd létre az instagramozók.","shortLead":"Egy AR Music nevű fejlesztésnek köszönhetően a korábbinál sokkal vibrálóbb bejegyzéseket hozhatnak majd létre...","id":"20200601_instagram_effekt_maszk_sztori_tortenet_ar_music_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af1694ab-f211-483e-92f8-c5151e2d9e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61dc7c6-9044-45ef-9823-9dfbaecc02c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_instagram_effekt_maszk_sztori_tortenet_ar_music_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. június. 01. 14:03","title":"Új effekteket érkeznek az Instagramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e51da17-11e0-47ce-9436-f5c9b6ef320f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. ","shortLead":"Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. ","id":"20200601_Teljes_a_kaosz_az_USAban__ijjal_jelent_meg_egy_ferfi_a_tuntetesen_hamar_megbanta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e51da17-11e0-47ce-9436-f5c9b6ef320f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae84c3db-7f7c-48dd-90db-d11051829c01","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Teljes_a_kaosz_az_USAban__ijjal_jelent_meg_egy_ferfi_a_tuntetesen_hamar_megbanta","timestamp":"2020. június. 01. 18:59","title":"Teljes a káosz az USA-ban – íjjal jelent meg egy férfi a tüntetésen, hamar megbánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többször bírálta már a szervezetet, de most tovább menne. ","shortLead":"Többször bírálta már a szervezetet, de most tovább menne. ","id":"20200531_Trump_antifa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9421ebc-19b8-43be-b83a-5f689dfb44ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Trump_antifa","timestamp":"2020. május. 31. 21:08","title":"Trump terrorszervezetté nyilvánítaná az Antifa mozgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]