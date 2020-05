Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72058e44-9a30-4fe1-9410-d8769e51995f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Viktor és Varga Judit nélkül kezdődött meg a vita reggel kilenc után nem sokkal az Európai Parlament plenáris ülésén a magyar járvány miatt bevezetett intézkedésekről, és azok demokráciára, jogállamiságra és alapjogokra gyakorolt hatásáról. A kormány végül a szabályok miatt nem kapott szót, a képviselők viszont meglepően felkészültek voltak az aktuális magyar ügyekből. Vera Jourová bizottsági alelnök szerint a legnagyobb gond még mindig az, hogy nincs időkorlátja a felhatalmazási törvénynek. \r

","shortLead":"Orbán Viktor és Varga Judit nélkül kezdődött meg a vita reggel kilenc után nem sokkal az Európai Parlament plenáris...","id":"20200514_europai_parlament_vita_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72058e44-9a30-4fe1-9410-d8769e51995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc143a-b1d5-406b-9bba-9ec6510169eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_europai_parlament_vita_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 14. 09:15","title":"Felhatalmazási törvény és uniós pénzek felfüggesztése: Magyarországról vitázott az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","shortLead":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","id":"20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c061567a-21e7-4728-812b-ba354e000014","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","timestamp":"2020. május. 13. 12:11","title":"A kormány szerint az élet újraindításához szükség van a milliárdokba kerülő vadászati kiállítás megrendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint mivel kevesebb szennyező részecske van a levegőben, több napfény éri el a Föld felszínét, és ez kihat majd az időjárásra.","shortLead":"Kutatók szerint mivel kevesebb szennyező részecske van a levegőben, több napfény éri el a Föld felszínét, és ez kihat...","id":"20200514_Lehet_hogy_tisztabb_a_levego_de_mar_ez_is_baj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3807f6d4-43cf-424a-acfd-2e650a26af47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_Lehet_hogy_tisztabb_a_levego_de_mar_ez_is_baj","timestamp":"2020. május. 14. 08:30","title":"Lehet, hogy tisztább a levegő, de már ez is baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezérigazgatója szerint így könnyebben tudnak az alkalmazottakkal beszélni arról, hogy a válsághelyzetben csökkeni fog a fizetésük.","shortLead":"A cég vezérigazgatója szerint így könnyebben tudnak az alkalmazottakkal beszélni arról, hogy a válsághelyzetben...","id":"20200513_mol_olajar_koronavirus_gdp_hernadi_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0679eb-0874-40d9-a804-e636bee0edb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_mol_olajar_koronavirus_gdp_hernadi_zsolt","timestamp":"2020. május. 13. 21:22","title":"A Mol vezetése visszaadta a fizetése 40 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2009-8cda-46e1-9583-3a73f764d513","c_author":"Ballai Vince, Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb kutatóintézetek is egy sziráki laboratóriumból rendelnek víruskutatásaikhoz egy különleges anyagot. Az apró fiolákban tárolt, fehér por formájában szállított monoklonális ellenanyagot egykori kísérleti egerek \"örökéletűvé\" tett sejtjei termelik. Kifejlesztője, Lukács Noémi biológus tudatosan telepítette a leszakadó térségbe elismert biotechnológiai cégét. Videóriportunk egy patinás családi házban kialakított laborból.\r

","shortLead":"A legnagyobb kutatóintézetek is egy sziráki laboratóriumból rendelnek víruskutatásaikhoz egy különleges anyagot...","id":"20200512_scicons_monoklonalis_ellenanyag_lukacs_noemi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2009-8cda-46e1-9583-3a73f764d513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b9dba8-c1ce-4fc7-992c-b49e2f1fa251","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_scicons_monoklonalis_ellenanyag_lukacs_noemi","timestamp":"2020. május. 12. 20:00","title":"Kis nógrádi faluból rendelnek egy különleges anyagot a koronavírus kutatói is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A férfi április 27-én kapta meg a szérumot, de már a beadást követő napokban nagyot javultak a laboreredményei. Mára még jobban lett.","shortLead":"A férfi április 27-én kapta meg a szérumot, de már a beadást követő napokban nagyot javultak a laboreredményei. Mára...","id":"20200513_verplazma_semmelweis_egyetem_sulyos_koronavirus_beteg_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0782d0d3-8446-4a36-a77c-1fb2b489e0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_verplazma_semmelweis_egyetem_sulyos_koronavirus_beteg_lelegeztetogep","timestamp":"2020. május. 13. 10:03","title":"A vérplazmás kezelés nyomán került le a lélegeztetőgépről egy 75 éves súlyos koronavírus-beteg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Európa-szerte egyre súlyosabb az aszály, víz nélkül pedig nincs sem élet, sem élelmiszer, legalábbis olcsó, biztonságos és bőséges semmiképp. Az egyre hevesebb és gyakoribb esőzések pedig csak tovább rontanak a helyzeten.","shortLead":"Európa-szerte egyre súlyosabb az aszály, víz nélkül pedig nincs sem élet, sem élelmiszer, legalábbis olcsó, biztonságos...","id":"20200513_Aszaly_sujtja_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b26d245-3ec3-418a-a8f9-ed24977edde9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Aszaly_sujtja_Magyarorszagot","timestamp":"2020. május. 13. 15:30","title":"Súlyos aszályra kell felkészülnünk a száraz április után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább tart eladni a lakásokat, de a vevők már bátrabban alkudozhatnak.\r

