[{"available":true,"c_guid":"d0873f91-dc46-4dc9-87d4-bb10d792ab02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Részben ezekkel a nagyméretű betonkockákkal választják el az ideiglenes kerékpársávokat az autós forgalomtól.","shortLead":"Részben ezekkel a nagyméretű betonkockákkal választják el az ideiglenes kerékpársávokat az autós forgalomtól.","id":"20200603_Ujabb_autos_utkozott_az_Ulloi_utra_kirakott_betonkockanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0873f91-dc46-4dc9-87d4-bb10d792ab02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbce535-4925-44b1-8599-75b0ff4df8e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_Ujabb_autos_utkozott_az_Ulloi_utra_kirakott_betonkockanak","timestamp":"2020. június. 03. 13:31","title":"Újabb autós ütközött az Üllői útra kirakott betonkockának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lövöldözőt előállították a rendőrök.","shortLead":"A lövöldözőt előállították a rendőrök.","id":"20200603_Kilottek_egy_lakas_ablakabol_a_XIII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c7b7a5-5cb2-4593-9510-568a7dad2389","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Kilottek_egy_lakas_ablakabol_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. június. 03. 17:40","title":"Gázpisztollyal lőttek ki egy lakás ablakából a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok egyharmada vett az elmúlt öt évben légkondicionáló berendezést és a megkérdezett légkondi-tulajdonosok 33 százaléka tervezi, hogy további klímaberendezést vásárol, vagy bővíti a jelenlegi rendszerét – áll a GfK négy közép-európai országra, köztük Magyarországra kiterjedő, 1000-1000 ember megkérdezésével végzett reprezentatív, online felmérésében. ","shortLead":"A magyarok egyharmada vett az elmúlt öt évben légkondicionáló berendezést és a megkérdezett légkondi-tulajdonosok 33...","id":"20200602_Egyre_tobben_veszunk_legkondicionalot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c06bc7c-660c-492f-a1ed-2958bccaa844","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Egyre_tobben_veszunk_legkondicionalot","timestamp":"2020. június. 04. 14:35","title":"A magyarok legalább harmadának már van légkondicionálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3b70ae-4469-451e-89c6-d37feda7984e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hat országnak jutott a történelmi Magyarországból lefaragott területekből, minden harmadik magyar a határokon kívül találta magát az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés nyomán. Ám a határokat nem húzták meg elég pontosan, így végig kellett járni azokat, és kijelölni a végleges határvonalakat, például olyan határkövekkel, mint a fenti képen látható csengeri. ","shortLead":"Hat országnak jutott a történelmi Magyarországból lefaragott területekből, minden harmadik magyar a határokon kívül...","id":"20200604_Elszamolt_Trianon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3b70ae-4469-451e-89c6-d37feda7984e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f960264c-9645-4406-a3f7-bb3ddd9cdf43","keywords":null,"link":"/360/20200604_Elszamolt_Trianon","timestamp":"2020. június. 04. 16:00","title":"Elszámolt Trianon: a határok véglegesítésével kicsit nagyobb lett az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor szerint olyan még nem volt, hogy egy kormány elveszíti a választást, ha félidőben ennyire népszerű. ","shortLead":"Török Gábor szerint olyan még nem volt, hogy egy kormány elveszíti a választást, ha félidőben ennyire népszerű. ","id":"20200602_Ha_ez_igy_folytatodik_akkor_az_ellenzeknek_2022ben_semmilyen_eselye_sem_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695049da-34d4-458b-9888-485b8272e0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Ha_ez_igy_folytatodik_akkor_az_ellenzeknek_2022ben_semmilyen_eselye_sem_lesz","timestamp":"2020. június. 02. 21:52","title":"Török Gábor: \"Ha ez így folytatódik, akkor az ellenzéknek 2022-ben semmilyen esélye sem lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés korábban is komoly problémát jelentett a munkahelyeken, ami a koronavírus-járvány alatt bevezetett intézkedések miatt fokozódott – derült ki az Amnesty International kutatásából. ","shortLead":"A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés korábban is komoly problémát jelentett a munkahelyeken, ami...","id":"20200603_munkaado_munkavallalo_koronavirus_varandos_nok_amnesty_international_hatranyos_megkulonboztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df731e0-6fb0-4c5a-9b7d-1e3c76492c93","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_munkaado_munkavallalo_koronavirus_varandos_nok_amnesty_international_hatranyos_megkulonboztetes","timestamp":"2020. június. 03. 10:10","title":"Időzített bombaként tekintenek a várandós nőkre a munkaadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cf9d3-8627-4554-9ebc-8e5bbf835949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országházban Áder János köztársasági elnök és Kövér László házelnök beszélt a Trianon 100. évfordulóján tartott emlékülésen.","shortLead":"Az Országházban Áder János köztársasági elnök és Kövér László házelnök beszélt a Trianon 100. évfordulóján tartott...","id":"20200604_emlekules_trianon_ader","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cf9d3-8627-4554-9ebc-8e5bbf835949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5710e6-eb3b-4a32-b09e-af8aa24b8fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_emlekules_trianon_ader","timestamp":"2020. június. 04. 10:42","title":"Áder: Sunyi háttértárgyalásokon dőlt el az ország sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az egyetlen helytelen dolog, amit mondhatsz az, ha nem mondasz semmit” – mondta Sussex hercegnéje.","shortLead":"„Az egyetlen helytelen dolog, amit mondhatsz az, ha nem mondasz semmit” – mondta Sussex hercegnéje.","id":"20200604_Meghan_Markle_is_megszolalt_George_Floyd_halala_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bae97a-3a7e-4a8c-9535-d015e5281b42","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Meghan_Markle_is_megszolalt_George_Floyd_halala_miatt","timestamp":"2020. június. 04. 11:37","title":"Meghan Markle is megszólalt George Floyd halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]