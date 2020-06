Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72dd6ea6-837b-43a3-a14d-b72696e92bd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egy varázslatos hely, hiszen kis túlzással bármi elérhető és megvásárolható rajta. Még egy atomerőmű leselejtezett gépparkja is.","shortLead":"Az internet egy varázslatos hely, hiszen kis túlzással bármi elérhető és megvásárolható rajta. Még egy atomerőmű...","id":"20200604_atomeromu_vezerlopanel_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72dd6ea6-837b-43a3-a14d-b72696e92bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0459aba2-db81-4f87-b3c5-769309fbbc3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_atomeromu_vezerlopanel_aukcio","timestamp":"2020. június. 04. 12:03","title":"Felkerült a netre egy nukleáris reaktor vezérlőpanelje, valaki már le is csapott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette a Pixel telefonok újabb nagy frissítését. Új, hasznos funkciók érkeztek. Mivel referenciamobilokról van szó, az újítások jelezhetik, mi várhat majd idővel más androidos készülékek használóira is.","shortLead":"A Google bejelentette a Pixel telefonok újabb nagy frissítését. Új, hasznos funkciók érkeztek. Mivel...","id":"20200604_google_pixel_telefonok_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5993561c-8c56-450e-b68d-99bef7f7e80b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_google_pixel_telefonok_frissites","timestamp":"2020. június. 04. 14:03","title":"Hasznos új funkciókat pakolt telefonjaiba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1678208-0b74-407c-b933-6b03ca9511cb","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Munkaközösség, lakásszövetkezet, építőközösség, kollektíva – ismerősen csenghetnek ezek a retró kifejezések, melyeket a közösségi lakhatási mozgalom hozna vissza a köztudatba. A spanyolviasz újbóli feltaláláshoz más hozzávalók is kellenek, például a fenntarthatóság – meg persze az, hogy e közösségek elődeik többségével szemben most önként és dalolva szerveződnek. ","shortLead":"Munkaközösség, lakásszövetkezet, építőközösség, kollektíva – ismerősen csenghetnek ezek a retró kifejezések, melyeket...","id":"20200603_Ebben_a_budapesti_hazban_megvalaszthatja_a_szomszedait_de_cserebe_fozni_fog_rajuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1678208-0b74-407c-b933-6b03ca9511cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a4736-5864-4f22-bcac-ff3dfbbbbcd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Ebben_a_budapesti_hazban_megvalaszthatja_a_szomszedait_de_cserebe_fozni_fog_rajuk","timestamp":"2020. június. 03. 14:00","title":"Ebben a leendő budapesti házban megválaszthatja a szomszédait, de cserébe főzni fog rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mondhat akármit a legfőbb bírói fórum, a Fővárosi Törvényszéknek akkor sem lett volna szabad egyesítenie az ügyeket Legfőbb Ügyészség szerint.","shortLead":"Mondhat akármit a legfőbb bírói fórum, a Fővárosi Törvényszéknek akkor sem lett volna szabad egyesítenie az ügyeket...","id":"20200604_kuria_ugyeszseg_gyarfas_fenyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ab080a-aed1-4b74-8008-577462a79997","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_kuria_ugyeszseg_gyarfas_fenyo","timestamp":"2020. június. 04. 17:26","title":"Nem tetszik a Legfőbb Ügyészségnek a Kúria döntése Portik és Gyárfás ügyének egyesítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1dafd51-2a96-4179-b439-a8e85a58d7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új motorokat, váltót és infotainment-rendszert kapott a szabadidő-autó, amelynek gyártását átköltöztették Mexikóból Olaszországba.","shortLead":"Új motorokat, váltót és infotainment-rendszert kapott a szabadidő-autó, amelynek gyártását átköltöztették Mexikóból...","id":"20200605_Jeep_Compass","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1dafd51-2a96-4179-b439-a8e85a58d7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ff7e93-ab42-4ac9-a828-266112e56691","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_Jeep_Compass","timestamp":"2020. június. 05. 09:38","title":"Európai lett a megújult Jeep Compass","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26d6b09-ff1c-4d67-82a1-87683cfb466d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump politikájának egyetlen célja a novemberi újraválasztása, aminek esélyét jelentősen rontja a világjárvány rossz menedzselése és a nyomában gyorsan zuhanó gazdaság. Megosztásra építő kampánya George Floyd halálával vált életveszélyessé.","shortLead":"Donald Trump politikájának egyetlen célja a novemberi újraválasztása, aminek esélyét jelentősen rontja a világjárvány...","id":"202023__amerikai_zavargasok__trump_fenyegetesei__biden_tetlensege__sok_millio_duhos_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a26d6b09-ff1c-4d67-82a1-87683cfb466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8671abdb-e611-4d07-b302-04d3b4e67b5a","keywords":null,"link":"/360/202023__amerikai_zavargasok__trump_fenyegetesei__biden_tetlensege__sok_millio_duhos_ember","timestamp":"2020. június. 05. 07:00","title":"Sok millió dühös ember Donald Trump jövőjét is eldöntheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a3a1b-5b29-4e21-a60e-5524a24d95a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kell a felkészítés, mint egy falat kenyér.","shortLead":"Kell a felkészítés, mint egy falat kenyér.","id":"20200603_orokbefogadas_peticio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a3a1b-5b29-4e21-a60e-5524a24d95a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810fff76-60d1-4252-b14e-5687c6781fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_orokbefogadas_peticio","timestamp":"2020. június. 03. 20:45","title":"Öt művész üzeni: Minden szülőnek szüksége lenne az örökbefogadó tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81d0d1c-5c56-4791-bb0a-4cc205c8a24d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az irredentizmus a 19. században, Olaszországban született, és elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchiától követelt területeket, Magyarországon ezt persze nem vették jó néven. Az I. világháború és Trianon után Magyarország lett irredenta, következő évtizedeit az a törekvés határozta meg, hogy elvesztett területeit visszaszerezze. Centenáriumi Trianon-sorozatunk 5., befejező része.","shortLead":"Az irredentizmus a 19. században, Olaszországban született, és elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchiától követelt...","id":"20200604_Megszuletett_az_irredenta_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81d0d1c-5c56-4791-bb0a-4cc205c8a24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5740d7ae-6d00-46d1-87e7-6e27fbd6d4fe","keywords":null,"link":"/360/20200604_Megszuletett_az_irredenta_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 04. 15:00","title":"A trianoni békeszerződéssel megszületett az irredenta Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]