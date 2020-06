Az osztrák, cseh és szlovák állampolgárok már be is léphetnek az országba hatósági karantén elrendelése nélkül – közölte Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Hogy a határok korlátozás nélkül átjárhatók lesznek ezen országok állampolgárai számára péntek reggeltől, azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be csütörtök este. Ugyanez vonatkozik az oda utazó magyarokra is.

Kiss megerősítette azt is, hogy

autós koncertek a kormány döntése alapján mától megtarthatóak.

Továbbra is kedvező a járványügyi helyzet – mondta el aztán Müller Cecília országos tiszti főorvos. Megismételte, hogy az elmúlt 24 órában 16 új beteget regisztráltak. Viszont elhunyt újabb 3 ember, így a magyarországi áldozatok száma 522-re emelkedett. A gyógyultak száma 2245. Géppel 21 embert kell lélegeztetni.

Müller arról is beszélt, hogy lehetőség nyílt a szociális intézményekben a látogatási tilalom részleges feloldására. Fontosnak nevezte, hogy csak olyanok menjenek látogatni, akik semmilyen tünetet nem mutatnak, és ha lehet, a szabadban találkozzanak azzal, akit meglátogatnak. Az intézményektől rossz idő esetére külön helyiség biztosítását kérik. A szociális intézményekben fodrászt és pedikűröst is lehet fogadni. Ugyanakkor a fekvőbetegeket ellátó intézményekben, kórházakban nem oldották fel a látogatási tilalmat. A tiszti főorvos arra is felhívta a figyelmet:

a kijárási korlátozás továbbra is fennáll.

A ballagásokról is szót ejtett Müller. Ettől az élménytől nem fosztanák meg a fiatalokat, ezért

lehetővé teszik, hogy az osztályok megfelelő távolságtartással és higiéniás szabályok betartásával körbejárhassák iskoláikat. Nézők ugyanakkor legfeljebb az iskolák udvarain lehetnek.

Kérdések

A járványnak nincsen vége – mondta Müller a Nógrád Megyei Hírlapnak a gyerekek fertőzöttségére vonatkozó kérdésére válaszul.14 éves korig ugyanakkor mindössze 15 aktív fertőzött van Magyarországon.

Az influenzavizsgálatra érkezett mintákat koronavírusra is szűrték – mondta el a Hajdú-bihari Napló kérdésére a tiszti főorvos. Több mint ezer közül csak egy volt pozitív koronavírusra, március 12-e táján.

A Horvátországból érkezőkre egyelőre vonatkozik a 14 napos elkülönítés – válaszolta a Somogy Megyei Hírlapnak Kiss. A román állampolgárokra is az általános beutazási szabályok érvényesek – felelte ugyancsak ő a Békés Megyei Hírlapnak.

Nincs bizonyíték arra, hogy valaha szezonális jelleget öltene a koronavírus, mint ahogy azt sem tudni, milyen módon marad velünk a jövőben – fejtette ki az Origo kérdésére Müller.

A kórházak esetében még türelmet kér az operatív törzs a látogatási tilalom feloldását illetően – ismételte el végül a tiszti főorvos az RTL-nek.