Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barbra Streisand egy részvénycsomaggal járult hozzá a rasszizmus elleni küzdelemhez.","shortLead":"Barbra Streisand egy részvénycsomaggal járult hozzá a rasszizmus elleni küzdelemhez.","id":"20200615_George_Floyd_hateves_lanya_reszvenyes_lett_a_Disneyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092eb899-bda8-489d-99f6-3bf604cc4c9a","keywords":null,"link":"/elet/20200615_George_Floyd_hateves_lanya_reszvenyes_lett_a_Disneyben","timestamp":"2020. június. 15. 15:26","title":"George Floyd hatéves lánya részvényes lett a Disney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányzat szerint Karácsony Gergelyék halogatják a Lánchíd felújítását.","shortLead":"A kormányzat szerint Karácsony Gergelyék halogatják a Lánchíd felújítását.","id":"20200615_turizmust_augusztus_20_karacsony_gergely_lanchid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b4f4db-2ca7-4ffc-a3b8-ff17d74d9c88","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_turizmust_augusztus_20_karacsony_gergely_lanchid","timestamp":"2020. június. 15. 19:06","title":"Kormány: A meggyengült turizmust segítenék az augusztus 20-i rendezvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem lehet egyszerre megenni és megtartani a tortát – mondják mosolyogva Brüsszelben a brexit kapcsán. ","shortLead":"Nem lehet egyszerre megenni és megtartani a tortát – mondják mosolyogva Brüsszelben a brexit kapcsán. ","id":"20200615_Hiaba_a_koronavirus_a_britek_es_az_EU_meg_mindig_a_brexit_miatt_vitatkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9543f214-f397-4bfb-8a6f-57e48a027239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_Hiaba_a_koronavirus_a_britek_es_az_EU_meg_mindig_a_brexit_miatt_vitatkozik","timestamp":"2020. június. 15. 13:10","title":"Hiába a koronavírus, a britek és az EU még mindig a brexit miatt vitatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f089b2-701d-4bb6-a732-5b7a4f44f88d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézményt eredetileg azért hozták létre, hogy segítsék a két Korea között párbeszédet és együttműködést.","shortLead":"Az intézményt eredetileg azért hozták létre, hogy segítsék a két Korea között párbeszédet és együttműködést.","id":"20200616_Eszak_Korea_Koreakozi_osszekoto_iroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f089b2-701d-4bb6-a732-5b7a4f44f88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34be5cf-e3fd-46f8-b47c-3aa21d5f8e4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_Eszak_Korea_Koreakozi_osszekoto_iroda","timestamp":"2020. június. 16. 10:26","title":"Észak-Korea felrobbantotta a Korea-közi összekötő irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amit most nem ajánl a virológus, amit ad, illetve nem ad a kormány, amit a kétharmad kapott az erdőtörvényért, aki optimista, és aki nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Amit most nem ajánl a virológus, amit ad, illetve nem ad a kormány, amit a kétharmad kapott az erdőtörvényért, aki...","id":"20200616_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae1f2fb-fd9f-4ad0-b73e-f5dff4e2f88e","keywords":null,"link":"/360/20200616_Radar360","timestamp":"2020. június. 16. 08:00","title":"Radar360: Nyaralás helyett 6,5 milliárdos állami parádé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf683784-7af4-4e51-a7e8-9cb44fcdd251","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyikben működött anno Ady és Babits törzshelye.","shortLead":"Az egyikben működött anno Ady és Babits törzshelye.","id":"202024_pkd_hungary_andrassy_uti_palotak_nemet_vedjegye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf683784-7af4-4e51-a7e8-9cb44fcdd251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed802b84-e602-4c7a-8915-cd87f87e8b51","keywords":null,"link":"/360/202024_pkd_hungary_andrassy_uti_palotak_nemet_vedjegye","timestamp":"2020. június. 15. 10:00","title":"Németek védették le két Andrássy úti palota nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c86697a-350c-408c-b967-71e403c819f6","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"A 21. századi ember életmódjának számos előnye, ugyanakkor rengeteg hátránya is van. Minden elérhető szinte karnyújtásnyira, de épp ennek a kényelemnek köszönhetően sok kellemetlen, adott esetben súlyos betegségnek is ki vagyunk téve. Annak érdekében, hogy ezeket elkerüljük – legyen szó szív- és érrendszeri problémákról vagy épp az aranyérről – csak néhány alapvető dologra kell odafigyelnünk, amelyek akár a napi rutinunk részévé is válhatnának. ","shortLead":"A 21. századi ember életmódjának számos előnye, ugyanakkor rengeteg hátránya is van. Minden elérhető szinte...","id":"proktis_20200615_aranyer_tippek_emesztes_etkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c86697a-350c-408c-b967-71e403c819f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f628a1-db4c-4dca-8962-28b2dfb8fb79","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20200615_aranyer_tippek_emesztes_etkezes","timestamp":"2020. június. 15. 09:30","title":"Némi odafigyeléssel Ön is elkerülheti az aranyeret – tippjeink!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-gitáros halálhírét a Facebookon jelentette be a zenekar.","shortLead":"Az énekes-gitáros halálhírét a Facebookon jelentette be a zenekar.","id":"20200615_Meghalt_Sajti_Levente_a_Lucy_zenekar_frontembere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916d04c5-bdf1-46dc-8151-7b199d28d529","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Meghalt_Sajti_Levente_a_Lucy_zenekar_frontembere","timestamp":"2020. június. 15. 18:54","title":"Meghalt Sajti Levente, a Lucy zenekar frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]