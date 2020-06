Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984bbc56-dcbc-4c7a-9310-11b78a7712ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság ítélete szerint a szövetségi törvények tiltják a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság ítélete szerint a szövetségi törvények tiltják a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést.","id":"20200615_lgbtq_jogok_tarsadalmi_nem_amerikai_legfelsobb_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984bbc56-dcbc-4c7a-9310-11b78a7712ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d276f37-dae6-4328-92ea-6963e7995c73","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_lgbtq_jogok_tarsadalmi_nem_amerikai_legfelsobb_birosag","timestamp":"2020. június. 15. 18:47","title":"Mostantól nem rúghatnak ki senkit Amerikában azért, mert meleg vagy transznemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak Albániában és Romániában rosszabb az ellátás.","shortLead":"Csak Albániában és Romániában rosszabb az ellátás.","id":"20200615_magyar_egeszsegugy_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508bc05f-05b1-4bfe-8ef3-4eb8d2b3ffdb","keywords":null,"link":"/elet/20200615_magyar_egeszsegugy_europai_unio","timestamp":"2020. június. 15. 10:15","title":"A magyar egészségügy a sereghajtók közé került Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4231fedf-c1e4-4edc-a8be-b79c2afdd613","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyítik meg a bulizást a távolságtartási intézkedések - a Duma Aktuál csokorba szedte, milyen megoldásokkal lehet élni a járvány után. A műsort újra közönség előtt vették fel, de a Dumszínházban is ügyeltek arra, hogy a nézők kellő távolságot megtartva szórakozhassanak. ","shortLead":"Nem könnyítik meg a bulizást a távolságtartási intézkedések - a Duma Aktuál csokorba szedte, milyen megoldásokkal lehet...","id":"20200616_Duma_Aktual_Tavolsagtartas_bulizaskor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4231fedf-c1e4-4edc-a8be-b79c2afdd613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e087e60e-8abb-4b4e-bb1b-6e4125d8a87b","keywords":null,"link":"/360/20200616_Duma_Aktual_Tavolsagtartas_bulizaskor","timestamp":"2020. június. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál: A könyvtár vagy a diszkó a veszélyesebb járványgóc? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d13744-0969-4619-9093-b3dbd0575af9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Mennyivel kevesebbet mos fogat, aki jól keres? Mi az összefüggés az alsógatya-vásárlás, a fodrászhoz járás és a GDP alakulása között? Merre megy a tőzsde a miniszoknyától? A világ legjobb közgazdászaival is megtörténik, hogy olyan témákat kezdenek el vizsgálni, amelyeket első ránézésre nem érdemes komolyan venni.","shortLead":"Mennyivel kevesebbet mos fogat, aki jól keres? Mi az összefüggés az alsógatya-vásárlás, a fodrászhoz járás és a GDP...","id":"20200617_kozgazdasag_gazdasag_elmeletek_ruha_fenysebesseg_fogmosas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d13744-0969-4619-9093-b3dbd0575af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7168ecc-c817-4420-aba9-1a40d039430a","keywords":null,"link":"/360/20200617_kozgazdasag_gazdasag_elmeletek_ruha_fenysebesseg_fogmosas","timestamp":"2020. június. 17. 07:00","title":"Intergalaktikus szállítás és rossz szájszagú tanárok – majdnem komoly gazdasági elméletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába diák valaki, ha nyári munkát vállal, akkor közteherviselés szempontjából felnőttnek számít. ","shortLead":"Hiába diák valaki, ha nyári munkát vállal, akkor közteherviselés szempontjából felnőttnek számít. ","id":"20200616_NAV_diakok_nyari_foglalkoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2336e5b3-a144-400e-a23f-6d25d7f49b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_NAV_diakok_nyari_foglalkoztatas","timestamp":"2020. június. 16. 14:33","title":"Mindent elmondott a NAV, amit a diákok nyári foglalkoztatásáról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805bda22-10df-4d63-a924-6025436ae5db","c_author":"HVG","category":"360","description":"Főleg az állami megbízások révén jól megy a Szabadics-cégcsoport szekere.","shortLead":"Főleg az állami megbízások révén jól megy a Szabadics-cégcsoport szekere.","id":"202024_szabadics_kozmu_vagyonatrendezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=805bda22-10df-4d63-a924-6025436ae5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5113f0d0-0617-4862-9c2c-89dccd97c19b","keywords":null,"link":"/360/202024_szabadics_kozmu_vagyonatrendezes","timestamp":"2020. június. 15. 13:30","title":"Átrendezte vagyonát Mészáros Lőrinc gyermekeinek üzletfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sörfőzdék után a Coca-Cola is italosztással ünnepli a szigorú korlátozások végét.","shortLead":"A sörfőzdék után a Coca-Cola is italosztással ünnepli a szigorú korlátozások végét.","id":"20200615_coca_cola_ujranyito_ettermek_kola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac21c4e5-6f1e-47fa-9447-2d101c7d2104","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_coca_cola_ujranyito_ettermek_kola","timestamp":"2020. június. 15. 17:29","title":"100 ezer palack ingyenüdítőt oszt szét a Coca-Cola az újranyitó éttermek vendégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","shortLead":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","id":"20200616_gazolasok_szama_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41abdff6-e1a8-47a2-81fc-ec9ef5e3985f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_gazolasok_szama_budapest","timestamp":"2020. június. 16. 16:14","title":"Több embert gázoltak halálra májusig Budapesten, mint az ország többi részén összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]