[{"available":true,"c_guid":"c693936c-2c1e-4ab5-985f-5a7ac7474b67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 480 milliárd forint ment a koronavírus elleni védekezésre.","shortLead":"Eddig 480 milliárd forint ment a koronavírus elleni védekezésre.","id":"20200620_Gazdasagvedelmi_operativ_torzset_alakit_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c693936c-2c1e-4ab5-985f-5a7ac7474b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aac84cf-603d-4621-bd2a-e05e595cca57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_Gazdasagvedelmi_operativ_torzset_alakit_a_kormany","timestamp":"2020. június. 20. 08:32","title":"Gazdaságvédelmi operatív törzset alakít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e56bb2-39de-4873-9c84-df3de8705a33","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Magyarországon ő használta először az illiberális demokrácia kifejezést. A liberális politikai elit legnagyobb hibájának a doktrinerséget tartja. Volt Oroszország-kutatóként nem az oroszokat, hanem a velük üzletelő magyar vezetőket látja veszélyesnek. Humora legendás, de mostanában kevesebbet nevet, és fáj neki, hogy ezzel az egész ország így van. Portréinterjú Szilágyi Ákos költő-esztétával.","shortLead":"Magyarországon ő használta először az illiberális demokrácia kifejezést. A liberális politikai elit legnagyobb...","id":"202025_szilagyi_akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e56bb2-39de-4873-9c84-df3de8705a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd982ff-c6a8-4da4-9055-bfc9e2c26bdf","keywords":null,"link":"/360/202025_szilagyi_akos","timestamp":"2020. június. 18. 17:00","title":"Szilágyi Ákos: Liberális demokráciából választásos autokráciába jutottunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a számítógépen kitörölt fájlok nem semmisülnek meg azonnal, a telefonoknál más a helyzet, ott nehezebb visszahozni őket. Az Android 11-ben debütáló egyik új funkció ezt hivatott leegyszerűsíteni. Vélhetően jelentősen csökkenti majd a téves törlés utáni bosszankodások számát.","shortLead":"Míg a számítógépen kitörölt fájlok nem semmisülnek meg azonnal, a telefonoknál más a helyzet, ott nehezebb visszahozni...","id":"20200619_android_11_fajlok_torlese_lomtar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3456cfa-25be-48b5-98be-9656b03ee47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_android_11_fajlok_torlese_lomtar","timestamp":"2020. június. 19. 08:33","title":"Nagy újítás jön az Androidba: ha letöröl valamit a telefonjáról, 30 napig még visszahozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b0d00f-eff5-45d3-b5d4-cea8e78f426b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egy neves fényképész, Reismann Marian készítette a képet (lásd a cikkben), amelyen a nyilasvezér Szálasi Ferenc nézi a lerombolt Budapestet, háttérben a felrobbantott Lánchíddal. Reismann akkoriban más, hamarosan kivégzett háborús bűnösökről is csinálhatott fotókat, később pedig a világhírű Pikler Emmi gyermekotthonában élő gyerekek fényképezésével teljesítette ki életművét.","shortLead":"Egy neves fényképész, Reismann Marian készítette a képet (lásd a cikkben), amelyen a nyilasvezér Szálasi Ferenc nézi...","id":"20200618_Reismann_Marian_Fidesz_Szalasi_Ferenc_Karacsony_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b0d00f-eff5-45d3-b5d4-cea8e78f426b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05007e64-d5c7-499d-907e-59155afcdeed","keywords":null,"link":"/360/20200618_Reismann_Marian_Fidesz_Szalasi_Ferenc_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. június. 18. 19:00","title":"Különleges története van a fotónak, amelynek mémesítésével nagyon megjárta a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban még tüntetést is szerveztek a 68 éves nő tette miatt.","shortLead":"Korábban még tüntetést is szerveztek a 68 éves nő tette miatt.","id":"20200618_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_kutyajat_autoja_moge_koto_balotaszallasi_asszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b422215a-c02f-481f-9c3e-4c5fc79d4f14","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_kutyajat_autoja_moge_koto_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. június. 18. 15:42","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a kutyáját autója mögé kötő balotaszállási asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benedek Tibor az utolsó percig meg volt győződve arról, hogy fel fog épülni.","shortLead":"Benedek Tibor az utolsó percig meg volt győződve arról, hogy fel fog épülni.","id":"20200618_Kemeny_Denes_Benedek_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c7c071-d98b-4aa2-b874-511055d10ec6","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Kemeny_Denes_Benedek_Tibor","timestamp":"2020. június. 18. 20:24","title":"Kemény Dénes: „Ez nem az élet rendje”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Épületeinkkel jobban szennyezzük a levegőt, mint azzal, hogy közlekedünk. A fenntartható jövő érdekében tehát minél gyorsabban át kellene állnunk a passzívházakra. De mitől is passzív egy ház, mennyivel drágább, és miért ad okot az aggodalomra, ha az olcsó passzívházas technológiájával Kína megpróbálja átrendezni a piacot? Szekér László építészt kérdeztük, aki kifejtette elméletét a zöld városokról is. ","shortLead":"Épületeinkkel jobban szennyezzük a levegőt, mint azzal, hogy közlekedünk. A fenntartható jövő érdekében tehát minél...","id":"20200618_A_varosligeti_faknak_legyen_egy_eszmei_erteke_100_millio_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260c7964-d560-4d5c-a9f5-5492e16d1d93","keywords":null,"link":"/elet/20200618_A_varosligeti_faknak_legyen_egy_eszmei_erteke_100_millio_forint","timestamp":"2020. június. 18. 20:00","title":"„Ha valaki kivág egy fát, akkor fizesse is meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","shortLead":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","id":"20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791d4846-7008-4c9f-84e8-e146c6f30cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","timestamp":"2020. június. 20. 13:04","title":"Kulcsár Krisztián maradt a MOB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]