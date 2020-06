Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármit is jelent a magyar popkultúra társadalmasítása, Demeter feladata lett.","shortLead":"Bármit is jelent a magyar popkultúra társadalmasítása, Demeter feladata lett.","id":"20200620_Demeter_Szilard_feladata_lett_a_magyar_popzene_megujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8b7d46-ee90-4148-8ffe-baba5bdde3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Demeter_Szilard_feladata_lett_a_magyar_popzene_megujitasa","timestamp":"2020. június. 20. 08:20","title":"Demeter Szilárd feladata lett a magyar popzene megújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha a vörös rókák a városba költöznek, előbb-utóbb hasonlítani kezdenek a háziállatokra. Ezt állapították meg a Glasgow-i Egyetem munkatársai, miután megvizsgáltak néhány száz példányt a brit városokba húzódó állatok közül. ","shortLead":"Ha a vörös rókák a városba költöznek, előbb-utóbb hasonlítani kezdenek a háziállatokra. Ezt állapították meg...","id":"202025_varosiasodo_rokak_nem_olyan_nagy_apofajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be712a62-5542-4268-9dc5-3656a4428340","keywords":null,"link":"/360/202025_varosiasodo_rokak_nem_olyan_nagy_apofajuk","timestamp":"2020. június. 19. 16:00","title":"Nem olyan nagy a pofájuk: ismerős változásokon mennek át a városba költöző rókák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha biztonságban szeretné tudni az iPhone-ját, érdemes egy próbát tenni az alábbi alkalmazással.","shortLead":"Ha biztonságban szeretné tudni az iPhone-ját, érdemes egy próbát tenni az alábbi alkalmazással.","id":"20200621_iverify_ios_biztonsagi_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0cec8a-a5bc-487c-965d-2e1d836cc7e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_iverify_ios_biztonsagi_app","timestamp":"2020. június. 21. 10:03","title":"Ez az app megmondja, feltörték-e az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc70d164-90af-4395-9379-8dd4821a8623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olasz bíróság nem jogerősen 12 év szabadságvesztésre ítélte a veronai buszbaleset magyar sofőrjét.","shortLead":"Az olasz bíróság nem jogerősen 12 év szabadságvesztésre ítélte a veronai buszbaleset magyar sofőrjét.","id":"20200619_veronai_buszbaleset_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc70d164-90af-4395-9379-8dd4821a8623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fac65a-fae5-4700-9719-5ba4e264cdf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_veronai_buszbaleset_itelet","timestamp":"2020. június. 19. 14:42","title":"A legsúlyosabb büntetést kapta a magyar sofőr a veronai buszbaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c814ed76-70c2-41c2-a444-8349966b047b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 11. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200618_Trianon_Kimondva__Vambery_Rusztem_A_revizio_tizparancsolata_felolvassa_Macsai_Pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c814ed76-70c2-41c2-a444-8349966b047b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0bcaf2-738b-4fcf-8e24-876209267f51","keywords":null,"link":"/360/20200618_Trianon_Kimondva__Vambery_Rusztem_A_revizio_tizparancsolata_felolvassa_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 19. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Vámbéry Rusztem: A revízió tízparancsolata, felolvassa: Mácsai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","shortLead":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","id":"20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8da3ec-c002-4623-8975-9eda7ef9d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","timestamp":"2020. június. 19. 16:48","title":"Készült egy felmérés arról, hogy miért is veszünk használt ruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Halmi Tamás egy olyan ágazatban készül valamire, amelyben a felcsúti milliárdos is játékos.","shortLead":"Halmi Tamás egy olyan ágazatban készül valamire, amelyben a felcsúti milliárdos is játékos.","id":"202025_aqua_lorenzo_ujabb_asvanyviz_meszaros_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a64189e-9f89-410f-b262-c0c4f724e3ed","keywords":null,"link":"/360/202025_aqua_lorenzo_ujabb_asvanyviz_meszaros_kornyeken","timestamp":"2020. június. 21. 12:15","title":"Ismét csurran-cseppen valami Mészáros Lőrinc menedzserének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Figyelmeztették és megbírságolták a székesfehérvári kórházat, aminek igazgatóját áprilisban váltotta le azonnali hatállyal Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter. A kórház a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint áthágta a az infekciókontrollra vonatkozó előírást is, de ennél bővebbet nem közöltek.\r

","shortLead":"Figyelmeztették és megbírságolták a székesfehérvári kórházat, aminek igazgatóját áprilisban váltotta le azonnali...","id":"20200619_Vizsgalodott_az_NNK_is_de_tovabbra_sem_derul_ki_miert_rugtak_ki_a_fehervari_korhazigazgatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93908cba-5367-4641-b460-cd520377f92a","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Vizsgalodott_az_NNK_is_de_tovabbra_sem_derul_ki_miert_rugtak_ki_a_fehervari_korhazigazgatot","timestamp":"2020. június. 19. 19:57","title":"Vizsgálódott az NNK is, de továbbra sem derül ki, miért rúgták ki a fehérvári kórházigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]