[{"available":true,"c_guid":"7781e8d1-684b-4f96-8000-9224f85c1df1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Új megoldás van születőben arra, hogyan ne legyen rémálom a hosszú utazás, és közben kifizetődő legyen a légitársaságnak is.","shortLead":"Új megoldás van születőben arra, hogyan ne legyen rémálom a hosszú utazás, és közben kifizetődő legyen...","id":"20200622_Jon_a_ketszintes_halofulke_a_repulesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7781e8d1-684b-4f96-8000-9224f85c1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e15624f-4f50-448b-b422-0d17981b7efe","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Jon_a_ketszintes_halofulke_a_repulesben","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Jön a kétszintes hálófülke a repülésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360b934b-3696-4470-bd10-8d6b4fee0501","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi antiszemitizmusról tálalt ki a Stranger Things sztárja egy interjúban. ","shortLead":"A hollywoodi antiszemitizmusról tálalt ki a Stranger Things sztárja egy interjúban. ","id":"20200622_Tulsagosan_zsidonak_tartottak_Winona_Rydert_egy_filmszerephez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=360b934b-3696-4470-bd10-8d6b4fee0501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec899251-b7d9-43f6-9dbf-454df49ca382","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Tulsagosan_zsidonak_tartottak_Winona_Rydert_egy_filmszerephez","timestamp":"2020. június. 22. 15:29","title":"\"Túlságosan zsidónak\" tartották Winona Rydert egy filmszerephez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","shortLead":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","id":"20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13072cc5-44e9-4464-9b04-118b35a354df","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","timestamp":"2020. június. 21. 19:43","title":"Veszélyhelyzet az Indexnél, átállították a szabadságmutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f1f4bd-1df1-48a5-a109-97eea264d55c","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Jeremy Corbyn sikertelen korszaka után ismét a kormányzó konzervatívok potenciális váltópártjává szeretné tenni a brit Munkáspártot Keir Starmer, aki a mérsékelt baloldali irányt célozta meg.","shortLead":"Jeremy Corbyn sikertelen korszaka után ismét a kormányzó konzervatívok potenciális váltópártjává szeretné tenni a brit...","id":"202025_keir_starmer_abrit_munkaspart_egyesito_vezere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f1f4bd-1df1-48a5-a109-97eea264d55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf00862c-2fdc-49c8-97d8-fc7404aa2326","keywords":null,"link":"/360/202025_keir_starmer_abrit_munkaspart_egyesito_vezere","timestamp":"2020. június. 22. 10:00","title":"A főrend, aki nem használja a \"Sir\" címet, de vezeti a Munkáspártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fizikai távolságtartás nélkül, közvetlenül egymás mellett foglalhat helyet a közönség a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadainak nézőterein. ","shortLead":"Fizikai távolságtartás nélkül, közvetlenül egymás mellett foglalhat helyet a közönség a Szegedi Szabadtéri Játékok...","id":"20200622_Ujra_egymas_melle_ulhetnek_a_nezok_a_Szegedi_Szabadterin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d3c948-1d3b-43ba-8386-6e1be8cdd0f8","keywords":null,"link":"/kultura/20200622_Ujra_egymas_melle_ulhetnek_a_nezok_a_Szegedi_Szabadterin","timestamp":"2020. június. 22. 11:55","title":"Újra egymás mellé ülhetnek a nézők a Szegedi Szabadtérin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ff6ca4-193f-4f72-a8a1-10fcb5f46731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a napokban kikerült tweetből úgy tűnik, a legújabb Snapdragon lapkát használnák az igazi 5G-s Nokia telefonokban.","shortLead":"Egy, a napokban kikerült tweetből úgy tűnik, a legújabb Snapdragon lapkát használnák az igazi 5G-s Nokia telefonokban.","id":"20200621_nokia_telefon_snapdragon_690_lapkakeszlettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ff6ca4-193f-4f72-a8a1-10fcb5f46731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1dd8bd-8540-445e-a496-552b2e296669","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_nokia_telefon_snapdragon_690_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. június. 21. 18:03","title":"Az új Nokia telefonhoz egy olcsón 5G-s chipet nézett ki a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik.","shortLead":"A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik.","id":"20200622_Balint_Gyorgy_bekes_demokratikus_kornyezetre_vagyott_utolso_eveiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e767769-461f-4b94-a62b-99c74585ffe9","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Balint_Gyorgy_bekes_demokratikus_kornyezetre_vagyott_utolso_eveiben","timestamp":"2020. június. 22. 10:42","title":"Bálint György békés, demokratikus környezetre vágyott utolsó éveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5ff8a1-1338-4275-9743-4188b660adcc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek - a járványok sok száz évvel ezelőtt, így a XIV. században is ezekkel a társadalmi hatásokkal jártak. Nincs új a nap alatt.","shortLead":"Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek...","id":"202025__jarvanyanalogiak__meg_nagyobb_nagyok__robbanasveszely__maig_terjed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd5ff8a1-1338-4275-9743-4188b660adcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02719a-84ba-4cdc-ae89-10f57942bece","keywords":null,"link":"/360/202025__jarvanyanalogiak__meg_nagyobb_nagyok__robbanasveszely__maig_terjed","timestamp":"2020. június. 22. 15:00","title":"Jobban hasonlít egymásra a középkori pestis- és a koronavírus-járvány, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]