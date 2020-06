Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell végignézniük a kötelező 5 másodpercet a reklámból, utóbbiak pedig nem esnek el a hirdetésből származó bevételtől.","shortLead":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell...","id":"20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61db8f5-3904-408b-9465-f0341e8ec220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","timestamp":"2020. június. 17. 19:03","title":"Ha telepíti ezt az ingyenes bővítményt, hamarabb megszabadulhat a reklámvideóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár jelentősen nőtt a megújuló energiaforrások aránya az elmúlt években, az eredmény több szempontból sem elég.","shortLead":"Bár jelentősen nőtt a megújuló energiaforrások aránya az elmúlt években, az eredmény több szempontból sem elég.","id":"20200616_megujuloenergia_fosszilistuzeloanyagok_energia_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e743a-a5d1-45bd-90ab-17eadb0019aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_megujuloenergia_fosszilistuzeloanyagok_energia_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 16. 16:07","title":"Még mindig fényévekre vagyunk attól, hogy elég megújuló energiát használjunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7118b90d-4845-40f5-b0e4-244f0bd0b72b","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Parlamenti bizottság vizsgálja Bécsben az Osztrák Szabadságpárt bukását hozó Ibiza-botrány fejleményeit. A szálak felfejtésében a rendőrség és az ügyészség harcol egymással, az egyik egy néppárti, a másik egy zöld miniszter befolyása alatt.","shortLead":"Parlamenti bizottság vizsgálja Bécsben az Osztrák Szabadságpárt bukását hozó Ibiza-botrány fejleményeit. A szálak...","id":"20200617_Ibizabotrany_osztrak_koalicios_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7118b90d-4845-40f5-b0e4-244f0bd0b72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f7f65-92bd-4300-9c6e-0ba6f8b72087","keywords":null,"link":"/360/20200617_Ibizabotrany_osztrak_koalicios_haboru","timestamp":"2020. június. 17. 13:15","title":"Sok a rejtély a Strache-ügyben, az Ibiza-videó konnektorba rejtett \"rendezői változata\" még titok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","shortLead":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","id":"20200616_gazolasok_szama_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41abdff6-e1a8-47a2-81fc-ec9ef5e3985f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_gazolasok_szama_budapest","timestamp":"2020. június. 16. 16:14","title":"Több embert gázoltak halálra májusig Budapesten, mint az ország többi részén összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 21 milliós nagyvárosban több lakóövezetet már lezártak az új koronavírusos esetek miatt. ","shortLead":"A 21 milliós nagyvárosban több lakóövezetet már lezártak az új koronavírusos esetek miatt. ","id":"20200616_koronavirus_jarvany_peking_ovoda_iskola_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d29700-35d0-436b-a1ad-d9b48e503284","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_jarvany_peking_ovoda_iskola_bezaras","timestamp":"2020. június. 16. 20:55","title":"Peking összes óvodája és iskolája bezár a járvány újjáéledése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hagynak időt, hogy az állampolgárok és a parkolási cégek felkészüljenek az újabb változásra.","shortLead":"Hagynak időt, hogy az állampolgárok és a parkolási cégek felkészüljenek az újabb változásra.","id":"20200616_ingyenes_parkolas_veszelyhelyzet_orban_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf4f523-822f-4d05-ae0d-21867019afbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_ingyenes_parkolas_veszelyhelyzet_orban_balazs","timestamp":"2020. június. 16. 20:20","title":"Elmondták, miért marad egy héttel tovább az ingyenes parkolás, mint a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b66ca8e-7c0e-4899-9e6e-91fc40236b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt élelmiszer, aminek egy évvel toldották meg a lejárati dátumát.","shortLead":"Volt élelmiszer, aminek egy évvel toldották meg a lejárati dátumát.","id":"20200616_nebih_hamis_edessegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b66ca8e-7c0e-4899-9e6e-91fc40236b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da49bd9-6b68-4953-8280-c50bd1caac15","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_nebih_hamis_edessegek","timestamp":"2020. június. 16. 13:52","title":"Piacon vett hamis címkékkel árulták a lejárt édességet egy budapesti diszkontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebb1d5d-7079-4324-b9e7-c34c84c95fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem alkotmányellenesek a rémhírterjesztésre járvány idején vonatkozó szabályok, ugyanakkor csak olyan tény közlését fenyegetik büntetéssel, amelynek hamisságáról az elkövetőnek már az elkövetéskor tudnia kellett – mondta ki az Alkotmánybíróság szerdán közzétett határozatában.","shortLead":"Nem alkotmányellenesek a rémhírterjesztésre járvány idején vonatkozó szabályok, ugyanakkor csak olyan tény közlését...","id":"20200617_alkotmanybirosag_remhir_remhirterjesztes_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ebb1d5d-7079-4324-b9e7-c34c84c95fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c68f59c-41f1-46e0-be5e-0babc8c43328","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_alkotmanybirosag_remhir_remhirterjesztes_szabalyozas","timestamp":"2020. június. 17. 11:58","title":"Ab: Nem alkotmányellenesek a rémhírterjesztésre vonatkozó szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]