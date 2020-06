A fenti adatsorok a koronavírus megjelenése előtti állapotokat mutatják, ezért a 21 Kutatóközpont kutatást rendelt a Mediántól, aminek az adatfelvétele május 28-a és június 5-e között zajlott, 1000 főt kerestek fel telefonon. A friss közvélemény-kutatásból kiderül, hogy a teljes népesség 43 százaléka arra számít, romlani fog anyagi helyzete a következő évben. 38 százalék szerint javulás jön, 13 százalék szerint nem fog változni. A fideszesek 59, az ellenzékiek 21, a pártnélküliek 27 százaléka vár javulást. Romlásra a kormánypártiak 26, az ellenzékiek 62, a pártnélküliek 48 százaléka számít. Felmérésükből kiderült, hogy a megkérdezettek mindössze 6 százaléka válaszolt úgy, hogy elvesztette az állását. 12 százaléknak jelentősen csökkent a bevétele, 8 százalék azt mondta, még nem csökkent, de valószínűleg fog, 19 százalék azt mondta, minden jel szerint nem fog csökkeni a fizetése, minden negyedik ember biztos ebben, 29 százalék pedig nyugdíjas, háztartásbeli vagy tanuló. De kit hibáztatnak, akik bevételkiesést szenvedtek el? A kutatás szerint Orbán Viktor akár meg is nyugodhatna, hiszen a bevételkiesést elszenvedők mindössze 21 százaléka hibáztatja inkább a kormányt, még az ellenzékiek között is kisebbségben vannak ennek az álláspontnak a hívei. A kormány gazdaságvédelmi intézkedéseiről is kérdezték a választókat. Az összes megkérdezett 23 százaléka szerint biztosan nem fogja tartani a szavát Orbán, miután azt mondta, annyi munkahelyet teremt, amennyit a vírus elpusztított. Másik 24 százalék szerint valószínűleg nem fogja ezt az ígéretét teljesíteni, 38 százalék szerint azonban valószínűleg állni fogja a szavát. 11 százalék szerint pedig biztosan.