[{"available":true,"c_guid":"b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő a régiót elemezte, és bár pesszimistább a kormánynál, alapvetően jó híreket közölt. ","shortLead":"A hitelminősítő a régiót elemezte, és bár pesszimistább a kormánynál, alapvetően jó híreket közölt. ","id":"20200627_A_Fitch_szerint_tuljutott_a_nehezen_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e728942d-ecbe-4189-a984-0ee52eab4401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_A_Fitch_szerint_tuljutott_a_nehezen_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. június. 27. 08:07","title":"A Fitch szerint túljutott a nehezén a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffabcb-4ab7-4141-b429-5aee7a83c4ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy ember meghalt, sokan megsérültek.\r

","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, sokan megsérültek.\r

","id":"20200625_busz_baleset_varso_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ffabcb-4ab7-4141-b429-5aee7a83c4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b5a4e4-74b5-47ab-af6d-40b87cef0a7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_busz_baleset_varso_lengyelorszag","timestamp":"2020. június. 25. 16:30","title":"Felüljáróról bicikliútra zuhant egy busz Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel tíz évi pereskedést zárt le a moldvai felek javára meghozott, csütörtökön kimondott jogerős ítéletével a Ploiesti-i Táblabíróság. Az ügy székelyföldi Gyergyószentmiklós és a moldvai Almásmező (Bicaz Chei) határvitája volt, amely lényegében a Békás-szoros hovatartozásáról szólt.","shortLead":"Közel tíz évi pereskedést zárt le a moldvai felek javára meghozott, csütörtökön kimondott jogerős ítéletével...","id":"20200625_bekas_szoros_szekelyfold_moldva_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afb9f9a-0155-40b0-8928-3f703955871b","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_bekas_szoros_szekelyfold_moldva_per","timestamp":"2020. június. 25. 22:23","title":"Már nem Székelyföld része a Békás-szoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","shortLead":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","id":"20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec88a65-ba37-4104-bb9b-e770040d60c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","timestamp":"2020. június. 27. 15:43","title":"A vírussal együtt a csalók is elszaporodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2e6fe9-18a4-4883-a811-320e04947bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámárvíz is kerekedhet belőle.","shortLead":"Villámárvíz is kerekedhet belőle.","id":"20200626_Orak_ota_ugyanott_tombol_a_vihar_Borsodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a2e6fe9-18a4-4883-a811-320e04947bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc4e87-9896-4447-ae14-3633c70cd513","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Orak_ota_ugyanott_tombol_a_vihar_Borsodban","timestamp":"2020. június. 26. 13:44","title":"Órák óta tombol ugyanott a vihar Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0118c5-399d-475d-99a8-b601d1e5d9b7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat második részben három további érdekes párost mutatunk be.","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200626_A_kutyak_olyanok_mint_az_emberek_csak_jobbak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce0118c5-399d-475d-99a8-b601d1e5d9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2016729b-973b-4256-aa7c-49c004965f0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200626_A_kutyak_olyanok_mint_az_emberek_csak_jobbak","timestamp":"2020. június. 26. 19:15","title":"„A kutyák olyanok, mint az emberek, csak jobbak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd07751-5ec7-4248-ab70-929d3c6abfd6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több száz vidéki diákot kényszeríthet pesti albérletbe az ELTE-kollégiumok átszervezése, a hvg.hu-nak több diák is arról beszélt, hogy attól fél, emiatt halasztania kell egy évet. A kollégiumi férőhelyek számának jelentős szűkülését hozó döntés az egyetem szerint nem férőhelyszám-csökkentés, hanem - az alternatív lakhatás segítését is beleértve - a szállásszolgáltatás átstrukturálása. Más egyetemek úgy tűnik, nem készülnek hasonló lépésekre, de hallgatói szervezetek attól tartanak, hogy a példa ragadós lehet.","shortLead":"Több száz vidéki diákot kényszeríthet pesti albérletbe az ELTE-kollégiumok átszervezése, a hvg.hu-nak több diák is...","id":"20200627_ELTEkollegiumok_ferohelyszamcsokkentes_szallasszolgaltatas_atstrukturalasa_Ha_nem_jutok_be_a_kollegiumba_kihagyok_egy_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdd07751-5ec7-4248-ab70-929d3c6abfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa464e05-3df0-4bec-b1f1-9883151454b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_ELTEkollegiumok_ferohelyszamcsokkentes_szallasszolgaltatas_atstrukturalasa_Ha_nem_jutok_be_a_kollegiumba_kihagyok_egy_evet","timestamp":"2020. június. 27. 14:00","title":"\"Ha nem jutok be a kollégiumba, kihagyok egy évet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"60 napos türelmi idő után éjfél és reggel 6 óra között a legtöbb üzlet nem tarthat majd nyitva.","shortLead":"60 napos türelmi idő után éjfél és reggel 6 óra között a legtöbb üzlet nem tarthat majd nyitva.","id":"20200626_bulinegyed_csendrendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91bf1c3-7204-46bd-b89f-7760795b6355","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_bulinegyed_csendrendelet","timestamp":"2020. június. 26. 13:40","title":"Szigorít Erzsébetváros, elfogadták a bulinegyedbeli csendrendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]