Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d0919d4-e515-4df5-9c38-1e63813ecc7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg visszaélés történt és sok zaklatás érte az elmúlt időben a nőket és a LGBTQ közösség tagjait a Wikipedia-szerkesztők között.","shortLead":"Rengeteg visszaélés történt és sok zaklatás érte az elmúlt időben a nőket és a LGBTQ közösség tagjait...","id":"20200523_Uj_magatartasi_kodexet_vezet_be_a_Wikipedia_a_mergezo_viselkedessel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0919d4-e515-4df5-9c38-1e63813ecc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a89bb0-1439-4f6b-b9b4-a7867d69075c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Uj_magatartasi_kodexet_vezet_be_a_Wikipedia_a_mergezo_viselkedessel_szemben","timestamp":"2020. május. 23. 14:51","title":"Új magatartási kódexet vezet be a Wikipedia a mérgező viselkedéssel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab40295-6352-4989-a38a-2d5a195f4745","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három amerikai katona meghalt, egy pedig megsebesült.","shortLead":"Három amerikai katona meghalt, egy pedig megsebesült.","id":"20200522_FBI_egy_terrorista_lovoldozott_a_texasi_katonai_tamaszponton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab40295-6352-4989-a38a-2d5a195f4745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba5f21d-fe45-4e48-910e-0ed61dc3bd7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_FBI_egy_terrorista_lovoldozott_a_texasi_katonai_tamaszponton","timestamp":"2020. május. 22. 05:11","title":"FBI: terrorista merénylet történt egy katonai támaszponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49a7e1-0727-4a10-a3d8-9a533adc599d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Múlt pénteken két újabb hulladékudvart nyitott újra a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., így már hét ilyen létesítmény üzemel a fővárosban.\r

\r

","shortLead":"Múlt pénteken két újabb hulladékudvart nyitott újra a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., így már hét ilyen létesítmény...","id":"20200522_hulladekudvar_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e49a7e1-0727-4a10-a3d8-9a533adc599d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb07c8f1-a5b0-4b34-80f9-7365a1ced003","keywords":null,"link":"/zhvg/20200522_hulladekudvar_budapest","timestamp":"2020. május. 22. 13:13","title":"Újra üzemel hét hulladékudvar Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy részük helyett pótlóbuszokat fognak közlekedtetni. A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint értelmetlen a döntés.\r

","shortLead":"Egy részük helyett pótlóbuszokat fognak közlekedtetni. A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint értelmetlen a döntés.\r

","id":"20200522_megszuntet_vonat_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e75ee9-c2a8-400f-983a-21e4242ab9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_megszuntet_vonat_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","timestamp":"2020. május. 22. 18:04","title":"Kiszivárgott, hogy mely vasúti vonalakat ritkítaná ideiglenesen a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat reggel Magyarországra.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat...","id":"20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e719af89-a9e9-434b-89e0-351f3dd13e49","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","timestamp":"2020. május. 23. 15:01","title":"Szijjártó Péter: Magyarország elsők között tesztelheti a japán Avigan gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön Nagy-Britanniában.","shortLead":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön...","id":"20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc1834-e4ed-47ff-b709-b31efa05ba21","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","timestamp":"2020. május. 22. 05:40","title":"Megkezdődött a húszperces koronavírus teszt próbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon...","id":"20200522_Radar360_100_ezren_lettek_munkanelkuliek_300_milliovak_segitik_ki_az_egri_vizilabdat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56833603-e2c7-4693-8397-253eb5b61223","keywords":null,"link":"/360/20200522_Radar360_100_ezren_lettek_munkanelkuliek_300_milliovak_segitik_ki_az_egri_vizilabdat","timestamp":"2020. május. 22. 08:00","title":"Radar360: 100 ezren lettek munkanélküliek, 300 millióval segítik ki az egri vízilabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c225d75f-ad35-4726-83ff-54cb272efb06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tulajdonképpen eltűnt a szmog Nepál fővárosában.","shortLead":"Tulajdonképpen eltűnt a szmog Nepál fővárosában.","id":"20200521_Mount_Everest_Katmandu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c225d75f-ad35-4726-83ff-54cb272efb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85f5223-a749-43b0-b81c-606a733f99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Mount_Everest_Katmandu","timestamp":"2020. május. 21. 18:29","title":"Már el lehet látni a Mount Everestig Katmanduból, annyira kitisztult a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]