[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 2018-as ügyben emeltek vádat: a részegen száguldó sofőr egy utasa meghalt, amikor egy korlátnak csapódott az autó.","shortLead":"Egy 2018-as ügyben emeltek vádat: a részegen száguldó sofőr egy utasa meghalt, amikor egy korlátnak csapódott az autó.","id":"20200630_auto_sofor_vademeles_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afd3358-7273-41b8-8d62-a188ba25871c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_auto_sofor_vademeles_baleset","timestamp":"2020. június. 30. 09:51","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki 50-es táblánál 160-nal karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump elnöksége alatt most először hozott nagy súlyú, abortusszal kapcsolatos döntést az amerikai legfelsőbb bíróság.","shortLead":"Donald Trump elnöksége alatt most először hozott nagy súlyú, abortusszal kapcsolatos döntést az amerikai legfelsőbb...","id":"20200629_abortusz_louisiana_legfelsobb_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047444ca-6a4e-4337-abea-d890042fb1e1","keywords":null,"link":"/elet/20200629_abortusz_louisiana_legfelsobb_birosag","timestamp":"2020. június. 29. 17:32","title":"Az abortusz korlátozása ellen ítélt az amerikai legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány is besegített, de a YouTube tudatos építkezése is benne van abban, hogy az Egyesült Államokban már havonta 100 milliónál is több ember dönt úgy, hogy a hagyományos csatornák helyett tévéjén is a YouTube-ra kapcsol.","shortLead":"A koronavírus-járvány is besegített, de a YouTube tudatos építkezése is benne van abban, hogy az Egyesült Államokban...","id":"20200630_youtube_nezettsegi_adatok_statisztika_televizio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b0af6e-a345-48cf-b42e-7fe4f3c2be08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_youtube_nezettsegi_adatok_statisztika_televizio","timestamp":"2020. június. 30. 16:03","title":"Nagyot megy a YouTube, már a tévéken is kezdi kiszorítani a hagyományos csatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihirdették, az Apple Design Awards idei nyerteseit, a felsorolásba egy hazai csapat terméke, a Shapr3D is bekerült.","shortLead":"Kihirdették, az Apple Design Awards idei nyerteseit, a felsorolásba egy hazai csapat terméke, a Shapr3D is bekerült.","id":"20200630_shapr3d_ipad_alkalmazas_cad_apple_design_awards_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220a3446-c42d-40c1-a80a-049c44f72249","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_shapr3d_ipad_alkalmazas_cad_apple_design_awards_2020","timestamp":"2020. június. 30. 08:33","title":"Most először sorolt az Apple egy magyar alkalmazást a legjobbak közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy ideje pedzegetik, hogy a jelenleginél olcsóbb telefonokat is elindít a OnePlus. Most videós bizonyíték is született erre.","shortLead":"Már egy ideje pedzegetik, hogy a jelenleginél olcsóbb telefonokat is elindít a OnePlus. Most videós bizonyíték is...","id":"20200629_kozepkategorias_oneplus_z_nord_telefon_teaser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e98e82d-2982-4db3-a2ed-82d0f04c4702","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_kozepkategorias_oneplus_z_nord_telefon_teaser","timestamp":"2020. június. 29. 00:03","title":"Tényleg jön az olcsóbb OnePlus telefon – itt a hivatalos beharangozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást tettek. ","shortLead":"Beismerő vallomást tettek. ","id":"20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a3ae6-87ed-4f6a-92d1-437a211a5fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","timestamp":"2020. június. 29. 16:29","title":"Öt évet kapott a Sziget Fesztiválra droggal teli furgonnal érkező két holland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a402b532-6b5e-4270-a8bb-39db36e96a08","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bob Dylan a legidősebb élő zenész, akinek új dalokat tartalmazó albuma a brit slágerlista élére került. ","shortLead":"Bob Dylan a legidősebb élő zenész, akinek új dalokat tartalmazó albuma a brit slágerlista élére került. ","id":"20200628_Bob_Dylan_79_evesen_ismet_a_slagerlista_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a402b532-6b5e-4270-a8bb-39db36e96a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538386c4-0f01-47d8-a7ca-586fd62f0a7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200628_Bob_Dylan_79_evesen_ismet_a_slagerlista_elen","timestamp":"2020. június. 28. 18:30","title":"Bob Dylan 79 évesen ismét a slágerlista élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Nem csak a dílerek, de a civil szervezetek, a média és a gyerekek is célpontok lettek.","shortLead":"Nem csak a dílerek, de a civil szervezetek, a média és a gyerekek is célpontok lettek.","id":"20200630_Gyerekeket_gyilkol_a_rendorseg_drogellenes_harc_urugyen_a_Fulopszigeteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef305ab7-4ce9-4de8-aa6d-94c736b9775f","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Gyerekeket_gyilkol_a_rendorseg_drogellenes_harc_urugyen_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2020. június. 30. 13:10","title":"Gyerekeket gyilkol a rendőrség drogellenes harc ürügyén a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]