Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a0c8a38-8f15-4b51-8351-170aa03398de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem választott új igazgatót a Földes Ferenc Gimnázium élére az Emberi Erőforrások Minisztériuma, pedig a pályázaton egy fideszes politikus is indult, akit többen biztos befutóként emlegettek. A tantestület nem őt, hanem a jelenlegi megbízott igazgatót támogatta.","shortLead":"Nem választott új igazgatót a Földes Ferenc Gimnázium élére az Emberi Erőforrások Minisztériuma, pedig a pályázaton...","id":"20200701_Nem_vette_be_a_Fidesz_Miskolc_elitgimnaziumat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a0c8a38-8f15-4b51-8351-170aa03398de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f751464a-99d0-491b-9f7e-a7a71fa39dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Nem_vette_be_a_Fidesz_Miskolc_elitgimnaziumat","timestamp":"2020. július. 01. 17:23","title":"Nem vette be a Fidesz Miskolc elitgimnáziumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az adónem nagyban hozzájárult a feketegazdaság visszaszorulásához.","shortLead":"A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az adónem nagyban hozzájárult a feketegazdaság...","id":"20200701_Kata_vallalkozok_VOSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71db0509-bcb0-4b6e-8867-0fda1bb643bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Kata_vallalkozok_VOSZ","timestamp":"2020. július. 01. 16:26","title":"A VOSZ sem ért egyet a kata-szabályok változásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedc424f-d97f-45b6-8baf-5628f8b424a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több tucatnyian licitáltak online egy 28,8 karátos gyémántra a Christie's árverésén. A győztesnek több mint 2 millió dollárt kell kifizetnie a drágakőért.","shortLead":"Több tucatnyian licitáltak online egy 28,8 karátos gyémántra a Christie's árverésén. A győztesnek több mint 2 millió...","id":"20200701_gyemant_arveres_christies","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dedc424f-d97f-45b6-8baf-5628f8b424a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d88e3f-1267-4af3-ad47-da74b14c02a9","keywords":null,"link":"/elet/20200701_gyemant_arveres_christies","timestamp":"2020. július. 01. 19:32","title":"Rekordáron kelt el egy gyémánt egy online árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","shortLead":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","id":"20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3ccd5-323d-42a4-b063-b2b4bfe6f7bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","timestamp":"2020. július. 01. 15:41","title":"Távközlési cég szervezi 1,3 milliárdért az augusztus 20-ai csodatűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c5c75d-b2de-463c-96ec-fa8409846707","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt 24 órában 47 ezer megbetegedést regisztráltak.","shortLead":"Csak az elmúlt 24 órában 47 ezer megbetegedést regisztráltak.","id":"20200701_Fertozes_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c5c75d-b2de-463c-96ec-fa8409846707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920a6290-aac6-4dc9-acbb-0a8f8dbcfc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_Fertozes_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. július. 01. 11:49","title":"Naponta akár 100 ezren is megfertőződhetnek koronavírussal az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281c27b0-b0ca-4bff-a31b-83d00327178f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első üléseknél található biztonsági övekkel adódhat probléma.","shortLead":"Az első üléseknél található biztonsági övekkel adódhat probléma.","id":"20200701_Volvo_visszahivas_biztonsagi_ov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281c27b0-b0ca-4bff-a31b-83d00327178f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654f0172-92d9-486a-a784-d2ba66fbe8fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Volvo_visszahivas_biztonsagi_ov","timestamp":"2020. július. 01. 11:23","title":"Több mint kétmillió autót hív vissza a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A többség megszavazta az orosz alkotmány módosítását, amely többek közt nullázza Putyin eddigi négy mandátumát.","shortLead":"A többség megszavazta az orosz alkotmány módosítását, amely többek közt nullázza Putyin eddigi négy mandátumát.","id":"20200701_vlagyimir_putyin_orosz_alkotmanymodositas_nepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0a44a1-f57d-4275-a0cb-f00ae38277e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_vlagyimir_putyin_orosz_alkotmanymodositas_nepszavazas","timestamp":"2020. július. 01. 19:55","title":"Putyin eggyel közelebb került ahhoz, hogy akár 2036-ig hatalmon maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délben még biztatást kaptak az oktatást államtitkártól az iskolájuk megmentésért kétszáz kilométert lefutó szülők, csütörtökön pedig kiderült, hogy mégis bezárhat a mártélyi iskola. Az önkormányzat és a szülők is az oktatási jogok biztosához fordultak.","shortLead":"Hétfőn délben még biztatást kaptak az oktatást államtitkártól az iskolájuk megmentésért kétszáz kilométert lefutó...","id":"20200702_Hidegzuhany_a_Martelyrol_Maruzsahoz_futoknak_megis_iskola_nelkul_marad_a_falu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7e882-0add-4e0c-affe-58b592d32a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Hidegzuhany_a_Martelyrol_Maruzsahoz_futoknak_megis_iskola_nelkul_marad_a_falu","timestamp":"2020. július. 02. 13:56","title":"Hidegzuhany a Mártélyról Maruzsához futóknak: mégis iskola nélkül marad a falu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]