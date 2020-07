„Indokolt megvizsgálni, hogy szerezhettek volna-e korábban tudomást a nemzetbiztonsági szervek Kaleta Gábor magatartásaról, mikor kezdődött ez. Erre a következő hónapokban lesz lehetőség. Valóban indokolt azzal foglalkozni, hogy miért nem, vagy miért csak megkésve jutott a szolgálatok tudomására, hogy a diplomata bűncselekményi tényállát megvalósító magatartást tanúsít” – ezt válaszolta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Mesterházy Attilának, a Magyar Szocialista Párt politikusának kérdésére a parlamentben az Atv.hu szerint. Gulyás Gergely azt is hozzátette: az illetékes szakszolgálat hivatalból megvizsgálja, hogy bármilyen mulasztás történt-e. Ez most is megtörténik, de ez nem a nyilvánosság előtt szokott zajlani.

A Külügyminisztérium dönt a Kaleta-ügy titkosításáról A tíz évre titkosított jegyzőkönyv esetében nem a külügyi bizottság a titokgazda.

Mesterházy arról érdeklődött Gulyásnál, hogyan lehetséges, hogy az Információs Hivatal vagy az Alkotmányvédelmi Hivatal nem figyelt fel arra, hogy a korábbi perui nagykövet a számítógépén sok ezer gyerekekről készült pornográf felvételt tárolt, pedig Kaleta többször is átment nemzetbiztonsági átvilágításon. Arra is kíváncsi volt, történt-e az ügy kirobbanása óta olyan intézkedés, ami a két hivatalt érinti, újragondolják-e a mechanizmust. Azt is megkérdezte, hogyan lehetséges, hogy amerikai társszervek derítettek fényt Kaleta ügyére.

Gulyás a válaszában jelezte, kizárná az ügy politikai részét, hiszen Kaleta Gábor 2002-től a szocialista-liberális kormányok alatt is diplomata volt, kilenc éven át pedig a jelenlegi kormány alatt. Hangsúlyozta, hogy a bűncselekmény, amit a volt nagykövet elkövetett, „különösen gusztustalan”, és azt is jelezte, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ismertette a „rendkívül kritikus” véleményüket az ügyben hozott bírósági ítéletről. Hozzátette, hogy ő maga is elégedetlen azzal, hogy egy ilyen bűncselekményt egy viszonylag rövid időtartamú felfüggesztett szabadságvesztéssel meg lehet úszni.

Gulyás beszélt arról is, hogy indokolt elfogadni átfogó család- és gyermekvédelmi csomagot, és a büntető törvénykönyv szigorítása is, a kormány pedig készen áll erre.