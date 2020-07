Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","shortLead":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","id":"20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dba93-ff62-4366-a256-c8ebe9e851ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","timestamp":"2020. július. 13. 08:17","title":"Meghalt Kelly Preston, John Travolta felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","shortLead":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","id":"20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1ec05c-95ed-4722-89fa-7190560a5496","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","timestamp":"2020. július. 12. 10:00","title":"Kocsis: A pedofil bűncselekménynél már a gondolatot is büntetni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d2ed23-ffdd-4352-9c52-93de7b1d223c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Heritage aukciósház online árverésén egy licitáló közel 36 millió forintnyi dollárt fizetett egy régi, de bontatlan Mario-játékért. A nyertes kiléte nem ismert.","shortLead":"A Heritage aukciósház online árverésén egy licitáló közel 36 millió forintnyi dollárt fizetett egy régi, de bontatlan...","id":"20200713_super_mario_bros_arveres_heritage_aukcioshaz_jatekszoftver_nintendo_nes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20d2ed23-ffdd-4352-9c52-93de7b1d223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145dbe7f-e22d-409f-8b54-37763dd2cd1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_super_mario_bros_arveres_heritage_aukcioshaz_jatekszoftver_nintendo_nes","timestamp":"2020. július. 13. 10:03","title":"36 millióért vásárolt meg valaki egy aukción egy bontatlan Super Mario játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok jellemzően 30 Celsius-fok alatt maradnak.","shortLead":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok...","id":"20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27beb0be-7caa-473d-bc77-2876da04653c","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","timestamp":"2020. július. 13. 05:35","title":"Újabb hidegfront jön a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","shortLead":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","id":"20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55026d8-d42b-4d34-a3bf-165e4eb06479","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","timestamp":"2020. július. 12. 16:47","title":"Ben Stiller megkegyelmezett Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17 millió brit állampolgár adatai alapján végeztek orvosok.","shortLead":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17...","id":"20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623e2563-2674-4e20-9cd7-c36fce500cbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","timestamp":"2020. július. 13. 08:03","title":"Megvan az eddigi legnagyobb koronavírus-kutatás eredménye: ki halhat bele nagyobb eséllyel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48699dec-ef34-4b3c-9bd1-f65bceb92453","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordáron kelt el egy több mint harmincéves Super Mario-játék egy amerikai árverésen.","shortLead":"Rekordáron kelt el egy több mint harmincéves Super Mario-játék egy amerikai árverésen.","id":"20200712_356_millio_forintert_kelt_el_egy_Super_Mariojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48699dec-ef34-4b3c-9bd1-f65bceb92453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4283a5a9-2c0a-4895-b37e-ffa4030692f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_356_millio_forintert_kelt_el_egy_Super_Mariojatek","timestamp":"2020. július. 12. 17:12","title":"35,6 millió forintért kelt el egy Super Mario-játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező OnePlus Nord okostelefon. Egyre több a bizonyíték arra, hogy egy vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatnak mellette.","shortLead":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező...","id":"20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbbd44e-8422-483c-a5aa-dc18291f8398","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","timestamp":"2020. július. 13. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy vezeték nélküli fülhallgatót ad ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]