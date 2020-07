Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítaná a német–magyar viszonyt a CDU-elnök, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytat majd.","shortLead":"Javítaná a német–magyar viszonyt a CDU-elnök, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytat majd.","id":"20200713_krampkarrenbauer_magyarorszag_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a6e357-0662-4b17-b244-ee9d4e54fc71","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_krampkarrenbauer_magyarorszag_latogatas","timestamp":"2020. július. 13. 09:39","title":"Magyarországon tárgyal csütörtökön Orbán és a CDU elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbb8344-132d-425c-9312-d83d93b59ec4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Júliusban eddig hat országból vitték haza a fertőzést cseh utasok.\r

","shortLead":"Júliusban eddig hat országból vitték haza a fertőzést cseh utasok.\r

","id":"20200713_koronavirus_jarvany_fertozes_cseh_turista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbb8344-132d-425c-9312-d83d93b59ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d61252-50ac-4d71-8a2b-779f9bb265e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_jarvany_fertozes_cseh_turista","timestamp":"2020. július. 13. 17:39","title":"Magyarországon fertőződött meg koronavírussal egy cseh turista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eaaa0d-80a7-4e2c-b94b-d0f6a9fc498e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Remekül elszórakoznak egy angliai idősotthon lakói. ","shortLead":"Remekül elszórakoznak egy angliai idősotthon lakói. ","id":"20200713_Nagymamak_es_nagypapak_hires_rocksztaroknak_maszkiroztak_magukat_a_karanten_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47eaaa0d-80a7-4e2c-b94b-d0f6a9fc498e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfe3029-6fb1-4d32-adcb-39f515a70939","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Nagymamak_es_nagypapak_hires_rocksztaroknak_maszkiroztak_magukat_a_karanten_alatt","timestamp":"2020. július. 13. 09:39","title":"Nagymamák és nagypapák híres rocksztároknak maszkírozták magukat a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","shortLead":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","id":"20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1ec05c-95ed-4722-89fa-7190560a5496","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","timestamp":"2020. július. 12. 10:00","title":"Kocsis: A pedofil bűncselekménynél már a gondolatot is büntetni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két olyan dolgot is bevezet a YouTube, ami miatt az eddiginél jóval több hirdetést láthatnak majd a felhasználók.","shortLead":"Egyszerre két olyan dolgot is bevezet a YouTube, ami miatt az eddiginél jóval több hirdetést láthatnak majd...","id":"20200713_youtube_reklam_hirdetes_szabalyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b1345-0e88-4c13-a2ab-ecdb4139bb26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_youtube_reklam_hirdetes_szabalyzat","timestamp":"2020. július. 13. 13:03","title":"Módosít a szabályzatán a YouTube, és ennek sokan nem fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábban jelzettnél nagyobb mértékű lehet a költségcsökkentő programban tervezett létszámleépítés a Daimler járműipari konszernnél a német dpa hírügynökség szerint.","shortLead":"A korábban jelzettnél nagyobb mértékű lehet a költségcsökkentő programban tervezett létszámleépítés a Daimler...","id":"20200712_A_korabban_jelzettnel_nagyobb_letszamcsokkentesre_kenyszerulhet_a_Daimler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1033f8-5f2b-4d30-8176-4fb62d718839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_korabban_jelzettnel_nagyobb_letszamcsokkentesre_kenyszerulhet_a_Daimler","timestamp":"2020. július. 12. 19:19","title":"Több mint 15 ezer embert küldhet el a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c11670-dd36-40f1-9472-d80f65c1abe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technológiai áttörésről beszél a Fujifilm: 400 TB-nyi adatot őrző szalagos tároló készülhet az évtized végére.","shortLead":"Technológiai áttörésről beszél a Fujifilm: 400 TB-nyi adatot őrző szalagos tároló készülhet az évtized végére.","id":"20200713_fujifilm_400_tb_szalagos_tarolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86c11670-dd36-40f1-9472-d80f65c1abe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0be20eb-b500-4949-a056-53e4e67828cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_fujifilm_400_tb_szalagos_tarolo","timestamp":"2020. július. 13. 11:38","title":"12 TB helyett 400 TB tárhely: 33-szorosára növelné a szalagos tárolók kapacitását a Fujifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]