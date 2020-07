Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86c11670-dd36-40f1-9472-d80f65c1abe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technológiai áttörésről beszél a Fujifilm: 400 TB-nyi adatot őrző szalagos tároló készülhet az évtized végére.","shortLead":"Technológiai áttörésről beszél a Fujifilm: 400 TB-nyi adatot őrző szalagos tároló készülhet az évtized végére.","id":"20200713_fujifilm_400_tb_szalagos_tarolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86c11670-dd36-40f1-9472-d80f65c1abe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0be20eb-b500-4949-a056-53e4e67828cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_fujifilm_400_tb_szalagos_tarolo","timestamp":"2020. július. 13. 11:38","title":"12 TB helyett 400 TB tárhely: 33-szorosára növelné a szalagos tárolók kapacitását a Fujifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44e815d-e973-4ec3-a9e1-3dbc29cb1de6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június végén tartották a helyi pride fesztivált az ausztriai Linzben. Ehhez csatlakozott a helyi katolikus gyülekezet ifjúsági csoportja, a Grüner Anker egy kedves gesztussal: egyházi engedéllyel fellobogózták a Szent József-templomot egy szivárványzászlóval – írta a humenonline.hu



","shortLead":"Június végén tartották a helyi pride fesztivált az ausztriai Linzben. Ehhez csatlakozott a helyi katolikus gyülekezet...","id":"20200712_Szivarvanyzaszlo_egy_linzi_katolikus_templomon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a44e815d-e973-4ec3-a9e1-3dbc29cb1de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6f4541-ee89-4cf0-b272-af1fc3260dba","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Szivarvanyzaszlo_egy_linzi_katolikus_templomon","timestamp":"2020. július. 12. 21:19","title":"Szivárványos zászlót tűztek egy linzi katolikus templomra - egyházi engedéllyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b1c63-b2b0-4732-8a7f-0b7472a4cc4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszerváltás korába repít vissza bennünket ez a lényegében szalonállapotú lengyel kisautó.","shortLead":"A rendszerváltás korába repít vissza bennünket ez a lényegében szalonállapotú lengyel kisautó.","id":"202007012_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_30_eves_hazai_kispolszki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=520b1c63-b2b0-4732-8a7f-0b7472a4cc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3268722a-12ab-49ff-89ec-ecf1bb46fc8a","keywords":null,"link":"/cegauto/202007012_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_30_eves_hazai_kispolszki","timestamp":"2020. július. 12. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új ez az eladó 30 éves hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármester ismét jelezte, hogy nem méretné meg magát az előválasztáson.","shortLead":"A budapesti főpolgármester ismét jelezte, hogy nem méretné meg magát az előválasztáson.","id":"20200712_Karacsony_Gergely_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b9beb2-1d8f-474c-a2a8-9b988d55897d","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Karacsony_Gergely_elovalasztas","timestamp":"2020. július. 12. 14:49","title":"Karácsony Gergely: Nem indulok az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. A rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. A rendőrség...","id":"20200713_kisrepulogep_legtersertes_retsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f8272f-3a6d-4796-9cf4-d0bd8bfa5eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kisrepulogep_legtersertes_retsag","timestamp":"2020. július. 13. 11:43","title":"Öt kisrepülőgép sértette meg a magyar légteret egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","shortLead":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","id":"20200712_piliscsaba_erdotuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1825f4c7-b096-4e70-b4f9-301f990d8e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_piliscsaba_erdotuz","timestamp":"2020. július. 12. 08:27","title":"Égett az erdő Piliscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa021c8f-a9fe-41f4-9ce8-40936960e076","c_author":"HVG","category":"360","description":"Személyre szabott étrendet lehet kidolgozni egy egyszerű vizelettesztből – derül ki egy több tudományos műhely együttműködésével zajlott átfogó kutatásból. ","shortLead":"Személyre szabott étrendet lehet kidolgozni egy egyszerű vizelettesztből – derül ki egy több tudományos műhely...","id":"202028_etrendjavaslat_vizelettesztbol_kinek_mi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa021c8f-a9fe-41f4-9ce8-40936960e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce85530c-1866-4ce4-9f59-eda8e7c530ba","keywords":null,"link":"/360/202028_etrendjavaslat_vizelettesztbol_kinek_mi","timestamp":"2020. július. 13. 10:00","title":"Milyen ételt kell ennem? Erre is választ adhat egy ötperces, 46 pontos vizeletteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","shortLead":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","id":"20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8336a9-648c-4533-bd00-6635778e7950","keywords":null,"link":"/sport/20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","timestamp":"2020. július. 12. 12:17","title":"Meghalt Szűcs Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]