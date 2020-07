Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ca7c915-0a13-4bfd-b8b0-609c584c4b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, nem számított társaságra. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem számított társaságra. ","id":"20200713_Leopard_ugras_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca7c915-0a13-4bfd-b8b0-609c584c4b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f421ccb-b665-46d3-9efc-644834cdc508","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Leopard_ugras_video","timestamp":"2020. július. 13. 13:27","title":"Készült egy zseniális videó arról, ijedtében milyen magasra ugrik egy leopárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak számára.","shortLead":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak...","id":"20200713_autoipar_termeles_megrendelesek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97da9222-229b-4e53-b19f-0aba05cdddda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_autoipar_termeles_megrendelesek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 10:42","title":"A tavaszi kényszerszünet után nyáron is leállnak a magyar autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","shortLead":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","id":"20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebfebbd-759a-44f0-a479-2a4e3f06a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","timestamp":"2020. július. 13. 10:49","title":"Felújította a Lánchidat a Kutyapárt, a tűzijátékot is letudták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be a cég.","shortLead":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be...","id":"20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bac569-7460-4f7b-b62e-86a5780dc0db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","timestamp":"2020. július. 13. 09:33","title":"Brutális, 125W-os gyorstöltőt mutat be az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy György még gazdagabb partnere kiszállt a Panor Informatikából.","shortLead":"Nagy György még gazdagabb partnere kiszállt a Panor Informatikából.","id":"202028_panor_informatika_milliardosok_uzlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030f3a31-753c-4dc1-b7be-8a122b54b451","keywords":null,"link":"/360/202028_panor_informatika_milliardosok_uzlete","timestamp":"2020. július. 13. 12:00","title":"Két milliárdos helyett már csak egy viszi a milliárdos céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a3f0c-3f20-474e-a987-3ca74206f45e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez már a sokadik eset a térségben. Kerozin ömlött ki, ezúttal kétszer annyi, mint egy hónappal korábban. A kár óriási.","shortLead":"Ez már a sokadik eset a térségben. Kerozin ömlött ki, ezúttal kétszer annyi, mint egy hónappal korábban. A kár óriási.","id":"20200713_Norilszk_uezmanyag_olaj_kornyezetszennyezes_kerozin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a3f0c-3f20-474e-a987-3ca74206f45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72321b4-b74a-4681-a286-196636926f57","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_Norilszk_uezmanyag_olaj_kornyezetszennyezes_kerozin","timestamp":"2020. július. 13. 09:47","title":"Újból rengeteg üzemanyag ömlött ki Norilszk térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48699dec-ef34-4b3c-9bd1-f65bceb92453","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordáron kelt el egy több mint harmincéves Super Mario-játék egy amerikai árverésen.","shortLead":"Rekordáron kelt el egy több mint harmincéves Super Mario-játék egy amerikai árverésen.","id":"20200712_356_millio_forintert_kelt_el_egy_Super_Mariojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48699dec-ef34-4b3c-9bd1-f65bceb92453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4283a5a9-2c0a-4895-b37e-ffa4030692f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_356_millio_forintert_kelt_el_egy_Super_Mariojatek","timestamp":"2020. július. 12. 17:12","title":"35,6 millió forintért kelt el egy Super Mario-játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapestiek többsége szerint Karácsony Gergelynek akkor is el kell kezdenie a híd rekonstrukcióját, ha az önkormányzatnak erre nincs fedezete.\r

","shortLead":"A budapestiek többsége szerint Karácsony Gergelynek akkor is el kell kezdenie a híd rekonstrukcióját, ha...","id":"20200713_A_Fideszszavazok_kormany_Lanchid_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34131ef3-9df9-429d-bd7b-a1746b85a46a","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_A_Fideszszavazok_kormany_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. július. 13. 07:37","title":"Publicus: A Fidesz-szavazók harmada szerint több pénzt kell adnia a kormánynak a Lánchíd felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]