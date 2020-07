Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt húsz évben tizenheten haltak meg a munkaterületeken a cég dolgozói közül.","shortLead":"Az elmúlt húsz évben tizenheten haltak meg a munkaterületeken a cég dolgozói közül.","id":"20200714_Magyar_Kozut_fizikailag_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be42240e-c7ec-4d08-88a7-22948eabdca0","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Magyar_Kozut_fizikailag_bantalmazas","timestamp":"2020. július. 14. 13:11","title":"A Magyar Közút minden negyedik munkatársát érte már fizikai bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még ebben az évben bővíteni fogja a jáékosoknak készült Stadia felhozatalát, amik között van néhány húzónév is.","shortLead":"A Google még ebben az évben bővíteni fogja a jáékosoknak készült Stadia felhozatalát, amik között van néhány húzónév is.","id":"20200714_google_stadia_videojatek_sekiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d3a012-9a95-466f-91b6-8a5dcd5a6207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_google_stadia_videojatek_sekiro","timestamp":"2020. július. 14. 20:06","title":"16 újabb játék jön a Google Stadiára, köztük 2019 egyik legjobbja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","shortLead":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","id":"20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bb1f96-9fbc-4645-882d-d79f77c1a823","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","timestamp":"2020. július. 15. 14:44","title":"Szöulba költözteti hongkongi szerkesztőségét a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","shortLead":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","id":"20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bae4d8-0761-425d-8307-630faa829bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 14. 15:00","title":"Eltemették Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú férfiakat különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják.","shortLead":"A fiatalkorú férfiakat különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják.","id":"20200714_vademeles_ozd_emberoles_csordas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f15b94-4b3f-4b76-a767-d0e5b69c8e0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_vademeles_ozd_emberoles_csordas","timestamp":"2020. július. 14. 16:58","title":"Vádat emeltek a borsodi fiatalok ellen, akik agyonvertek egy csordást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban újra a százat közelíti az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, Szlovéniában jobb a helyzet, de ott is nő a mutató.","shortLead":"Horvátországban újra a százat közelíti az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, Szlovéniában jobb a helyzet...","id":"20200715_jarvany_Horvatorszag_Szlovenia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d2a087-6137-424b-abcd-97aab94c0e45","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_jarvany_Horvatorszag_Szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 18:25","title":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Japán után az Egyesült Államokban is elkezdte megjeleníteni az utak forgalmát szabályozó közlekedési lámpákat.","shortLead":"A Google Japán után az Egyesült Államokban is elkezdte megjeleníteni az utak forgalmát szabályozó közlekedési lámpákat.","id":"20200715_google_maps_kozlekedesi_lampa_forgalom_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8961528-6531-4992-8a3f-ceacf2f215bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_google_maps_kozlekedesi_lampa_forgalom_navigacio","timestamp":"2020. július. 15. 07:03","title":"Jönnek a közlekedési lámpák a Google Térképbe, de egyelőre nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc674a53-8339-44f8-8861-77649be89024","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Újszerű formanyelv, egyedi ajtókialakítás, szintetikus motorhang, zéró károsanyag-kibocsátás és 200 kilométeres hatótáv. Így vág neki a japán gyártó az elektromos-világnak – hazai utakon hajtottuk meg a Mazda MX-30-at. ","shortLead":"Újszerű formanyelv, egyedi ajtókialakítás, szintetikus motorhang, zéró károsanyag-kibocsátás és 200 kilométeres...","id":"20200715_az_elso_elektromos_mazda_kiprobaltuk_az_mx30at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc674a53-8339-44f8-8861-77649be89024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b76fd-6f79-4d4a-a93b-4c210f31db36","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_az_elso_elektromos_mazda_kiprobaltuk_az_mx30at","timestamp":"2020. július. 15. 18:01","title":"Az első elektromos Mazda: kipróbáltuk az MX-30-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]