A kísérleti alanyoknál kialakította a vírussal szembeni védelmet az Oxford Egyetem és az AstraZeneca közös fejlesztésében készülő oltóanyaga. Sikeresen tesztelték embereken a brit koronavírus-vakcinát

Nem fért fel a Facebookra posztolt képre a lengyel miniszterelnök. Orbán Viktor egyedül feszít a képen, amin azt üzeni, kiharcolták

A 2016-ban megszűnt, akkor Simicska Lajoshoz közeli lap korábbi munkatársa, a Ripost rovatvezetője lesz a főszerkesztő. Újraindítja a Metropolt a Mediaworks

Azzal, hogy többé nem lesz elérhető az androidos felhasználók számára, a Dark Sky app igazi űrt hagy maga után. Ezt igyekszik most kitölteni az AccuWeather. Régóta vágyott funkció került az AccuWeatherbe, nem véletlenül ismerős

Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret hagyott – leleményeseknek és már úton lévőknek. Megjárható-e az Egyesült Királyság egy nap alatt oda-vissza? És ha igen, milyen érzéssel? Szeretettel Nagy-Britanniából: Menekülőjárat

Az ötödik napon megszületett kompromisszum értelmében csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a hitelből fedezett helyreállítási alap esetében, de nem lett kevesebb a korábban tervezett, 1,8 ezer milliárd eurós teljes keret. Megállapodtak az EU hétéves költségvetéséről és a helyreállítási alapról

Telitalálatos szelvény nem volt. Kihúzták a hatos lottó számait

A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust. Csináltak egy speciális légszűrőt a tudósok, ami szó szerint kiirtja a koronavírust Ezt igyekszik most kitölteni az AccuWeather.","shortLead":"Azzal, hogy többé nem lesz elérhető az androidos felhasználók számára, a Dark Sky app igazi űrt hagy maga után. Ezt...","id":"20200720_accuweather_dark_sky_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecbaed8e-590e-4e1c-bca6-865fee7347f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee684d58-7325-4fbf-9052-ffb27b13c8f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_accuweather_dark_sky_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. július. 20. 16:03","title":"Régóta vágyott funkció került az AccuWeatherbe, nem véletlenül ismerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret hagyott – leleményeseknek és már úton lévőknek. Megjárható-e az Egyesült Királyság egy nap alatt oda-vissza? És ha igen, milyen érzéssel?","shortLead":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret...","id":"20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7cdaf3-1d0a-41e2-a806-d1abf5f4adb1","keywords":null,"link":"/360/20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","timestamp":"2020. július. 21. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Menekülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969c2d07-3717-44b2-b998-0a3cf54e3048","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ötödik napon megszületett kompromisszum értelmében csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a hitelből fedezett helyreállítási alap esetében, de nem lett kevesebb a korábban tervezett, 1,8 ezer milliárd eurós teljes keret.","shortLead":"Az ötödik napon megszületett kompromisszum értelmében csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a hitelből...","id":"20200721_Megallapodtak_az_EU_heteves_koltsegveteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969c2d07-3717-44b2-b998-0a3cf54e3048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fd0584-f494-4f62-854e-181d065238bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Megallapodtak_az_EU_heteves_koltsegveteserol","timestamp":"2020. július. 21. 05:48","title":"Megállapodtak az EU hétéves költségvetéséről és a helyreállítási alapról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt.","id":"20200719_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fb07d0-e7f6-42f0-8794-3a75d2ed1334","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2020. július. 19. 16:48","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","shortLead":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","id":"20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d40c07b-38e3-46db-ba52-c5d175197f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. július. 21. 13:03","title":"Csináltak egy speciális légszűrőt a tudósok, ami szó szerint kiirtja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]