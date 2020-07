Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"295bb6b2-a35b-410a-8fba-9592b4636d9c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erdogan elnöki dekrétummal nagymecsetté nyilvánította az ikonikus épületet, pénteken már imára várják a muszlim hívőket.","shortLead":"Erdogan elnöki dekrétummal nagymecsetté nyilvánította az ikonikus épületet, pénteken már imára várják a muszlim hívőket.","id":"20200723_Hagia_Sophia_erdogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=295bb6b2-a35b-410a-8fba-9592b4636d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee11517-3754-4761-ad27-70a07f914c94","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Hagia_Sophia_erdogan","timestamp":"2020. július. 23. 21:06","title":"Pénteken már nagymecsetként nyílik meg a Hagia Sophia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Orbán Viktor személyesen látogatta meg az üzemet. De az sem derült ki, működik-e egyáltalán a gép.","shortLead":"Korábban Orbán Viktor személyesen látogatta meg az üzemet. De az sem derült ki, működik-e egyáltalán a gép.","id":"20200723_Hadhazy_megkerdezte_a_kormanyt_hany_maszk_keszult_a_Kinabol_beszerzett_gyartosoron_de_nem_kapott_valaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bb80b6-416d-4e02-805b-f52e2f1b666b","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Hadhazy_megkerdezte_a_kormanyt_hany_maszk_keszult_a_Kinabol_beszerzett_gyartosoron_de_nem_kapott_valaszt","timestamp":"2020. július. 23. 07:45","title":"Hadházy megkérdezte a kormányt, hány maszk készült a Kínából beszerzett gyártósoron, de nem kapott választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portugáliában tartott sajtótájékoztatót a magyar külügyminiszter, a Reuters tudósítója feltette Szijjártónak a kérdést, hogy szabad-e egy ország, ha nincs teljes sajtószabadság?","shortLead":"Portugáliában tartott sajtótájékoztatót a magyar külügyminiszter, a Reuters tudósítója feltette Szijjártónak a kérdést...","id":"20200723_szijjarto_index_portugalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef64277-77c3-4565-8c2b-cc8098553976","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_szijjarto_index_portugalia","timestamp":"2020. július. 23. 19:49","title":"Szijjártó felháborodott azon, hogy a kormánynak köze lenne az Index-ügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ab5110-63f2-463b-9407-1ea2137f3035","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tizenötezer órányi videófelvétel tanúskodik a cápák tragikus mértékű elvesztéséről.","shortLead":"Tizenötezer órányi videófelvétel tanúskodik a cápák tragikus mértékű elvesztéséről.","id":"20200722_capa_korallzatony_kihalas_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ab5110-63f2-463b-9407-1ea2137f3035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75277119-644e-430b-abbd-1476351b3f64","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_capa_korallzatony_kihalas_kutatas","timestamp":"2020. július. 22. 21:07","title":"Gyakorlatilag kihaltak a cápák a világ korallzátonyainak ötödén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cf2853-2e30-4959-8088-8c9b7b90021e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden ötödik pamut ruhadarab kötődik az ujgur kényszermunkához. ","shortLead":"Minden ötödik pamut ruhadarab kötődik az ujgur kényszermunkához. ","id":"20200724_Lenyegeben_az_egesz_divatipar_kotodik_az_ujgur_kenyszermunkahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05cf2853-2e30-4959-8088-8c9b7b90021e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d733b09-740f-4f3c-965b-f5497ad4ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Lenyegeben_az_egesz_divatipar_kotodik_az_ujgur_kenyszermunkahoz","timestamp":"2020. július. 24. 09:42","title":"Nagy az esélye, hogy olyan pamutpólót hord, amit kényszermunkában készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da565ab9-6eb2-426f-929d-d140245ba9f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat csak pár pillanatig volt a házban, még a hűtőben sem nézett körül.","shortLead":"Az állat csak pár pillanatig volt a házban, még a hűtőben sem nézett körül.","id":"20200723_Medve_Airbnbs_lakas_Eszak_Amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da565ab9-6eb2-426f-929d-d140245ba9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8094900f-8066-4349-9593-a0f8cab0df1f","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Medve_Airbnbs_lakas_Eszak_Amerika","timestamp":"2020. július. 23. 15:21","title":"Mancsával törte be az ajtót a grizzly, majd csalódottan távozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","shortLead":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","id":"20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebec2c-69ca-47d7-8a07-a3e156ec3517","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","timestamp":"2020. július. 23. 12:14","title":"Kengurut rajzolt az égre az ausztrál légitársaság búcsúzó 747-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézmények pedig továbbra is jóval kevesebb beteget látnak el, mint a járvány előtt.","shortLead":"Az intézmények pedig továbbra is jóval kevesebb beteget látnak el, mint a járvány előtt.","id":"20200723_korhazi_adossag_korhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348effb7-69d5-49f2-9b9e-5ef04648fc34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_korhazi_adossag_korhazak","timestamp":"2020. július. 23. 07:10","title":"Lassabban, de még mindig nő a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]