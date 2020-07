Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapestről Balassagyarmatra tartó járaton kapott valószínűleg stroke-ot a sofőr, a buszon utazó rendőr vette észre, hogy baj van.","shortLead":"A Budapestről Balassagyarmatra tartó járaton kapott valószínűleg stroke-ot a sofőr, a buszon utazó rendőr vette észre...","id":"20200723_volanbusz_rendor_balassagyarmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135770cc-8471-4b93-80ad-f715cdcc5e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_volanbusz_rendor_balassagyarmat","timestamp":"2020. július. 23. 18:08","title":"Rosszul lett a Volánbusz sofőrje, egy rendőr mentette meg a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed81447-049a-4b3a-a949-80270d90a6ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elköszönt a követőktől az Index zenei blogjának elindítója.","shortLead":"Elköszönt a követőktől az Index zenei blogjának elindítója.","id":"20200724_Bucsuzik_a_Stenk_is__ebben_a_formajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed81447-049a-4b3a-a949-80270d90a6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929501ea-44b8-4fad-9e90-c7ff719ed5e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Bucsuzik_a_Stenk_is__ebben_a_formajaban","timestamp":"2020. július. 24. 13:47","title":"Búcsúzik a Stenk is – ebben a formájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","shortLead":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","id":"20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe128cb2-3f79-4ac6-914a-94a0188bcd32","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","timestamp":"2020. július. 23. 04:20","title":"Jól szalad a frissített Lamborghini Huracan – 344 km/h az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef8db11-edd2-4af4-bc45-ff45d5f01b8b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Megfelelő és szigorú feltételekkel Magyarországon is létre lehet hozni egy pedofil bűnelkövetők adatait tartalmazó nyilvános listát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint. Péterfalvi Attila elnök a hvg.hu-nak adott konzultációs válaszában hozzátette: a szexuális visszaélők ellenőrzésére a jelenlegi bűnügyi nyilvántartás is alkalmas. Európában több országban is létezik ilyen lista, de az adatokhoz többnyire csak a hatóságok férhetnek hozzá. A kivétel Lengyelország, de a Kaleta Gáborhoz hasonló elkövetők adatai ott sem nyilvánosak.","shortLead":"Megfelelő és szigorú feltételekkel Magyarországon is létre lehet hozni egy pedofil bűnelkövetők adatait tartalmazó...","id":"20200723_kaleta_magyarorszag_nyilvanos_pedofil_lista_NAIH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef8db11-edd2-4af4-bc45-ff45d5f01b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e7522-c92a-484a-a0c9-592b338b3086","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_kaleta_magyarorszag_nyilvanos_pedofil_lista_NAIH","timestamp":"2020. július. 23. 14:00","title":"Lehetne nyilvános magyar pedofillista, de nem biztos, hogy a Kaletához hasonlók rákerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több napon át karbantartást végez a navigációs rendszere mellett elsősorban óráiról ismert Garmin, miután több rendszerét, köztük néhány gyártósort is megfertőzött egy zsarolóvírus.","shortLead":"Több napon át karbantartást végez a navigációs rendszere mellett elsősorban óráiról ismert Garmin, miután több...","id":"20200724_garmin_zsarolovirus_kibertamadas_wastedlocker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7226e8-c6a4-4cac-8d9f-b87bfa9b8bc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_garmin_zsarolovirus_kibertamadas_wastedlocker","timestamp":"2020. július. 24. 10:15","title":"Zsarolóvírus-támadás érte a Garmint, napokra leáll több szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","shortLead":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","id":"20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86c2667-88ca-45de-94a5-3e06c176aa98","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","timestamp":"2020. július. 24. 09:39","title":"Előbb kell bíróság elé állnia Orosz Bernadettnek, mint feltételezett bántalmazójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200724_Aggodunk_es_szoritunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d8f30f-fc6c-4763-befd-c4352c33e48d","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Aggodunk_es_szoritunk","timestamp":"2020. július. 24. 14:33","title":"Aggódunk és szorítunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök sokáig tagadta a járvány súlyosságát. Végül maga is megfertőződött.","shortLead":"A brazil elnök sokáig tagadta a járvány súlyosságát. Végül maga is megfertőződött.","id":"20200722_koronavirus_jarvany_jair_bolsonaro_fertozes_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788d7ea-9b84-4b66-93a3-0c79562b98cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_koronavirus_jarvany_jair_bolsonaro_fertozes_teszt","timestamp":"2020. július. 22. 18:53","title":"Ismét pozitív lett Bolsonaro koronavírus-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]