Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f583292-26b2-4301-81ee-bbc0fed1d13d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy összeszerelt trambulint.","shortLead":"Egy összeszerelt trambulint.","id":"20200724_Ujabb_csodaszallitmanyt_videoztak_egy_kocsi_tetejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f583292-26b2-4301-81ee-bbc0fed1d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a311fe34-25a5-490c-befb-5d3e863b2874","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Ujabb_csodaszallitmanyt_videoztak_egy_kocsi_tetejen","timestamp":"2020. július. 24. 14:36","title":"Újabb csodaszállítmányt videóztak egy autó tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1103800-8207-4b11-9dca-59e674494bb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Max Wang szerint bár Mark Zuckerberget nem a rossz szándék vezérli, a közösségi oldal irányelveiben kódolva van a kudarc.","shortLead":"Max Wang szerint bár Mark Zuckerberget nem a rossz szándék vezérli, a közösségi oldal irányelveiben kódolva van...","id":"20200724_facebook_max_wang_felhasznalasi_feltetelek_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1103800-8207-4b11-9dca-59e674494bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07e83ce-f3aa-4108-9f04-e5f1376cc2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_facebook_max_wang_felhasznalasi_feltetelek_hiba","timestamp":"2020. július. 24. 11:03","title":"Videóban mondta el a Facebook távozó mérnöke, mi a legnagyobb baj a közösségi oldallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt helyről érkezett támogatás az amerikai iskolanyitást ellenző tanároknak: a Foo Fighters zenésze, Dave Grohl cikkben kelt a védelmükre. ","shortLead":"Nem várt helyről érkezett támogatás az amerikai iskolanyitást ellenző tanároknak: a Foo Fighters zenésze, Dave Grohl...","id":"20200724_Dave_Grohl_az_amerikai_tanarok_vedelmere_kelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5951413-5e60-4130-b1d6-3ebe0e7b10de","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Dave_Grohl_az_amerikai_tanarok_vedelmere_kelt","timestamp":"2020. július. 24. 09:09","title":"„A tanárok tanítani akarnak, és nem meghalni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák alkotmánybíróság szerint a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályozás részben alkotmányellenes.","shortLead":"Az osztrák alkotmánybíróság szerint a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályozás részben alkotmányellenes.","id":"20200723_koronavirus_Ausztria_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec67fe0-897e-4fa5-963b-7fbc5c45bd68","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_koronavirus_Ausztria_fertozes","timestamp":"2020. július. 23. 20:42","title":"Már több mint 20 ezer koronavírusos esetet regisztráltak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add","c_author":"Bozóki András","category":"360","description":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni a futballistákat más művészeti ágak képviselőivel - javasolja a kormánynak a volt kulturális miniszter a HVG-nek írt véleménycikkében. Bozóki András szerint így nemcsak a zenészek juthatnának fellépési lehetőséghez, hanem kiszolgálhatnák a kormány propagandacéljait is.","shortLead":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni...","id":"20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c9f27-ba5f-4bb3-aaa8-18e450a67040","keywords":null,"link":"/360/20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","timestamp":"2020. július. 24. 09:15","title":"Bozóki András: Induljon Mága Zoltán Program a stadionokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle Csillagflotta emblémájára. Most elkészült az újabb, de mintha ez is ismerős lenne.","shortLead":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle...","id":"20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3a829f-e36a-42c3-a9f4-ffba74d7b8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 23. 13:03","title":"Megmutatták az űrhaderő új logóját, valószínűleg önnek is ismerős lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt ő maga vallotta be, de nagyon ráfázott. ","shortLead":"Ezt ő maga vallotta be, de nagyon ráfázott. ","id":"20200723_Negyszaz_peldanyt_vett_a_sajat_konyvebol_egy_iro_hogy_feljebb_keruljon_a_toplistan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d35dd-1308-42f0-9507-962b67f9f9ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Negyszaz_peldanyt_vett_a_sajat_konyvebol_egy_iro_hogy_feljebb_keruljon_a_toplistan","timestamp":"2020. július. 23. 13:51","title":"Négyszáz példányt vett a saját könyvéből egy író, hogy feljebb kerüljön a toplistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","shortLead":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","id":"20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebec2c-69ca-47d7-8a07-a3e156ec3517","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","timestamp":"2020. július. 23. 12:14","title":"Kengurut rajzolt az égre az ausztrál légitársaság búcsúzó 747-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]