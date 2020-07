Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt helyről érkezett támogatás az amerikai iskolanyitást ellenző tanároknak: a Foo Fighters zenésze, Dave Grohl cikkben kelt a védelmükre. ","shortLead":"Nem várt helyről érkezett támogatás az amerikai iskolanyitást ellenző tanároknak: a Foo Fighters zenésze, Dave Grohl...","id":"20200724_Dave_Grohl_az_amerikai_tanarok_vedelmere_kelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5951413-5e60-4130-b1d6-3ebe0e7b10de","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Dave_Grohl_az_amerikai_tanarok_vedelmere_kelt","timestamp":"2020. július. 24. 09:09","title":"„A tanárok tanítani akarnak, és nem meghalni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","shortLead":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","id":"20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fceae9-6af2-4271-b78c-e98910d15786","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","timestamp":"2020. július. 24. 08:20","title":"Csehországban újra kötelező lesz a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c739bda-ceac-48c6-b182-00cb248e1b2d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Kiengedték Nyugatra, színházban, filmben játszott, koncertezett, de legendás dalai csak fű alatt készült magnófelvételeken terjedhettek, a tévében nem szerepelhetett. Vlagyimir Viszockijnak ennek ellenére már életében hatalmas kultusza volt a Szovjetunióban, színpadi alakításai világhírűvé tették. Munka-, alkohol- és drogfüggő volt, 42 évet élt.","shortLead":"Kiengedték Nyugatra, színházban, filmben játszott, koncertezett, de legendás dalai csak fű alatt készült...","id":"20200725_Vlagyimir_Viszockij_szovjetunio_taganka_szinhaz_marina_vlady_hamlet_enekes_bard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c739bda-ceac-48c6-b182-00cb248e1b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa8455-052d-460e-93ba-f9ac1ae436b0","keywords":null,"link":"/360/20200725_Vlagyimir_Viszockij_szovjetunio_taganka_szinhaz_marina_vlady_hamlet_enekes_bard","timestamp":"2020. július. 25. 12:00","title":"A féllegális szovjet zseni, akit talán még Brezsnyev is kedvelt – 40 éve halt meg Viszockij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A walesi bárdokból idézett.","shortLead":"A walesi bárdokból idézett.","id":"20200725_Koncz_Zsuzsa_is_uzent_az_Indexnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6e8c31-5122-4da9-8e09-0604660f8f2e","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Koncz_Zsuzsa_is_uzent_az_Indexnek","timestamp":"2020. július. 25. 08:30","title":"Koncz Zsuzsa is üzent az Indexnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f0e7d5-cc10-489f-baad-1edfd905b3ea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Komoly logisztikát igényel ha 19-en akarnak átadni egy utat - ez is kiderült nemrég az M25-ös szalagátvágásánál. A Duma Aktuál nagy műgonddal elemzi ki az eseményről készült fotót, amin a politikusok alig férnek el egymás mellett az úton. Az először továbbra is a hvg360-on látható műsor legfrissebb adását ezúttal nyáresti hangulatban, a Dumafüred fesztiválon rögzítettük. ","shortLead":"Komoly logisztikát igényel ha 19-en akarnak átadni egy utat - ez is kiderült nemrég az M25-ös szalagátvágásánál. A Duma...","id":"20200724_Duma_Aktual_Utatadas_19_fovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f0e7d5-cc10-489f-baad-1edfd905b3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28020b4d-6f7f-45c0-a5e5-34762a6593dc","keywords":null,"link":"/360/20200724_Duma_Aktual_Utatadas_19_fovel","timestamp":"2020. július. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha az átvágott szalag Armani, akkor az a szomszéd nyakkendője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","shortLead":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","id":"20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a4179-a210-4f4c-ad31-ee0411dd43d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. július. 24. 10:09","title":"Három Disney-premier is csúszik a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eadcd51-3811-4f34-a48c-f010561fa886","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legnagyobb típusának új változatából mindössze néhány száz példány fog készülni. ","shortLead":"A bajor gyártó legnagyobb típusának új változatából mindössze néhány száz példány fog készülni. ","id":"20200724_veszjosloan_sotet_limitalt_szerias_uj_bmw_x7_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eadcd51-3811-4f34-a48c-f010561fa886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf9c9eb-0dd0-4769-a552-666f584c6528","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_veszjosloan_sotet_limitalt_szerias_uj_bmw_x7_erkezett","timestamp":"2020. július. 24. 07:59","title":"Vészjóslóan sötét, limitált szériás új BMW X7 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625562b0-654a-473a-9bab-413331c8c77d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán fél - írja a DK EP-képviselője.","shortLead":"Orbán fél - írja a DK EP-képviselője.","id":"20200725_Dobrev_Klara_az_Indexert_is_kuzdunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=625562b0-654a-473a-9bab-413331c8c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f7462e-37d5-4d03-aa7f-b46f2d0b2501","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Dobrev_Klara_az_Indexert_is_kuzdunk","timestamp":"2020. július. 25. 11:50","title":"Dobrev Klára: Az Indexért is küzdünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]