[{"available":true,"c_guid":"ffacf728-8984-4761-b20d-1fcb581e7522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadót állítása szerint az éhség vitte rá a rablásra.","shortLead":"A támadót állítása szerint az éhség vitte rá a rablásra.","id":"20200729_tamadas_rablas_horgasz_god_bicska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffacf728-8984-4761-b20d-1fcb581e7522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff6c658-61cf-48cb-8877-379b1cd8ef79","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_tamadas_rablas_horgasz_god_bicska","timestamp":"2020. július. 29. 10:42","title":"Bicskával támadtak egy horgászra Gödön, 180 forintot raboltak tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégis bemutatják a Tenetet – külföldön előbb, mint az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Mégis bemutatják a Tenetet – külföldön előbb, mint az Egyesült Államokban. ","id":"20200728_Megis_bemutatjak_a_Tenetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1a3c95-c9c2-4d3d-9ac9-ee1dd56eb952","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Megis_bemutatjak_a_Tenetet","timestamp":"2020. július. 28. 10:53","title":"Végre láthatjuk, mit csinált Robert Pattinsonnal Christopher Nolan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 95-ös benzinért átlagosan 365, a gázolajért pedig 380 forintot kell majd fizetni literenként.","shortLead":"A 95-ös benzinért átlagosan 365, a gázolajért pedig 380 forintot kell majd fizetni literenként.","id":"20200729_Uzemanyagok_benzin_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a37b358-13b0-49b5-a966-fe9a239387d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Uzemanyagok_benzin_gazolas","timestamp":"2020. július. 29. 13:26","title":"Ismét csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók most megkongatták a vészharangot: ha az állam nem nyúl a hónuk alá, tömegestől mennek csődbe.","shortLead":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók...","id":"20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141d594-e409-40dc-8fb9-5aaca6d5a5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","timestamp":"2020. július. 28. 14:00","title":"\"Kivéreztünk\" – sok utazási irodának esélye nincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edd3be9-859c-43d4-a927-6954ea421a18","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyarországon is igazi nagyágyúk kísérleteznek a koronavírus-ellenanyagot tartalmazó vérplazmával, miközben lehet, hogy a gyógymód többet árt, mint használ.","shortLead":"Magyarországon is igazi nagyágyúk kísérleteznek a koronavírus-ellenanyagot tartalmazó vérplazmával, miközben lehet...","id":"202030__verplazmagyujtes__ipari_meretek__kiserleti_fazis__immunvalasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8edd3be9-859c-43d4-a927-6954ea421a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d8dc74-54c4-48f6-878e-997a5064e338","keywords":null,"link":"/360/202030__verplazmagyujtes__ipari_meretek__kiserleti_fazis__immunvalasz","timestamp":"2020. július. 27. 19:00","title":"Mire megyünk a koronavírus-terápiával, amit Győrfi Pál reklámoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be68d9d4-b842-4acb-905d-f49abe1b9650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel egy fotó arról, milyen lesz az iPhone 12-es LCD-panele.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel egy fotó arról, milyen lesz az iPhone 12-es LCD-panele.","id":"20200727_apple_iphone_12_kijelzoje_notch_szenzorsziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be68d9d4-b842-4acb-905d-f49abe1b9650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa761e25-1769-4bea-b2cb-f9fa3c0ef86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_iphone_12_kijelzoje_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. július. 27. 19:03","title":"Kiszivárgott fotón már látni a belépőszintű iPhone 12 kijelzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új paksi blokkok építése már most csúszásban van, a meglévő blokkok élettartamát viszont újra meghosszabbítanák, ehhez az erőmű megvalósíthatósági tanulmányt rendelt. Arra számítanak, a hosszabbítást esetleg megúszhatják környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül.","shortLead":"Az új paksi blokkok építése már most csúszásban van, a meglévő blokkok élettartamát viszont újra meghosszabbítanák...","id":"20200729_Meg_akarjak_hosszabbitani_a_paksi_atomeromu_elettartamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e790cc-5330-4bd6-b8a6-ab41e1b4e7b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Meg_akarjak_hosszabbitani_a_paksi_atomeromu_elettartamat","timestamp":"2020. július. 29. 11:58","title":"Környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül hosszabbítanák meg a paksi atomerőmű működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérzik, hogy nem kapnak sok támogatást a lelátóról.","shortLead":"Megérzik, hogy nem kapnak sok támogatást a lelátóról.","id":"20200727_felcsut_puskas_akademia_pancho_arena_hornyak_zsolt_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ea27cd-ad4b-4093-8032-db76a9a53993","keywords":null,"link":"/sport/20200727_felcsut_puskas_akademia_pancho_arena_hornyak_zsolt_foci","timestamp":"2020. július. 27. 17:55","title":"A felcsúti foci vezetői belátták: hiába próbálkoznak, üres marad a stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]