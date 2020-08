Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai kormányzati tisztségviselők már többször kijelentették, hogy például a TikTok nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára.\r

\r

","shortLead":"Amerikai kormányzati tisztségviselők már többször kijelentették, hogy például a TikTok nemzetbiztonsági kockázatot...","id":"20200802_Donald_Trump_nekimegy_kinai_szoftvervallalatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c573248c-23fa-4a82-9e03-a7cb9b01f241","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_Donald_Trump_nekimegy_kinai_szoftvervallalatoknak","timestamp":"2020. augusztus. 02. 21:05","title":"Donald Trump nekimegy a kínai szoftvervállalatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf3f1ed-98eb-40c7-b599-9ae201c8e1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek mögött állami támogatás állhat.","shortLead":"A hackerek mögött állami támogatás állhat.","id":"20200803_orosz_hackerek_brit_miniszter_email_fiok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bf3f1ed-98eb-40c7-b599-9ae201c8e1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea133a65-0fad-4fcd-bf4f-a949d459eb8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_orosz_hackerek_brit_miniszter_email_fiok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:22","title":"Orosz hackerek törhették fel a volt brit külkereskedelmi miniszter e-mail-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9308620-7b18-4d22-97da-b4d8b28c51ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperritka Pullman Landauletből az egykori afrikai elnöknek három is parkolt a garázsában. ","shortLead":"A szuperritka Pullman Landauletből az egykori afrikai elnöknek három is parkolt a garázsában. ","id":"20200803_elado_a_togoi_diktator_hatalmas_regi_mercedese_pullman_landaulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9308620-7b18-4d22-97da-b4d8b28c51ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e74ed-7142-46a6-9112-b3380bcc0048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_elado_a_togoi_diktator_hatalmas_regi_mercedese_pullman_landaulet","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:41","title":"Eladó a togói diktátor hatalmas régi Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7afbe09-18ff-41a0-982e-eebb4efcca03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Independent videójából kiderül, hogy hogyan.","shortLead":"Az Independent videójából kiderül, hogy hogyan.","id":"20200803_muszlim_zarandoklat_kaba_ko_kotelezo_tavolsagtartas_mekka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7afbe09-18ff-41a0-982e-eebb4efcca03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a6163c-3ba4-455e-8ffd-27ba60dd6750","keywords":null,"link":"/elet/20200803_muszlim_zarandoklat_kaba_ko_kotelezo_tavolsagtartas_mekka","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:15","title":"Távolságot tartva kerülik a Kába-követ a muszlim zarándokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe7afdf-eb67-414e-867e-0f59f225d1f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a nagy turistahajókkal más gondok is vannak a mostani koronavírusos-karanténos időkben, legendás környezetszennyezésük hamarosan csökkenhet egy picit. ","shortLead":"Bár a nagy turistahajókkal más gondok is vannak a mostani koronavírusos-karanténos időkben, legendás...","id":"202031_kikotoi_konnektor_ehajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe7afdf-eb67-414e-867e-0f59f225d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10dcbb1-e5af-4d89-96dc-1383d36de5b3","keywords":null,"link":"/360/202031_kikotoi_konnektor_ehajo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:00","title":"Óriási konnektorok épülnek a kikötőkben, újabban azokra kötik rá a hajókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","shortLead":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","id":"20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efaccec-222e-4f27-8085-fc8736b77a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:14","title":"Túl magasra tört a Skoda, tömegtermékekre koncentrál az új vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban havonta átlagosan 50-60 menekültkérelem érkezett, de az elmúlt két hónapban összesen heten folyamodtak engedélyért, hogy benyújthassák a kérelmüket Magyarországon.","shortLead":"Korábban havonta átlagosan 50-60 menekültkérelem érkezett, de az elmúlt két hónapban összesen heten folyamodtak...","id":"20200803_menedekkerok_uj_szabalyozas_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308058ee-2fb5-4f22-9a26-67a753d35ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_menedekkerok_uj_szabalyozas_hatasa","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:26","title":"Alig vannak menedékkérők a magyar követségeken az új szabályok bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy percig sem hitt a magyarországi olimpia megvalósíthatóságában a legendás tévériporter. Megvan a véleménye az Indexnél történtekről és a Színház- és Filmművészeti egyetem átalakításáról is. HVG-portré.","shortLead":"Egy percig sem hitt a magyarországi olimpia megvalósíthatóságában a legendás tévériporter. Megvan a véleménye...","id":"202031_vitray_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc897be-feda-4351-8a2a-8b5cdec1c89e","keywords":null,"link":"/360/202031_vitray_tamas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:00","title":"Vitray Tamás: Ha most \"nagy\" tévébe jelentkeznék felvételre, a kapun sem jutnék túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]