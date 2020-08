Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha tünetmentes, menjen be a járványközpontba. A tesztig gyógyszereket sem mert neki felírni a háziorvosa. Az Emmi nem tagad, szerintük az otthoni teszteléseket logisztikai terv alapján végzik a külön erre a célra rendelkezésre álló mentőegységek.","shortLead":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha...","id":"20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7f21af-927e-4335-bde8-1db45c21078e","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:56","title":"Két napig várt otthon a koronavírustesztre, aztán felhívták, hogy várjon még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A vállalkozó ugyan újra beadta az egykor Madocsára tervezett kavicsbánya területére a kutatás jóváhagyására a kérelmet, de állítása szerint továbbra sem akar ott bányát nyitni.","shortLead":"A vállalkozó ugyan újra beadta az egykor Madocsára tervezett kavicsbánya területére a kutatás jóváhagyására a kérelmet...","id":"20200804_Meglepo_fordulat_a_Paks_melle_tervezett_kavicsbanya_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b1a00-3ca1-46b1-9939-b005c06543a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Meglepo_fordulat_a_Paks_melle_tervezett_kavicsbanya_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:45","title":"Meglepő fordulat a Paks mellé tervezett kavicsbánya ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Katasztrófa sújtotta városnak minősítették Bejrútot.","shortLead":"Katasztrófa sújtotta városnak minősítették Bejrútot.","id":"20200805_bejrut_libanon_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84aa346f-28ba-4b4b-84b9-8dff37ff6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_libanon_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 05:20","title":"Száznál is több áldozata van a bejrúti robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","shortLead":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","id":"20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07b5ccd-02fc-4a3b-894f-1044046972f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:17","title":"18 embert kellett kimenteni a Balatonból a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","shortLead":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","id":"20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f03f301-840b-49a0-af01-f3112d34c8a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:56","title":"Rossz kipufogó miatt lángolhat Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta kétséges, mi lesz a TikTok sorsa az Egyesült Államokban. Most eldőlni látszik a dolog, ami mellett már Kína sem mehetett el szó nélkül.","shortLead":"Hetek óta kétséges, mi lesz a TikTok sorsa az Egyesült Államokban. Most eldőlni látszik a dolog, ami mellett már Kína...","id":"20200804_kina_bytedance_tiktok_microsoft_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f4f8ae-1b70-40e8-9432-6ff0328dcd5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_kina_bytedance_tiktok_microsoft_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:03","title":"\"Rablás fényes nappal\" – Kína ellenakciókat helyezett kilátásba, ha Amerika \"ellopja\" a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c","c_author":"hvg.hu/atlatszo.blog.hu","category":"nagyitas","description":"Augusztus 4-én délután két óriási robbanás rázta meg Libanon fővárosának, Bejrútnak a kikötőjét. Az első információk alapján egy tűzijátékraktár kapott lángra, ezt követően robbant fel a szomszédos épület, ahol több ezer tonna lefoglalt ammónium-nitrátot tároltak. A libanoni hatóságok száznál több halottról és négyezer sérültről adtak hírt.","shortLead":"Augusztus 4-én délután két óriási robbanás rázta meg Libanon fővárosának, Bejrútnak a kikötőjét. Az első információk...","id":"20200805_Bejruti_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa902fe-41bd-4205-aedf-a234fcd4f274","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200805_Bejruti_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:25","title":"Bejrút a pusztító robbanás után: megrázó képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem sok jót remél egy volt kaposvári tanár az SZFE ügyében, elhalasztják a nagy visszhangot kiváltó arénakoncertet, pszichológia betegségek alakulhatnak ki a koronavírus után. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem sok jót remél egy volt kaposvári tanár az SZFE ügyében, elhalasztják a nagy visszhangot kiváltó arénakoncertet...","id":"20200804_Radar360_Nem_megy_a_bevasarlokozpontoknak_Trump_a_TikTok_korul_kavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4538e0-663f-4d8c-b6dd-1d46c188e4e7","keywords":null,"link":"/360/20200804_Radar360_Nem_megy_a_bevasarlokozpontoknak_Trump_a_TikTok_korul_kavar","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:00","title":"Radar360: Nem megy a bevásárlóközpontoknak, Trump a TikTok körül kavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]