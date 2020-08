A második hullámra készül a világ, miután számos országban újra megemelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. A 2019 végén kitört világjárvány már eddig is több százezer beteg halálát okozta, a gazdasági károk pedig felbecsülhetetlenek. Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

Ötmillió koronavírus elleni oltásra kötött le kapacitást a magyar kormány – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón a hvg.hu kérdésére válaszolva. A héten az Emberi Erőforrások Minisztériuma többszöri megkeresésünkre csak annyit közölt, hogy

több külföldi kormányhoz hasonlóan Magyarország is megkezdte a tárgyalásokat az oltóanyag beszerzésére több megbízható partnerrel is.

Gulyás figyelmeztetett: még nincs oltás, csak kutatások folynak. Több cég is végez kísérleteket, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) listája szerint hat tart a harmadik tesztelési fázisnál. Noha Oroszország már ősszel tömegesen oltana, a WHO óvatosságra intett velük kapcsolatban.

Gulyás nem árulta el, mely céggel vagy cégekkel szerződtek le, annyit mondott,

ha lesz vakcina, versenyfutás lesz az országok között, ezért érdemes befoglalni kapacitást ott, ahol bármi esélyt látnak.

Nem tudni, hogy a kormány eredetileg hány vakcinát akart volna befoglalni, a miniszter úgy fogalmazott, „ekkora kapacitást köthettünk le”. A kormányok most vakon foglalnak le cégeknél kapacitást, hiszen nem tudni, melyik jár sikerrel. Persze lehet azt feltételezni, hogy amint bárhol megvan a hatékony oltóanyag, az összes cég átáll a gyártására, tehát hosszú távon valószínűleg mindegy, ki hol foglal.

Az viszont kérdés, hogy ha lesz oltás, az ötmillió vakcina hány embernek lesz elég, kérdés ugyanis az is, hányszor kell majd oltatni ahhoz, hogy megfelelő védelmet adjon.