[{"available":true,"c_guid":"e1cf2bba-771b-4559-8dea-cc6f2690300b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági miniszter pénzbüntetést helyezett kilátásba a maszkot nem viselők szankcionálására. Szerinte aki maszk nélkül utazik, „az nem saját magát, hanem a többi embert veszélyezteti.”","shortLead":"A gazdasági miniszter pénzbüntetést helyezett kilátásba a maszkot nem viselők szankcionálására. Szerinte aki maszk...","id":"20200801_Bekemenyithet_Nemetorszag_maszkugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1cf2bba-771b-4559-8dea-cc6f2690300b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb57ac-99c6-4afa-bb02-832ea96d7cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Bekemenyithet_Nemetorszag_maszkugyben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:21","title":"Bekeményíthet Németország maszk-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bc7ad5-0c2b-41c9-90ce-de6eda1976f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha azt mondjuk: gallionfigura, akkor valószínűleg elsőre keveseknek ugrik be, miről van szó. Nem is csoda, hiszen ma már nem szokása a tengerészeknek szellemek jóindulatára hagyatkozni a hosszabb utakon.","shortLead":"Ha azt mondjuk: gallionfigura, akkor valószínűleg elsőre keveseknek ugrik be, miről van szó. Nem is csoda, hiszen ma...","id":"202031_jo_orruk_van_hozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bc7ad5-0c2b-41c9-90ce-de6eda1976f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10641c52-e3c9-4bd7-ad19-3cbdbe4f4fc3","keywords":null,"link":"/360/202031_jo_orruk_van_hozza","timestamp":"2020. július. 31. 14:00","title":"Tudja, mik azok a faszobrok a régi hajók orrán? Ilyet ma már csak egy cég csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08aa6f8-15be-4a00-9149-b16f76db6d82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megsérült, egyedül nem tudott volna lejönni.","shortLead":"Megsérült, egyedül nem tudott volna lejönni.","id":"20200801_Tuzoltoknak_kellett_lehozni_egy_bajba_kerult_kirandult_Dobogokorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08aa6f8-15be-4a00-9149-b16f76db6d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a77cc-1f53-447d-8710-7e9de7a02786","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Tuzoltoknak_kellett_lehozni_egy_bajba_kerult_kirandult_Dobogokorol","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:05","title":"Tűzoltóknak kellett lehozni egy bajba került kirándulót Dobogókőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","shortLead":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","id":"20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65e4379-406c-4d79-8178-8bcb893a184e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:34","title":"Gulyás: A fertőzöttek száma 500-600 fő körül stagnál Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos műanyag zacskót adtak el. ","shortLead":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos...","id":"20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cd6c33-227a-4415-b34c-8212368b1b47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","timestamp":"2020. július. 31. 14:55","title":"Hatott a briteknél a termékdíj: egy év alatt 60 százalékkal kevesebb nejlonzacskót használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök lett a Színművészeti Egyetemen – tudtuk meg egy másról szóló közlemény utolsó bekezdéséből.","shortLead":"Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök lett a Színművészeti Egyetemen – tudtuk meg egy másról szóló közlemény utolsó...","id":"20200731_Vidnyanszky_kuratorium_elnok_Szinmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92b703-b4f4-4dce-b9c5-6f5a03b143de","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_Vidnyanszky_kuratorium_elnok_Szinmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. július. 31. 16:39","title":" Az ITM csak kibökte: Vidnyánszkyra bízzák a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98b9432-0eeb-4a85-aac4-25158e48947f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Változás, válság vagy katasztrófa? Miért nem hiszünk a tudósoknak, és miért van már elegünk a témából? Pintér Dániel Gergő PR-stratéga és válságmenedzserrel, az Magyar Public Relations Szövetség Kríziskommunikációs Tagozatának elnökével beszélgettünk arról, hogyan is kellene hatékonyan beszélnünk a klímaváltozásról.","shortLead":"Változás, válság vagy katasztrófa? Miért nem hiszünk a tudósoknak, és miért van már elegünk a témából? Pintér Dániel...","id":"20200801_Ahogy_a_klimavaltozasrol_beszelunk_olyan_mintha_spammelnenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98b9432-0eeb-4a85-aac4-25158e48947f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4e5291-7bbf-46d2-814a-c23def05f530","keywords":null,"link":"/zhvg/20200801_Ahogy_a_klimavaltozasrol_beszelunk_olyan_mintha_spammelnenk","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:00","title":"Ahogy a klímaváltozásról beszélünk olyan, mintha spammelnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5b441-d059-4e22-934f-0d3df454d871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tömeg gyűlt össze szombaton Berlinben, a Brandenburgi kapu közelében, hogy tiltakozzon a koronavírus-járvány újjáéledése miatt visszaállított korlátozások ellen. \r

","shortLead":"Hatalmas tömeg gyűlt össze szombaton Berlinben, a Brandenburgi kapu közelében, hogy tiltakozzon a koronavírus-járvány...","id":"20200801_Berlinben_tuntettek_a_maszkviseles_ellen_a_turelmuket_vesztett_nemetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5b441-d059-4e22-934f-0d3df454d871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e29242-6b1b-42c0-87fb-6659abbe2e31","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Berlinben_tuntettek_a_maszkviseles_ellen_a_turelmuket_vesztett_nemetek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:45","title":"Berlinben tüntettek a maszkviselés ellen a türelmüket vesztett németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]