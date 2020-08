Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő azt szeretné, ha a következő uniós költségvetési ciklusban közvetlenül is kaphatna támogatást a független sajtó.","shortLead":"Az EP-képviselő azt szeretné, ha a következő uniós költségvetési ciklusban közvetlenül is kaphatna támogatást...","id":"20200814_ujhelyi_fuggetlen_sajto_palyazatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715beb82-6d3d-48b6-85b2-615128b58f45","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_ujhelyi_fuggetlen_sajto_palyazatok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:46","title":"Ujhelyi a független sajtóért aggódik: pályázatokat ajánl az újságíróknak, és előfizetésre kéri az olvasókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első kijelző alatti kamerát tartalmazó telefonjaként emlegették a Xiaomi Mi 10 Ultrát a kiszivárogtatások, azonban – sokak csalódására – megmaradt a kameralyuk. A fotózási/videózási teljesítményét illetően viszont van ok az elismerésre.","shortLead":"A világ első kijelző alatti kamerát tartalmazó telefonjaként emlegették a Xiaomi Mi 10 Ultrát a kiszivárogtatások...","id":"20200814_xiaomi_mi10_ultra_legjobb_okostelefonos_kamera_dxomark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a66fb79-dad2-4dcb-a8ce-317f7b7425e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_xiaomi_mi10_ultra_legjobb_okostelefonos_kamera_dxomark","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:03","title":"Most ezzel a telefonnal lehet a legjobb fotókat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és közben edzhet – mondja ki egy szombaton megjelent kormányrendelet.","shortLead":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és...","id":"20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fea721-64b9-4e89-b919-e28342c155de","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:18","title":"Kivételes utazási szabályokat kapnak a sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd33653d-f568-4cc7-ad3d-7d2a880ec7d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Huba, a Móric vagy a Wulan nevet kaphatja a fővárosi állatkert nemrég született orangutánbébije. Már csak meg kell szavazni, melyik legyen.","shortLead":"A Huba, a Móric vagy a Wulan nevet kaphatja a fővárosi állatkert nemrég született orangutánbébije. Már csak meg kell...","id":"20200814_szavazas_allatkert_orangutan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd33653d-f568-4cc7-ad3d-7d2a880ec7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ca730e-2a48-48d2-9194-18ba06cd634d","keywords":null,"link":"/elet/20200814_szavazas_allatkert_orangutan","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:13","title":"Online szavazáson dől el, milyen nevet kapjon a budapesti orangután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány. Az erről szóló pénteki kormányhatározatban a Gazdaságvédelmi Akcióterv sikeres végrehajtására hivatkoznak.","shortLead":"Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány...","id":"20200815_kormanyhatarozatok_sportberuhazasok_visszavonasa_erd_bonyhad_vac_balatonalmadi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a3952e-ddc3-44a0-9262-b8acdf454208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_kormanyhatarozatok_sportberuhazasok_visszavonasa_erd_bonyhad_vac_balatonalmadi","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:40","title":"Több kisváros sportberuházását is leállítja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A most közölt adatok túlmutatnak minden eddig látott recesszión.","shortLead":"A most közölt adatok túlmutatnak minden eddig látott recesszión.","id":"20200814_Elemzo_a_magyar_gazdasag_teljesitmenyerol_A_valosag_a_legrosszabb_elkepzeleseket_is_felulmulta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb58d9c-1eeb-4644-a4fc-a3a09dd8707b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Elemzo_a_magyar_gazdasag_teljesitmenyerol_A_valosag_a_legrosszabb_elkepzeleseket_is_felulmulta","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:08","title":"Elemző a magyar gazdaság teljesítményéről: \"A valóság a legrosszabb elképzeléseket is felülmúlta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rusvai Miklós szerint az ország már a második koronavírus-hullám elején van. ","shortLead":"Rusvai Miklós szerint az ország már a második koronavírus-hullám elején van. ","id":"20200813_koronavirus_korlatozasok_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b778df4a-d9ed-495b-9696-f55d2b28dcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_koronavirus_korlatozasok_masodik_hullam","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:21","title":"Virológus: Magyarországon már indokolt lenne újabb korlátozásokat bevezetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","shortLead":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi...","id":"20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25adfa2f-cf0d-4657-a2e9-5d25156f5dcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:03","title":"Már gyártják is az oroszok a sebtében kifejlesztett új koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]