[{"available":true,"c_guid":"001c50c5-e9a2-408a-9ebd-34244c1813a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonok százmillióiban dolgoznak Qualcomm Snapdragon lapkakészletek, így ha ezeken találnak sebezhetőséget, annak igen ijesztő hatása lehet.","shortLead":"Okostelefonok százmillióiban dolgoznak Qualcomm Snapdragon lapkakészletek, így ha ezeken találnak sebezhetőséget, annak...","id":"20200811_check_point_research_400_sebezhetoseg_snapdragon_lapka_dsp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001c50c5-e9a2-408a-9ebd-34244c1813a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb37815-9a79-47c9-b79d-29b244181506","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_check_point_research_400_sebezhetoseg_snapdragon_lapka_dsp","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:03","title":"Rengeteg okostelefont érint: 400 sebezhetőséget találtak a Snapdragon lapkákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden is zivatarokra, felhőszakadásra és hőségre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Kedden is zivatarokra, felhőszakadásra és hőségre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20200811_Napszemuvegre_es_esernyore_is_szuksege_lesz_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872ef717-ab30-4474-959d-b286c0013ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Napszemuvegre_es_esernyore_is_szuksege_lesz_ma","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:51","title":"Napszemüvegre és esernyőre is szüksége lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7057506-e992-4bff-b52c-30bf25b76ed3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Soha nem látott hőség tombol az Északi-sarkvidéken, ahol a globális klímaváltozás sokkal erőteljesebben érezteti a hatását, mint a világ többi részén. A hagyományosan hideg vidékek felmelegedése a mi környezetünkben is súlyos következményekkel jár. ","shortLead":"Soha nem látott hőség tombol az Északi-sarkvidéken, ahol a globális klímaváltozás sokkal erőteljesebben érezteti...","id":"202032__melegedo_sarkvidekek__ordogi_korok__keves_es_keson__remkepek_ajovobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7057506-e992-4bff-b52c-30bf25b76ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b132941-660a-4025-953d-8301bb9fbd0c","keywords":null,"link":"/360/202032__melegedo_sarkvidekek__ordogi_korok__keves_es_keson__remkepek_ajovobol","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:00","title":"Annyira drámai a sarkvidéki felmelegedés, hogy már Putyin sem viccelődik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a83699-7020-499b-8f86-f3bb86b9f778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban.","shortLead":"Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban.","id":"20200812_Van_olyan_turizmus_amit_kimondottan_porget_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a83699-7020-499b-8f86-f3bb86b9f778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b834fca-b4a5-4ab1-8296-fe5f934d48a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Van_olyan_turizmus_amit_kimondottan_porget_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:43","title":"Egy japán cég kitalálta, hogyan pörgetheti a \"turizmust\" koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft-társalapító, mostanában leginkább egészségügyi innovációval foglalatoskodó Bill Gates szerint bizonyos országokban hamarabb véget érhet a koronavírus-járvány, míg a többinél hosszabb lesz az út az alagút végéig.","shortLead":"A Microsoft-társalapító, mostanában leginkább egészségügyi innovációval foglalatoskodó Bill Gates szerint bizonyos...","id":"20200812_bill_gates_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_oltoanyag_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae96aa-5cac-46d8-a650-2bb5bcd554b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_bill_gates_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_oltoanyag_vedooltas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:03","title":"Hogy meddig tart a koronavírus-járvány? Bill Gates két dátumot is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudós is megpróbálta a felvett videók alapján elemezni, mi történhetett az augusztus 4-i bejrúti detonáció során.","shortLead":"Több tudós is megpróbálta a felvett videók alapján elemezni, mi történhetett az augusztus 4-i bejrúti detonáció során.","id":"20200811_bejrut_robbanas_libanon_fizika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c86948-6b29-4401-b78d-471aa52e44cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bejrut_robbanas_libanon_fizika","timestamp":"2020. augusztus. 11. 09:03","title":"De miért volt ilyen nagy a bejrúti robbanás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","shortLead":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","id":"20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8458f6cb-227b-4049-9470-3fc6de13fcd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:13","title":"Idén is sok család vesz fel hitelt a tanévkezdés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","shortLead":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","id":"20200811_minszk_belsat_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b66a782-efbe-4819-99ca-58c48ab1d40e","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_minszk_belsat_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:09","title":"A minszki rendőrség őrizetbe vette az ellenzéki Belsat TV hat munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]