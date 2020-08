Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","shortLead":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","id":"20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179b14d-7cd3-423c-9ec8-a8325607adfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:15","title":"GKI: Augusztusban kissé romlott a fogyasztói bizalmi index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","shortLead":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","id":"20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36bdef4-d398-4945-b4d3-09a6b240f7f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:17","title":"Fehérorosz elnökválasztás: Rátámadtak a BBC orosz nyelvű szolgálatának újságíróira Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óvodás kisgyereknek és egy bölcsődei dolgozónak is pozitív lett a koronavírustesztje Pápán. Az érintett intézményeket bezárták és fertőtlenítik.","shortLead":"Egy óvodás kisgyereknek és egy bölcsődei dolgozónak is pozitív lett a koronavírustesztje Pápán. Az érintett...","id":"20200811_Papa_ovoda_fertozes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd59ded-857a-46ed-bfbb-e750977ca5f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Papa_ovoda_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:49","title":"Megfertőződött Pápán egy kisgyerek, bezárták az óvodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3368e7b2-501d-448f-bf07-114de143c1ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kis Szürke és a Kis Fehér első ízben lubickolhat a tengerben azóta, hogy a sanghaji akvárium megvásárolta őket az orosz bálnakutató központtól.

","shortLead":"A Kis Szürke és a Kis Fehér első ízben lubickolhat a tengerben azóta, hogy a sanghaji akvárium megvásárolta őket...","id":"20200811_little_grey_little_white_fogsag_feher_delfinek_beluga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3368e7b2-501d-448f-bf07-114de143c1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768035a3-7b88-422b-acb8-584da61a326d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_little_grey_little_white_fogsag_feher_delfinek_beluga","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:03","title":"9 év fogság után jött el két fehér delfin nagy napja: kiszabadult Little Grey és Little White","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a stuttgarti gyártó zászlóshajó modelljének legerősebb AMG kivitele.","shortLead":"Érkezőben a stuttgarti gyártó zászlóshajó modelljének legerősebb AMG kivitele.","id":"20200810_800_loeros_hibrid_lehet_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsmodellje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a730ab-80b6-41d7-a7f8-f784765a7d40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_800_loeros_hibrid_lehet_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsmodellje","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:21","title":"800 lóerős hibrid lehet az új Mercedes S-osztály csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f13f034-805e-4d8d-af06-0a330515581f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 2015-ben merült fel, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet talán túlárazottan rendelte meg egy futballpályányi terület hóeltakarítását évi 25 millióért egy reklámcégtől. Az ügyben nyomozás indult, amit tavaly eredmény nélkül zártak le, de most az ügyészség elrendelte a folytatást.","shortLead":"Még 2015-ben merült fel, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet talán túlárazottan rendelte meg egy futballpályányi...","id":"20200811_turr_istvan_kepzo_es_kutato_intezet_holapatolas_25_millioert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f13f034-805e-4d8d-af06-0a330515581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0c0394-4c5d-48dc-a6be-82d1457ef822","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_turr_istvan_kepzo_es_kutato_intezet_holapatolas_25_millioert","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:12","title":"Folytatni kell a méregdrága hólapátolás miatti nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség szerint a vendéglátóiparban szinte lenullázódott a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar...","id":"20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb20364-0197-48c5-a596-2d989684fa28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:15","title":"Kevesebb üdítőt ittunk a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ab63f-2e00-413a-87b6-8d8c53be70b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerettük volna megtudni az Operatív törzstől, hogy hol vannak jelenleg Magyarországon koronavírusos gócpontok, vagy hogy hol fertőzödnek meg az újabb betegek, a válaszban csak általános tanácsokat kaptunk. Igaz, az kiderült, hogy fertőzött miatt kialakult gócból könnyen lehet területi járvány.","shortLead":"Hiába szerettük volna megtudni az Operatív törzstől, hogy hol vannak jelenleg Magyarországon koronavírusos gócpontok...","id":"20200810_koronavirus_nnk_operativ_torzs_gocpontok_fertozesi_helyek_virusgazdak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ab63f-2e00-413a-87b6-8d8c53be70b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe42d04-f0ac-4596-a6f9-d45dc6383121","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_nnk_operativ_torzs_gocpontok_fertozesi_helyek_virusgazdak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:50","title":"Megkérdeztük, hol vannak vírusos gócpontok, az NNK azt írta: továbbra is alaposan mossunk kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]