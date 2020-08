Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Népszava magyar szakembereket kérdezett a világ első, és késznek mondott koronavírus-oltásáról, amelyet orosz tudósok készítettek. Putyin elnök szerint működik, mások nem így látják. Magyar szakértő az orosz vakcináról: Én nem adatnám be magamnak Visszatértek a nemzetközi produkciók, de szigorú szabályozás mellett kezdhetik meg a munkát. Az ORIGO Filmstúdióban ismét forog a Dűne és a Birds of Paradise. Elképesztő mennyiségű koronavírusteszt az ára a nemzetközi filmforgatásoknak Magyarországon A hét-nyolc óra egybefüggő pihenés nem is olyan magától értetődő, mint gondolnánk. Úgy kellene aludnunk, mint a középkorban? Kilenc tipp és egy elgondolkodtató ábra a gyereknevelésről a 44 kommunikációs modell című könyvből. Hogyan beszéljunk a gyerekekkel? Akár van sajátunk, akár nincs... Két héten belül le fogják gyártani az első adagokat a koronavírus elleni orosz oltóanyagból, elsősorban az egészségügyi dolgozók részére – mondta Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter szerdai sajtótájékozatóján. Két hét múlva már elkezdhetnek oltani az orosz vakcinával Szarvacskákat visel mindkét szemhéján egy kínai háromélű teknős, amelyet vasárnap tettek közszemlére az iZoo japán állatkertben, Sidzuoka kormányzóságban. Ilyen teknőst még nem láttak a tudósok: szarvak nőttek a szemhéjára – videó 217 millió forintos osztalékot vettek ki a NAKK Zrt.-ből, amit Orbán Viktor öccse alapított 2016-ban. A cég most az Orbán-család bizalmi embereként emlegetett Bihari Lajos többségi tulajdonában van. Rekordévet zárt Orbán Viktor öccsének korábbi cége Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő. Nagyszabású és borsos árú mozipark nyílik Kisvárdán