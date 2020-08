Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4228e06-8145-40a7-b31b-4db9432774eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Változatlan stabil kilátással megerősítette pénteken Magyarország államadós-osztályzatát a Fitch Ratings és a Standard & Poor's.","shortLead":"Változatlan stabil kilátással megerősítette pénteken Magyarország államadós-osztályzatát a Fitch Ratings és a Standard...","id":"20200815_Nem_valtozott_Magyarorszag_hitelminositese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4228e06-8145-40a7-b31b-4db9432774eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98376bcd-15e8-41d7-88ca-7e99e9b562b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Nem_valtozott_Magyarorszag_hitelminositese","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:09","title":"Nem változott Magyarország hitelminősítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62af9903-52db-4627-8047-adaa10388bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jelen formájában a nemzetiségi kérdésekben való kicsinyességnek és a történelemhamisításnak állít emléket a parlament elé került Trianon-emlékmű.","shortLead":"Jelen formájában a nemzetiségi kérdésekben való kicsinyességnek és a történelemhamisításnak állít emléket a parlament...","id":"20200814_trianonarok_tortenelemhamisitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62af9903-52db-4627-8047-adaa10388bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d018a85-de9b-4cb4-82e9-e3a0fb74eb4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_trianonarok_tortenelemhamisitas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:52","title":"Történelemhamisítóra sikerült a Trianon-árok, figyelmeztet egy történész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0499c13b-3f75-43fb-8cfa-1c6fc51da27c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapatok várják a következő tesztelést. 