[{"available":true,"c_guid":"0afbda3f-7396-4c4a-a85f-c48007dd41c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás fotóriporter 74 éves volt.","shortLead":"A legendás fotóriporter 74 éves volt.","id":"20200817_Elhunyt_Szebeni_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0afbda3f-7396-4c4a-a85f-c48007dd41c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07647f32-eb48-4e02-ae30-8db0aa77e78d","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Elhunyt_Szebeni_Andras","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:23","title":"Elhunyt Szebeni András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad1c62f-cddc-4486-894d-60437f0eb99d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknak továbbra is eltökélt célja, hogy kevesebb álhír legyen a közösségi oldalon. Ez alól pedig a koronavírus-járvány sem kivétel, amely esetében új fegyvert vet be a Facebook a kamuzás ellen.","shortLead":"A Facebooknak továbbra is eltökélt célja, hogy kevesebb álhír legyen a közösségi oldalon. Ez alól pedig...","id":"20200817_koronavirus_alhir_bejegyzes_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad1c62f-cddc-4486-894d-60437f0eb99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae93b61-bcb0-45b7-b93f-14a9f4aa2667","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_koronavirus_alhir_bejegyzes_facebook","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:03","title":"Fel fog jönni egy kis ablak a Facebookon, figyeljen oda rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d86a9b-e82c-4d43-9bf3-91d91827df66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró német kupét a megtalálást követően eddig még le sem mosták.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró német kupét a megtalálást követően eddig még le sem mosták.","id":"20200816_poros_pajtalelet_98_kilometer_van_ebben_a_32_eves_mercedesben_ce_300","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d86a9b-e82c-4d43-9bf3-91d91827df66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1295e09-1289-4504-b12c-b2b56e0429c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200816_poros_pajtalelet_98_kilometer_van_ebben_a_32_eves_mercedesben_ce_300","timestamp":"2020. augusztus. 16. 06:41","title":"Poros pajtalelet: 98 kilométer van ebben a 32 éves Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint az unióban nálunk halnak meg a legtöbben megelőzhető betegségekben, az LMP a gyógypedagógusokért aggódik.","shortLead":"A DK szerint az unióban nálunk halnak meg a legtöbben megelőzhető betegségekben, az LMP a gyógypedagógusokért aggódik.","id":"20200816_Az_ellenzeki_partok_egeszsegugyi_kozlemenyei_vasarnaprol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddcd60-f277-465c-be0d-e6e668764c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Az_ellenzeki_partok_egeszsegugyi_kozlemenyei_vasarnaprol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:11","title":"Az ellenzéki pártok egészségügyi közleményei vasárnapról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság is jelezte, hogy nem fogadja el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét.","shortLead":"Az Egyesült Királyság is jelezte, hogy nem fogadja el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét.","id":"20200817_Cihanouszkaja_kesz_vagyok_iranyitani_az_orszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b8c03f-f3e6-44cb-8537-a594ca4ce64c","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Cihanouszkaja_kesz_vagyok_iranyitani_az_orszagot","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:01","title":"Cihanouszkaja: Kész vagyok irányítani az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0969c5-3939-4e7d-b5d3-f566e404cba7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyen lehet, hogy Ronald Koeman ül le a kispadra.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy Ronald Koeman ül le a kispadra.","id":"20200817_Bejelentettek_hogy_menesztik_az_FC_Barcelona_vezetoedzojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f0969c5-3939-4e7d-b5d3-f566e404cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18441edc-e195-4330-83a1-1dd476b678aa","keywords":null,"link":"/sport/20200817_Bejelentettek_hogy_menesztik_az_FC_Barcelona_vezetoedzojet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:57","title":"Bejelentették, hogy menesztik az FC Barcelona vezetőedzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9251afb4-1904-410c-9583-86fd2ef8e377","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2017-es adatok szerint az Európai Unión belül nálunk halnak meg a 75 év alatti korosztályból a legtöbben olyan betegségekben, amelyek egyébként megelőzhetők vagy gyógyíthatók lettek volna, ha időben kezelik azokat. ","shortLead":"2017-es adatok szerint az Európai Unión belül nálunk halnak meg a 75 év alatti korosztályból a legtöbben olyan...","id":"20200816_Magyarorszag_halalos_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9251afb4-1904-410c-9583-86fd2ef8e377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8339bc2-4e33-469b-ba6f-acaf8ac01f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Magyarorszag_halalos_betegseg","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:10","title":"Magyarországon haltak meg a legtöbben olyan betegségben, amit meg lehetett volna előzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159b6ca9-756f-496a-a117-03f787de0b8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legendás együttes új lemeze, a Whoosh! nem szégyellni való, de a klasszikus repertoárhoz nem ér fel.","shortLead":"A legendás együttes új lemeze, a Whoosh! nem szégyellni való, de a klasszikus repertoárhoz nem ér fel.","id":"202033_lemez__nem_kell_orditani_deep_purple_whoosh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159b6ca9-756f-496a-a117-03f787de0b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927a9953-e529-4858-96dd-27ab12b191f0","keywords":null,"link":"/360/202033_lemez__nem_kell_orditani_deep_purple_whoosh","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:15","title":"„Nem kell ordítani!” - ahogy a rock, úgy a Deep Purple is örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]