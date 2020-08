Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6ec7911-73e7-430e-9fd1-79c9333d8d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves fiatalok szabadlábon védekeznek. ","shortLead":"A 24 éves fiatalok szabadlábon védekeznek. ","id":"20200822_Duna_magyar_zaszlo_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ec7911-73e7-430e-9fd1-79c9333d8d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cdea8a-6f76-4fcb-b91e-02c966a48ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Duna_magyar_zaszlo_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:33","title":"Dunába dobták a magyar zászlót, kihallgatta őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton főtáblára jutott a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában könnyedén legyőzte a spanyol Pedro Martínezt.","shortLead":"Fucsovics Márton főtáblára jutott a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornán, miután...","id":"20200821_Fucsovics_a_fotablan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5518386-4785-4968-a9f2-9debed4519bc","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Fucsovics_a_fotablan","timestamp":"2020. augusztus. 21. 20:56","title":"Fucsovics a főtáblán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az ellenzék azt szeretné, ha a kormány visszavonná a Club Aliga fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánító rendeletet.","shortLead":" Az ellenzék azt szeretné, ha a kormány visszavonná a Club Aliga fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánító rendeletet.","id":"20200822_Osszellenzeki_tiltakozas_a_Balatonert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c91cd01-eb45-4820-935e-08b3a40e5722","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Osszellenzeki_tiltakozas_a_Balatonert","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:47","title":"Tiltakozik az ellenzék: „Orbán oligarchái mindenütt megvetették a lábukat a Balaton partján”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Földközi-tengeri próbafúrásokról is jó hírt vár Erdogan, bár az ottani kutatások az EU szerint sértik a nemzetközi jogot.","shortLead":"A Földközi-tengeri próbafúrásokról is jó hírt vár Erdogan, bár az ottani kutatások az EU szerint sértik a nemzetközi...","id":"20200821_Torokorszag_foldgaz_Fekete_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb77e3a-c768-46be-8913-559ddb7b5c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Torokorszag_foldgaz_Fekete_tenger","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:33","title":"Törökország 320 milliárd köbméter földgázt talált a Fekete-tenger alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241d42c4-d08c-471b-b46c-16f59bcf17d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új funkcióval szeretné még okosabbá tenni a Lens nevű alkalmazását, így az hamarosan már matematikai feladatokat is képes lesz megoldani.","shortLead":"A Google egy új funkcióval szeretné még okosabbá tenni a Lens nevű alkalmazását, így az hamarosan már matematikai...","id":"20200821_google_lens_matematika_homework_egyenlet_megoldasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=241d42c4-d08c-471b-b46c-16f59bcf17d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351087ad-c2da-4b5f-b216-b2e28c2bf446","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_google_lens_matematika_homework_egyenlet_megoldasa","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:03","title":"Instant megoldja majd a matekpéldákat a Google Lens alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40334ea4-df11-4496-8396-84260be8dabf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára templomszentelésen járt, de a szivárványos zászlókról is elmondta a véleményét. ","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára templomszentelésen járt, de...","id":"20200822_Soltesz_Miklos_EU_zaszlo_Szuz_Maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40334ea4-df11-4496-8396-84260be8dabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482cfa4-c3f0-4ac0-b069-4373a172afd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Soltesz_Miklos_EU_zaszlo_Szuz_Maria","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:07","title":"Soltész Miklós azért tartaná meg az EU zászlaját, mert benne van Szűz Mária szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt végzett felmérés eredményeit összegezve. ","shortLead":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt...","id":"202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeb44ec-370f-4277-84f3-8e356abcd73c","keywords":null,"link":"/360/202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:15","title":"Hogy mennyire egészségesen alszik, az attól is függ, mennyi pénze van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06a5d00-85ae-4535-93e9-4b5f8f165f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az autót egyértelműen nem használati tárgyként, hanem befektetésként vásárolták meg.","shortLead":"Ezt az autót egyértelműen nem használati tárgyként, hanem befektetésként vásárolták meg.","id":"20200823_nem_eliras_2371_kilometerrel_arulnak_egy_30_eves_ferrari_f40et","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e06a5d00-85ae-4535-93e9-4b5f8f165f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a86a6-08c2-4bef-8a79-5180a2120379","keywords":null,"link":"/cegauto/20200823_nem_eliras_2371_kilometerrel_arulnak_egy_30_eves_ferrari_f40et","timestamp":"2020. augusztus. 23. 06:41","title":"Nem elírás, 2371 kilométerrel várja új gazdáját egy 30 éves Ferrari F40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]