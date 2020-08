A második hullámra készül a világ, miután számos országban újra megemelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. A 2019 végén kitört világjárvány már eddig is több százezer beteg halálát okozta, a gazdasági károk pedig felbecsülhetetlenek. Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

Nem lesz kötelező maszkot viselni az iskolákban, lázat mérni sem indokolt – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az ATV Híradójának kérdésére.

Az ATV emlékeztetett, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) az ENSZ Gyermekalapjával (UNICEF) közösen kiadott ajánlása szerint a 12 évesnél idősebbeknek is maszkot kellene viselniük, a 6-11 évesek pedig a körülményektől függően hordják. A szaktárca tájékoztatása szerint azonban a maszk viselése azosztálytermekben nem lesz kötelező, de nem is tiltott.

A tanórákon nem kell tartani a 1.5 méteres távolságot A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.

Azt is jelezték, hogy a lázmérés pedig Nemzeti Népegészségügyi Központ szakembereivel is egyeztetett protokoll alapján nem előírás, csak a kollégiumi beköltözéskor lesz az. A riportban megjegyezték, hogy az operatív törzs döntése alapján az intézményeket a tanévkezdés előtt fertőtleníteni kell, amihez a szükséges mennyiségben még a héten megkapják a fertőtlenítőszereket.

Megkérdeztük a minisztériumtól, hogy mit terveznek a krónikus beteg vagy a leginkább veszélyeztetett csoportba tartozó, idősebb pedagógusok védelmében, de egyelőre nem válaszoltak.

Protokoll kidolgozását kérik

Hétfőn ülésezett a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, ahol egyebek mellett értékelték a digitális oktatás tapasztalatait, beszéltek a hagyományos iskolakezdésről, és arról, hogyan működnek majd az iskolák akkor, ha belobban a járvány.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke az esemény után a hvg.hu-nak azt mondta: a diákok testhőmérsékletének általános ellenőrzését elvetették, ahogyan a pedagógusok tesztelését is. Szűrni csak akkor fognak, ha valamelyik intézményben felüti a fejét a fertőzés.

Az alelnök arról is beszámolt, hogy az állami iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ minden intézménytípusra kidolgoz egy ajánlást a járványidőszak alatti működésre. Totyik Tamás jelezte: a PSZ azt kérte, arra az esetre is legyen protokoll, ha valamelyik intézmény gócponttá válik. Ez az alelnök szerint még kidolgozás alatt van, az Emmi a Nemzeti Népegészségügyi Központtal egyezteti majd a lépéseket.