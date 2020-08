Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93d3ef6e-cf79-4cda-8a28-902a8c507e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi állítólag két verekedő nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek.","shortLead":"A férfi állítólag két verekedő nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek.","id":"20200824_usa_tuntetes_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d3ef6e-cf79-4cda-8a28-902a8c507e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaf112b-2bd4-4245-9e5d-d6ec44933714","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_usa_tuntetes_rendor","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:29","title":"Újabb tüntetések kezdődtek az USA-ban, miután rendőrök hátbalőttek egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pannonia Golf & Country Golf Egyesületről van szó, amely a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó alcsútdobozi luxuslétesítményben működik.","shortLead":"A Pannonia Golf & Country Golf Egyesületről van szó, amely a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó alcsútdobozi...","id":"20200824_Milliokat_ad_az_allami_bank_az_alcsutdobozi_golfklubnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0574748-cf8f-46eb-ad9a-84376404f51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Milliokat_ad_az_allami_bank_az_alcsutdobozi_golfklubnak","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:56","title":"Milliókat ad az állami bank az alcsútdobozi golfklubnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae99126-1789-47b5-b3ed-40450b38e9fb","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A szokásosnál is életveszélyesebb dizájnerdrog áldozatainak majdnem fele kötődik Miskolc szegregátumaihoz. Az ember azt hinné, látványos hatással van a környékre egy tragikus haláleset, de nem: Lyukóvölgyben ezek éppúgy részei a hétköznapi életnek, mint a járhatatlan földutak és a szeméttel fűtött házak.","shortLead":"A szokásosnál is életveszélyesebb dizájnerdrog áldozatainak majdnem fele kötődik Miskolc szegregátumaihoz. Az ember azt...","id":"20200825_bika_dizajnerdrog_lyukovolgy_miskolc_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ae99126-1789-47b5-b3ed-40450b38e9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ee6017-050e-4972-9860-ce34b37cd91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_bika_dizajnerdrog_lyukovolgy_miskolc_riport","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:30","title":"A pusztító dizájnerdrog csak egy újabb gondot jelent az ország legnagyobb nyomornegyedében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a 66. helyre lép előre a világranglistán.","shortLead":"A magyar teniszező a 66. helyre lép előre a világranglistán.","id":"20200825_fucsovics_marton_dimitrov_nyolcaddonto_new_york_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c30e89-8ebb-438c-a244-3a9fe848629e","keywords":null,"link":"/sport/20200825_fucsovics_marton_dimitrov_nyolcaddonto_new_york_tenisz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:20","title":"Fucsovics legyőzte Dimitrovot, nyolcaddöntős New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla tőzsdei értéke már minden versenytársét felülmúlta, de a kasszája kevésbé csörög.","shortLead":"A Tesla tőzsdei értéke már minden versenytársét felülmúlta, de a kasszája kevésbé csörög.","id":"20200825_A_Volkswagenkonszern_tobb_mint_9_ezer_dollart_keres_masodpercenkent_a_Tesla_780at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216ec47e-2d72-410e-b1a2-c7320830fac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_A_Volkswagenkonszern_tobb_mint_9_ezer_dollart_keres_masodpercenkent_a_Tesla_780at","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:14","title":"A Volkswagen-konszern több mint 9 ezer dollárt keres másodpercenként, a Tesla 780-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc278c8f-400a-43b0-bb48-26c6471e33fb","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Pillanatok alatt álltak le a globális multiknak beszállító magyar cégek a koronavírus-járvány kitörése után. A Dunántúl már mutat életjeleket, Kelet-Magyarországon sokkal súlyosabb a helyzet.","shortLead":"Pillanatok alatt álltak le a globális multiknak beszállító magyar cégek a koronavírus-járvány kitörése után. A Dunántúl...","id":"202034__munkahelyhiany__eledezo_gyarak__kozmunkas_kezek__uzik_azipart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc278c8f-400a-43b0-bb48-26c6471e33fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f711b06-1869-448a-bed6-cee0c269cebd","keywords":null,"link":"/360/202034__munkahelyhiany__eledezo_gyarak__kozmunkas_kezek__uzik_azipart","timestamp":"2020. augusztus. 25. 07:00","title":"Véráldozatok árán, de talán kezd magához térni a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-6-os villamos szinte teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, az 1-es metró szerelvényei több megállót kihagynak, ritkábban jár a 2-es villamos és több troli is.","shortLead":"A 4-6-os villamos szinte teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, az 1-es metró szerelvényei több megállót kihagynak...","id":"20200826_Aramellatasi_hiba_miatt_orulhet_meg_Budapest_kozlekedese_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ecaaf-1c1a-4b0e-bf76-4d8680ea32e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Aramellatasi_hiba_miatt_orulhet_meg_Budapest_kozlekedese_szerdan","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:05","title":"Áramellátási hiba miatt őrülhet meg Budapest közlekedése szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","shortLead":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","id":"20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac504a5-a028-4201-9473-37ea52f141a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:49","title":"Fénysorompónál várakozó autót tolt neki az érkező vonatnak Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]