[{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba indulnak gépek. ","shortLead":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba...","id":"20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf77d3-0912-46b4-a16a-101e4c774cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. augusztus. 29. 23:10","title":"Jelentős járatcsökkentést jelentett be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb2b361-1294-499c-805e-1615fb6a1c89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 19 éve szerezhetett hamis diplomát, most bukott le vele.","shortLead":"Még 19 éve szerezhetett hamis diplomát, most bukott le vele.","id":"20200831_hamis_diploma_siofok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fb2b361-1294-499c-805e-1615fb6a1c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85469d-7c03-4979-8657-679001396d34","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_hamis_diploma_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:05","title":"Hamis diplomával taníthatott egy nő Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f454642a-1534-47e7-8394-e126fab848a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő azt reméli, hogy novemberben ismét színpadra állhat.","shortLead":"A színésznő azt reméli, hogy novemberben ismét színpadra állhat.","id":"20200831_Korhazi_kezelesek_miatt_kellett_atadnia_a_szerepeit_Borcsok_Enikonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f454642a-1534-47e7-8394-e126fab848a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf5103c-7b58-40e5-8db5-6685cf69df0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Korhazi_kezelesek_miatt_kellett_atadnia_a_szerepeit_Borcsok_Enikonek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:54","title":"Kórházi kezelések miatt kellett átadnia a szerepeit Börcsök Enikőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f0ce4a-7bf1-434d-946f-2e8af515ec51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik belgiumi rajtelsőségét szerezte meg Lewis Hamilton, remek formában vannak a renault-os pilóták is.","shortLead":"Hatodik belgiumi rajtelsőségét szerezte meg Lewis Hamilton, remek formában vannak a renault-os pilóták is.","id":"20200829_f1_belga_nagydij_mercedes_ferrari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f0ce4a-7bf1-434d-946f-2e8af515ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b35a8bd-5b83-4d5f-b904-9c18ff6dfedf","keywords":null,"link":"/sport/20200829_f1_belga_nagydij_mercedes_ferrari","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:03","title":"Mercedesek az első sorban, a Ferrari eltűnőben a Belga Nagydíj időmérőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59 százalékát bénította meg.","shortLead":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59...","id":"20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff012e-642d-4462-bd91-eabce325854c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:18","title":"A Laura jelentősen visszavetette az olaj- és gáztermelést a Mexikói-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszáz ember vett részt egy illegális buliban a norvég fővárosban, többtucatnyian kerültek közülük kórházba mérgezéssel.","shortLead":"Kétszáz ember vett részt egy illegális buliban a norvég fővárosban, többtucatnyian kerültek közülük kórházba...","id":"20200831_oslo_mergezes_bunker_buli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9013974-9800-48b0-bedf-6ad17b7179e3","keywords":null,"link":"/elet/20200831_oslo_mergezes_bunker_buli","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:01","title":"Szén-monoxid-mérgezéssel kerültek huszonöten kórházba egy illegális bunkerbuli után Oslóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913b575e-3d51-4576-a995-3d813abc9f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az internet népe szinte nap mint nap rácsodálkozik valami Japánból származó furcsaságra. Ezúttal a hivatásos csábítók szakmája és a hozzá kapcsolódó tragédia a soros.","shortLead":"Az internet népe szinte nap mint nap rácsodálkozik valami Japánból származó furcsaságra. Ezúttal a hivatásos csábítók...","id":"202035_hivatasos_csabitok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=913b575e-3d51-4576-a995-3d813abc9f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb25e6d-1942-4e27-a564-fe1583c0ddba","keywords":null,"link":"/360/202035_hivatasos_csabitok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:00","title":"Mesterségük címere: házasságok tönkretétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több saját gyártású filmet és sorozatot is ingyenesen elérhetővé tett a Netflix. Számítógépről és mobilról is megtekinthetők.","shortLead":"Több saját gyártású filmet és sorozatot is ingyenesen elérhetővé tett a Netflix. Számítógépről és mobilról is...","id":"20200831_netflix_stranger_things_ket_papa_madarak_a_dobozban_ingyenes_filmnezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f2ed-3713-4a15-98c9-e190af114a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_netflix_stranger_things_ket_papa_madarak_a_dobozban_ingyenes_filmnezes","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:33","title":"Több filmet és sorozatrészt ingyenessé tett a Netflix, regisztrálni sem kell hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]