[{"available":true,"c_guid":"7e234820-c71e-4dd6-bc8f-1dde0f9bb2a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Waze fejlesztői az alkalmazás angol, spanyol és portugál nyelvű változatában lehetővé tették, hogy a Batman-rajongók Batman (vagy Rébusz) autójával utazzanak.","shortLead":"A Waze fejlesztői az alkalmazás angol, spanyol és portugál nyelvű változatában lehetővé tették, hogy a Batman-rajongók...","id":"20200901_batman_rebusz_film_ikon_auto_waze_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e234820-c71e-4dd6-bc8f-1dde0f9bb2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab8d332-8157-48e1-8f42-e9330af50559","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_batman_rebusz_film_ikon_auto_waze_navigacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:17","title":"Batman hangján is elmondja a Waze, merre kell hazamenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","shortLead":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","id":"20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2307b829-9825-4eb2-a74f-e148a69df8e6","keywords":null,"link":"/sport/20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:32","title":"Balázs Attila vereségével kezdődött a US Open","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók alakulhatnak ki.","shortLead":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók...","id":"20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7a15b-325e-48c1-9609-1ee3f02e90cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:41","title":"Solymári úthiba: javítás helyett egymásra mutogatás, balesetveszély és dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iowában rekordot döntött az új fertőzöttek száma. A legtöbb esetet azokban a megyékben találták, ahol az egyetemek nem álltak át távoktatásra.","shortLead":"Iowában rekordot döntött az új fertőzöttek száma. A legtöbb esetet azokban a megyékben találták, ahol az egyetemek nem...","id":"20200831_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe38788-e0db-431e-8fd8-a13ea36c2aae","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:12","title":"Már 6 millió felett a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7918479b-09ef-4d12-b8e4-e606f265f3ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neoliberális autoriter csúcstalálkozónak nevezi a Dnevnik az Orbán Viktor részvételével tartott konferenciát.","shortLead":"Neoliberális autoriter csúcstalálkozónak nevezi a Dnevnik az Orbán Viktor részvételével tartott konferenciát.","id":"20200831_bled_konferencia_dnevnik_autoriter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7918479b-09ef-4d12-b8e4-e606f265f3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f4150b-a2f9-4ceb-9b62-68031a871dee","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_bled_konferencia_dnevnik_autoriter","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:48","title":"Csak Lukasenka hiányzik Orbánék konferenciájáról egy szlovén lap szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6fb67-ffe9-4d62-bba0-8ccefffee3af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szomjas György filmrendező válogatása saját műveiből minden memoárnál és mélyinterjúnál beszédesebb.","shortLead":"Szomjas György filmrendező válogatása saját műveiből minden memoárnál és mélyinterjúnál beszédesebb.","id":"202035_konyv_mozi__filmnovellak_szomjas_gyorgy_kopaszkutya_es_atobbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a6fb67-ffe9-4d62-bba0-8ccefffee3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac32ae-d19c-4a6a-8e15-3cbd3d7b20ad","keywords":null,"link":"/360/202035_konyv_mozi__filmnovellak_szomjas_gyorgy_kopaszkutya_es_atobbi","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:00","title":"„Még nem film és már nem irodalom” – a Kopaszkutya és a Falfúró születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elemzés azt mutatja, hogy a fertőzöttek számának megugrása várható.","shortLead":"Az elemzés azt mutatja, hogy a fertőzöttek számának megugrása várható.","id":"20200901_szennyviz_koronavirus_jarvany_fertozes_nnk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51543beb-1bad-49a9-afb3-48a6bc179086","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_szennyviz_koronavirus_jarvany_fertozes_nnk","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:50","title":"Emelkedik a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b5623c-7627-491d-a395-38a29e8a96d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket, oktatókat engednek be.","shortLead":"A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket...","id":"20200901_szinmuveszeti_egyetem_szfe_tuntetes_barikad_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b5623c-7627-491d-a395-38a29e8a96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbfafa3-e4bc-48b9-84ca-fd744b9a0f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_szinmuveszeti_egyetem_szfe_tuntetes_barikad_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:22","title":"Több színművészetis hallgató elkordonozta az egyetemet, nem engedik be Vidnyánszkyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]