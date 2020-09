Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60bf2e4e-3eaf-48cd-865c-711c4dec3648","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Mária írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200830_Megfogadtam_hogy_soha_tobbe_nem_beszelek_negativan_a_kulsomrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60bf2e4e-3eaf-48cd-865c-711c4dec3648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41f162f-d374-4917-88b3-3d5e588257eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200830_Megfogadtam_hogy_soha_tobbe_nem_beszelek_negativan_a_kulsomrol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:15","title":"Megfogadtam, hogy soha többé nem beszélek negatívan a külsőmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik, hogy a karácsonyi csúcsszezont átcsoportosítással és munkaidőkerettel vigye végig.","shortLead":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik...","id":"20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c996c8d-da57-4bfe-8825-7200eff9f7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:22","title":"Elkezdtek a karácsonyi rohamra készülni a Magyar Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és Kelet-Berlinben arról, hogy a HIV-vírus egy amerikai laborból szabadult ki.\r

","shortLead":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és...","id":"20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0c644-f045-4b52-8244-ee8f51e87ad8","keywords":null,"link":"/360/20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:00","title":"Csaknem 40 éve kiirthatatlan a KGB-s fake news az AIDS eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b5623c-7627-491d-a395-38a29e8a96d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket, oktatókat engednek be.","shortLead":"A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket...","id":"20200901_szinmuveszeti_egyetem_szfe_tuntetes_barikad_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b5623c-7627-491d-a395-38a29e8a96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbfafa3-e4bc-48b9-84ca-fd744b9a0f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_szinmuveszeti_egyetem_szfe_tuntetes_barikad_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:22","title":"Több színművészetis hallgató elkordonozta az egyetemet, nem engedik be Vidnyánszkyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","shortLead":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","id":"20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d588dd-8fff-4a97-b1c5-e0f082e24669","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:53","title":"Síiták százezrei ünnepelték Irakban az ásúrát a járvány ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","shortLead":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","id":"20200901_index_munk_veronika_hiroldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce7f3b8-dea1-46a8-bd64-f1acb84630e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_index_munk_veronika_hiroldal","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:27","title":"Várhatóan fizetős lesz a távozó indexesek híroldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a261a60-2064-486a-8332-873215935dd3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában.","shortLead":"Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában.","id":"20200831_ftc_dinamo_bl_sorsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a261a60-2064-486a-8332-873215935dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df4d57-e928-4f13-b6db-d9bd9ed59792","keywords":null,"link":"/sport/20200831_ftc_dinamo_bl_sorsolas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:13","title":"Ferencváros–Dinamo Zagreb-meccs lesz a BL-selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük nemrég létrehozott rendszerüket: a sáskák agyának, illetve látásának működését próbálják meg leutánozni.","shortLead":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük...","id":"20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02e9b5b-a78f-4e2a-bb5d-a7d8bc231f2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:33","title":"Miért nem ütköznek össze 80 milliós rajban sem a sáskák? A válasz autókban is jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]