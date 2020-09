Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan önkormányzat, ahol szerda reggeltől egészen a pénteki zárásig beszüntették a munkát a dolgozók.","shortLead":"Van olyan önkormányzat, ahol szerda reggeltől egészen a pénteki zárásig beszüntették a munkát a dolgozók.","id":"20200902_onkormanyzat_sztrajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b25ef3-1715-4227-bb01-e56d39825636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_onkormanyzat_sztrajk","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:32","title":"Több mint ötezer önkormányzati dolgozó lépett sztrájkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klub sorozatának folytatása szeptember 19-én kezdődik.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub sorozatának folytatása szeptember 19-én kezdődik.\r

\r

","id":"20200901_Ismet_mozgasban_Pajkaszeg_indul_A_mi_kis_falunk_uj_evada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df7bd44-9bff-4b02-890f-4ee5dc00a674","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Ismet_mozgasban_Pajkaszeg_indul_A_mi_kis_falunk_uj_evada","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:32","title":"Ismét mozgásban Pajkaszeg: indul A mi kis falunk új évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gálameccs is lett volna a Veszprém szombati, Kiel elleni mérkőzése.","shortLead":"Gálameccs is lett volna a Veszprém szombati, Kiel elleni mérkőzése.","id":"20200831_nagy_laszlo_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0319330c-ba65-48e9-8d46-6f8a8fb89090","keywords":null,"link":"/sport/20200831_nagy_laszlo_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:57","title":"Nagy László koronavírusos, ezért maradt el a búcsúmeccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf19c85-8ba2-427b-8797-a0556b227e50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hadsereggel folytatna külpolitikát Peking az amerikai védelmi minisztérium szerint. ","shortLead":"Hadsereggel folytatna külpolitikát Peking az amerikai védelmi minisztérium szerint. ","id":"20200902_kina_atomfegyverek_pentagon_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bf19c85-8ba2-427b-8797-a0556b227e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51388d-9400-44c3-a107-da1ba4f58635","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_kina_atomfegyverek_pentagon_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:29","title":"Pentagon: Kína megkétszerezné atomarzenálját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a911b8d3-ef28-4f31-b279-0b1ba0449229","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet már áldását adta arra az új koronavírustesztre, amely feltalálója szerint mindössze 15 percen belül eredményt ad, emellett elég olcsó is.","shortLead":"Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet már áldását adta arra az új koronavírustesztre, amely feltalálója...","id":"20200901_abbott_gyorsteszt_koronavirus_binaxnow","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a911b8d3-ef28-4f31-b279-0b1ba0449229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf11111-18e3-4e63-94cb-8eefbb54d6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_abbott_gyorsteszt_koronavirus_binaxnow","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:03","title":"Itt az 1500 forintos koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45198873-d089-4971-a535-209306a691d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A határzár előtt is nőtt a bizonytalanság, de egyelőre úgy készülnek a kereskedők, hogy nem kell majd hetekre bezárni. ","shortLead":"A határzár előtt is nőtt a bizonytalanság, de egyelőre úgy készülnek a kereskedők, hogy nem kell majd hetekre bezárni. ","id":"20200902_masodik_hullam_lassulas_hasznaltauto_import","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45198873-d089-4971-a535-209306a691d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414986e2-e8ed-49d6-89a2-c34a72501f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_masodik_hullam_lassulas_hasznaltauto_import","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:05","title":"A második hullám híre azonnali lassulást hozott a használtautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","shortLead":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","id":"20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff5dabc-6e88-4c31-a146-8fdb89596f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:36","title":"Jön egy újabb koronavírus-alkalmazás a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8686e1fe-f85b-4d82-b19a-8ee3ba8ed48c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy mindössze 48 grammos teknősből majdnem 300 műanyagdarabot szedtek ki a kutatók. ","shortLead":"Egy mindössze 48 grammos teknősből majdnem 300 műanyagdarabot szedtek ki a kutatók. ","id":"20200901_Veszelyes_mennyisegu_muanyagot_esznek_meg_a_frissen_kikelt_tengeri_teknosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8686e1fe-f85b-4d82-b19a-8ee3ba8ed48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855bebd2-c187-4dfa-8e66-275f0b6d79e4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200901_Veszelyes_mennyisegu_muanyagot_esznek_meg_a_frissen_kikelt_tengeri_teknosok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:35","title":"Veszélyes mennyiségű műanyagot esznek meg a frissen kikelt tengeri teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]