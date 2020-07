Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ősszel elkezdődhet a \"rendes\" iskolai tanév.","shortLead":"A miniszter szerint ősszel elkezdődhet a \"rendes\" iskolai tanév.","id":"20200714_Kasler_koronavirus_megbetegedes_Maruzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b5fc2b-3a79-4dbc-a824-b80764f68ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Kasler_koronavirus_megbetegedes_Maruzsa","timestamp":"2020. július. 14. 15:29","title":"Kásler szerint a következő hetekben nem nő jelentősen a koronavírusos megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk, természetesen a Twitteren. ","shortLead":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk...","id":"20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a322fe-48c1-489c-b81e-52e578ff0154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","timestamp":"2020. július. 15. 13:59","title":"Megmutatta Elon Musk, milyen lesz a GigaBerlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7c630-e17d-4e69-82be-bc9660d1ad8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok első olyan elektromos autója, amely Kínában készül. ","shortLead":"A bajorok első olyan elektromos autója, amely Kínában készül. ","id":"20200714_Itt_a_BMW_iX3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7c630-e17d-4e69-82be-bc9660d1ad8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576519a7-6620-4886-9f18-bb7a378dfc9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_Itt_a_BMW_iX3","timestamp":"2020. július. 14. 13:30","title":"286 lóerővel és 460 km-es hatótávval érkezett meg az elektromos BMW iX3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők bevonásával.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők...","id":"20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8144302-be8e-485b-bc4a-0654feba2510","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","timestamp":"2020. július. 13. 21:28","title":"Egészségügyi reform jöhet, kérdőívet kapnak az ellátásban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bcc20d-c69f-4ab7-b36d-a8140aec63f1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Van-e slusszkulcsa egy utasszállító gépnek? Le tud szállni magától egy repülő? Mit kell tudnia egy légiutas-kísérőnek? Többek közt ezekre a kérdésekre kaptunk válaszokat a Wizz Airtől a ferihegyi futópályán.","shortLead":"Van-e slusszkulcsa egy utasszállító gépnek? Le tud szállni magától egy repülő? Mit kell tudnia egy légiutas-kísérőnek...","id":"20200713_wizz_air_flotta_frissitese_airbus_a321_neo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98bcc20d-c69f-4ab7-b36d-a8140aec63f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3326f2f3-02ec-4374-82c8-7b595c9c9291","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_wizz_air_flotta_frissitese_airbus_a321_neo","timestamp":"2020. július. 13. 22:03","title":"Frissíti gépeit a Wizz Air – beültünk az egyik pilótafülkéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec9f4ac-9c13-479a-b4bb-e90eadedbe3b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Utasból egyelőre legfeljebb csak márciushoz, áprilishoz képest van sok, ettől függetlenül a fejlesztések szakadatlanul folynak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Így például hamarosan már semmit sem kell majd kiszedni a kézipoggyászból a biztonsági ellenőrzéskor. ","shortLead":"Utasból egyelőre legfeljebb csak márciushoz, áprilishoz képest van sok, ettől függetlenül a fejlesztések szakadatlanul...","id":"20200713_ferihegy_budapest_airport_fejlesztesek_lhbp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec9f4ac-9c13-479a-b4bb-e90eadedbe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7332c1ea-5fef-41af-89dd-ef703a889552","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_ferihegy_budapest_airport_fejlesztesek_lhbp","timestamp":"2020. július. 13. 20:43","title":"Ferihegy előremenekül: kevés az utas, de sok a fejlesztés – megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasította a román alkotmánybíróság az államfő óvását a Trianon-törvény ügyében.","shortLead":"Elutasította a román alkotmánybíróság az államfő óvását a Trianon-törvény ügyében.","id":"20200715_Megis_lehet_Trianonemleknap_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0aca711-0450-41b4-81c4-aa4d968c7350","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_Megis_lehet_Trianonemleknap_Romaniaban","timestamp":"2020. július. 15. 14:59","title":"Mégis lehet Trianon-emléknap Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3261e56-64b1-4884-9f0c-e8e7cab3bdca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július utolsóelőtti hetében kerül sor a Summer Game Fest Demo nevű Microsoft-rendezvényre, amelynek keretében legkevesebb hatvan, de elképzelhető, hogy akár száz új Xbox-játék is kipróbálható.","shortLead":"Július utolsóelőtti hetében kerül sor a Summer Game Fest Demo nevű Microsoft-rendezvényre, amelynek keretében...","id":"20200714_microsoft_summer_game_fest_demo_xbox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3261e56-64b1-4884-9f0c-e8e7cab3bdca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2158e0d9-c60d-4d28-ab79-dfa75dc9114f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_microsoft_summer_game_fest_demo_xbox","timestamp":"2020. július. 14. 10:03","title":"Készüljön hideg élelemmel: egy hétig játszhat rengeteg Xbox-játékdemóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]