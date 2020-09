Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95e1a48d-0ba7-48f0-a818-2ccc90a0cc4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai versenyző és autós showman megmutatta mit tud egy elektromos ralikrossz autó. ","shortLead":"Az amerikai versenyző és autós showman megmutatta mit tud egy elektromos ralikrossz autó. ","id":"20200908_A_hangjat_leszamitva_Ken_Block_szerint_is_elkepesztoen_meg_egy_villany_ralikrossz_auto__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95e1a48d-0ba7-48f0-a818-2ccc90a0cc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb5ba28-2623-4853-82bf-fc2d31bb14fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_A_hangjat_leszamitva_Ken_Block_szerint_is_elkepesztoen_meg_egy_villany_ralikrossz_auto__video","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:08","title":"A hangját leszámítva Ken Block szerint is elképesztő egy villany versenyautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly felújításon, fejlesztésen esett át a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) egyik nagy detektora, az ALICE. A több évig tartó K+F munkálatokban komoly szerepet vállalt a Wigner Fizikai Kutatóközpont csapata is, a tesztelések egy jelentős része is Csillebércen zajlott – közölte a kutatóközpont. ","shortLead":"Komoly felújításon, fejlesztésen esett át a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) egyik nagy...","id":"20200910_cern_hadronutkozteto_csilleberc_wigner_fizikai_kutatokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee358c63-e45b-4c51-8b79-e22289d74f6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_cern_hadronutkozteto_csilleberc_wigner_fizikai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:03","title":"Magyar közreműködéssel készült el a CERN új fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00a63b1-43e4-41c3-9ba2-a3f21167b970","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sem beltérben sem kültérben nem szabad hat főnél több embernek összegyűlnie Angliában. Az iskolák és a munkahelyek kivételt képeznek.","shortLead":"Sem beltérben sem kültérben nem szabad hat főnél több embernek összegyűlnie Angliában. Az iskolák és a munkahelyek...","id":"20200909_koronavirus_anglia_korlatozasok_romlo_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00a63b1-43e4-41c3-9ba2-a3f21167b970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa2f92c-1600-464b-90f8-a88080a03ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20200909_koronavirus_anglia_korlatozasok_romlo_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:24","title":"Koronavírus: megtiltják a hat főnél nagyobb csoportosulásokat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt szerint \"teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását\" az, ami a fehéroroszoknál történt. Hosszú út vezetett odáig, mire a kormánypártból valaki kimondta: elcsalták a fehérorosz választást.","shortLead":"Németh Zsolt szerint \"teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását\" az, ami...","id":"20200909_feheroroszorszag_belarusz_ellenzek_tuntetes_szolidaritas_nemeth_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0bf19c-d0a4-40ff-a9b1-8c19a7a3bd62","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_feheroroszorszag_belarusz_ellenzek_tuntetes_szolidaritas_nemeth_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:41","title":"A külügyi bizottság fideszes elnöke szerint Magyarországnak szolidárisnak kell lennie a belarusz néppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorított a főváros. Akkor is büntethetnek, ha valaki rosszul hordja a maszkját.","shortLead":"Szigorított a főváros. Akkor is büntethetnek, ha valaki rosszul hordja a maszkját.","id":"20200908_birsag_buntetes_bkv_bkk_arcmaszk_maszk_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cd9ec1-3ea4-4ac6-a1e4-e4f8fd002a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_birsag_buntetes_bkv_bkk_arcmaszk_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:28","title":"8000 forintra büntethetik mostantól a maszk nélkül tömegközlekedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetési csalással vádolt képviselő arról beszélt, hogy a vádirata nullás és a készítőit kirúgták. Az ügyészség szerint a vádirat törvényes és senkit sem bocsátottak el.","shortLead":"A költségvetési csalással vádolt képviselő arról beszélt, hogy a vádirata nullás és a készítőit kirúgták. Az ügyészség...","id":"20200908_Simonka_vadirat_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c59678b-e5b2-4c07-bac4-ced6219c44b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Simonka_vadirat_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:26","title":"Simonka szerint a vádiratát készítő ügyészeket kirúgták, az ügyészség cáfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48aba8-4d4d-4744-a588-c93e91112873","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Katona József Színház társulatának tagja úgy véli, az SZFE-tiltakozás fontos ügy, amelyben részt kell venni.","shortLead":"A Katona József Színház társulatának tagja úgy véli, az SZFE-tiltakozás fontos ügy, amelyben részt kell venni.","id":"20200910_Elek_Ferenc_Molnar_Piroska_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f48aba8-4d4d-4744-a588-c93e91112873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5cb9b9-3a68-44d1-9798-187961627211","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Elek_Ferenc_Molnar_Piroska_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:50","title":"Elek Ferenc: Tudom, hogy az SZFE-n nincs ideológiai képzés, csak szakmaiság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még a biotermékeknél sem alacsony számok jöttek ki.","shortLead":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még...","id":"20200909_etel_kornyezetterheles_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036a3a0a-73c7-410c-8368-1fc462a0a455","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_etel_kornyezetterheles_arak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Duplájára nőne az ételek ára, ha beszámítanák a környezetterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]