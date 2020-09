Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad14cde5-72fe-440b-8a48-7aef69bdef49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koncz Zsófia kiadványán nem stimmel a trikolór.","shortLead":"Koncz Zsófia kiadványán nem stimmel a trikolór.","id":"20200910_Zoldfeherpiros_zaszloval_kampanyolt_a_borsodi_fideszes_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad14cde5-72fe-440b-8a48-7aef69bdef49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89413c2-0715-4844-84ee-78106de01b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Zoldfeherpiros_zaszloval_kampanyolt_a_borsodi_fideszes_jelolt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:35","title":"Zöld-fehér-piros zászlóval kampányolt a borsodi fideszes jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754189b3-d612-4d68-a940-1967edfeed4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt döntöttek a szünet mellett.","shortLead":"A járvány miatt döntöttek a szünet mellett.","id":"20200911_Bezar_Hatszin_Teatrum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754189b3-d612-4d68-a940-1967edfeed4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d24117-f071-4cf5-8477-4a545d7fd919","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_Bezar_Hatszin_Teatrum","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:20","title":"Bezár a Hatszín Teátrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","shortLead":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","id":"20200910_koronavirus_idosotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d249929-2bd4-46b2-85a1-3ef07f5d25d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_idosotthon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:30","title":"29 koronavírusos van a Kamaraerdei úti idősotthonban, egy gondozott meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter szerint döntést jól megfontolták, a kutatórium összetétele Vidnyánszky Attila vezetésével megfelel a célnak.","shortLead":"A miniszter szerint döntést jól megfontolták, a kutatórium összetétele Vidnyánszky Attila vezetésével megfelel a célnak.","id":"20200911_palkovics_laszlo_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b579ad8-d57b-4498-a887-2a5e2ed7c0e8","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_palkovics_laszlo_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:49","title":"Palkovics László nem hívja vissza Vidnyánszky Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyértelmű, hogy a Fidesz számára \"csak 22 van\" – céloz a következő választásra a főpolgármester a kormány és Budapest viszonyát boncolgatva. Van-e kitörési pont az önkormányzatoktól elvont bevételek okozta csapdából? Milyen lesz az Airbnb-szabályozás, miért is van dugó és lesz-e valaha egységes parkolási rendszer? M. Kiss Csaba faggatja Karácsony Gergelyt. ","shortLead":"Egyértelmű, hogy a Fidesz számára \"csak 22 van\" – céloz a következő választásra a főpolgármester a kormány és Budapest...","id":"20200910_Karacsony_Gergely_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eef96f-b474-43c9-a8de-136fde56e59c","keywords":null,"link":"/360/20200910_Karacsony_Gergely_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 19:00","title":"\"Annyira nem vagyunk hülyék, hogy ezt ne tudjuk elmagyarázni\" – Karácsony Gergely a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf30277-02cd-460a-8382-7e5566a9da77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"1993 óta tizenöt faj pusztult ki, de legalább kétszer ennyit megmentettünk.","shortLead":"1993 óta tizenöt faj pusztult ki, de legalább kétszer ennyit megmentettünk.","id":"20200910_Ezek_az_allatok_kihaltak_volna_vedelem_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf30277-02cd-460a-8382-7e5566a9da77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a735f070-c0b2-422f-a86a-f089b3074f0d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_Ezek_az_allatok_kihaltak_volna_vedelem_nelkul","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:11","title":"Ezek az állatok kihaltak volna védelem nélkül – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996a98af-4823-4041-b0f6-f00833a449c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman szólva is sportszerűtlen körülmények között nyert a Ferencváros a Paks ellen, de Lovrencsics Gergő szerint így sem magyarázhatnak neki a paksiak.","shortLead":"Finoman szólva is sportszerűtlen körülmények között nyert a Ferencváros a Paks ellen, de Lovrencsics Gergő szerint...","id":"20200912_lovrencsics_gergo_ne_magyarazzal_paks_fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=996a98af-4823-4041-b0f6-f00833a449c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ca5a64-203b-4269-a677-c88c578cc3bd","keywords":null,"link":"/sport/20200912_lovrencsics_gergo_ne_magyarazzal_paks_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:34","title":"Mutogatott és üzent a vendégszurkolóknak a Fradi válogatott focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55528d50-bd5e-4f0a-adf7-d6dc13aea178","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két esetet is leírtak, az egyik ráadásul halálos balesettel végződött.



","shortLead":"Két esetet is leírtak, az egyik ráadásul halálos balesettel végződött.



