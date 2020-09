Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32231b5e-a320-4e64-9b2f-30045618c753","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egymásra találtak a bankok és az agrárvállalkozók: a pénzintézeteknek van pénzük válságkezelésre, a gazdáknak pedig van ötletük. No meg csigalassúsággal érkező, ámde ettől még fedezetnek kiválóan alkalmas uniós támogatásuk.","shortLead":"Egymásra találtak a bankok és az agrárvállalkozók: a pénzintézeteknek van pénzük válságkezelésre, a gazdáknak pedig van...","id":"202036__agrarhitelek__kockaztato_toke__vanszorgo_palyazatok__penzmagvak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32231b5e-a320-4e64-9b2f-30045618c753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a6824d-22b2-46af-b544-b8a4a52d6e59","keywords":null,"link":"/360/202036__agrarhitelek__kockaztato_toke__vanszorgo_palyazatok__penzmagvak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:00","title":"Elakadtak uniós támogatások, most mégis bátran eladósodnak a gazdák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200 Platinum jó választás. ","shortLead":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200...","id":"20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449acec5-0298-42d1-bc0d-bb4196c47a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:31","title":"510 millió forintos lakóbusz, ami egy Mercedes-AMG GT sportkocsit is el tud nyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","shortLead":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","id":"20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55acce4-cd3a-4a91-aca9-2ef70d41c949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"700+ lóerős és 34 éves ez az eladó sorba került Ford RS200","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szomszédos országok közül Ukrajnából érkeztek a legbrutálisabb adatok, a brit lap térképe szerint ott 14 nap alatt 33 990-en betegedtek meg.","shortLead":"A szomszédos országok közül Ukrajnából érkeztek a legbrutálisabb adatok, a brit lap térképe szerint ott 14 nap alatt 33...","id":"20200914_koronavirus_vilag_terkep_fertozes_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ba48ee-0444-49d7-a01d-1fb9757a78a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_koronavirus_vilag_terkep_fertozes_","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:39","title":"Térképen a járvány utóbbi két hete: egymillió új fertőzött csak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és világi értékeket magunkénak vallókként is közös ügyünk.\"","shortLead":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és...","id":"20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc85528-e896-47ed-b4c3-dd9cc09b538d","keywords":null,"link":"/elet/20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:32","title":"A Károli Gáspár Református Egyetem polgárai is kiállnak az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nyolcvanas évek óta először előzte meg a vinyl (bakelit) lemezeladás a CD-eladást Amerikában.","shortLead":"A nyolcvanas évek óta először előzte meg a vinyl (bakelit) lemezeladás a CD-eladást Amerikában.","id":"20200914_Visszafordult_az_ido_kereke_Amerikaban_gyozedelmeskedett_a_bakelit_a_CD_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfddf3bb-d79b-4964-9e37-153de0dbb142","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Visszafordult_az_ido_kereke_Amerikaban_gyozedelmeskedett_a_bakelit_a_CD_felett","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:28","title":"Visszafordult az idő kereke: Amerikában győzedelmeskedett a bakelit a CD felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár azt ígéri, az 5-ös metróval átszállás nélkül lehet majd eljutni Csepelről Szentendréig.","shortLead":"Az államtitkár azt ígéri, az 5-ös metróval átszállás nélkül lehet majd eljutni Csepelről Szentendréig.","id":"20200914_Furjes_Karacsony_golpassz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8014760f-bb5f-4e17-a88a-7d76a93de871","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Furjes_Karacsony_golpassz_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:23","title":"Fürjes: 100 km/h-val száguldó HÉV-eket állítanak forgalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pedig állítólag külföldön kapták el a koronavírust. Kínában hivatalosan minden friss fertőzés külföldi eredetű. ","shortLead":"Pedig állítólag külföldön kapták el a koronavírust. Kínában hivatalosan minden friss fertőzés külföldi eredetű. ","id":"20200915_kina_lezart_varos_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c8c1c4-6299-494c-ac31-3dc308b02243","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_kina_lezart_varos_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:30","title":"Két fertőzött miatt zártak le egy 140 ezres kínai várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]